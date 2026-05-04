مغربی بنگال: بی جے پی کی فتح، ممتا بینرجی کے لیے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کن موڑ

مغربی بنگال میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی ممکنہ فتح انڈیا کی سیاست میں ایک اہم تبدیلی لائے گی، جبکہ ممتا بینرجی کی ترنمول کانگریس کو ایک بڑا دھچکا لگ سکتا ہے۔
ترنمول کانگریس 2011 سے مسلسل مغربی بنگال میں اقتدار میں ہے، جبکہ ممتا بینر جی گذشتہ 15 برس سے اس ریاست میں وزیرِ اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہیں۔ انڈیا کی ریاست مغربی بنگال کئی برسوں تک وزیرِ اعظم نریندر مودی کی سیاسی پیش قدمی سے دور رہی تھی۔ ان کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی ( بی جے پی ) نے انڈیا کے ہندی بولنے والے وسطی علاقوں میں زبردست کامیابیاں حاصل کیں، مغربی اور شمال مشرقی حصوں تک اپنا دائرہ وسیع کیا اور کبھی مضبوط سمجھی جانے والی علاقائی جماعتوں کو پسپا کر دیا۔ لیکن بنگال اپنی بحث و مباحثے کی روایت اور ثقافتی انفرادیت کے تصور سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یہاں بی جے پی کے خلاف مزاحمت جاری رہی تھی۔ اسی وجہ سے یہ ریاستی انتخابات غیر معمولی طور پر فیصلہ کن سمجھے جا رہے تھے۔ دس کروڑ سے زائد ووٹروں کے ساتھ مغربی بنگال کا ووٹر بیس جرمنی کے ووٹروں سے بھی بڑا ہے جس کے باعث یہاں کے انتخابات ایک عام ریاستی پولنگ کے بجائے کسی ملک میں حکومت کے انتخاب سے مشابہ دکھائی دیتے ہیں۔ پیر کے روز مغربی بنگال میں بی جے پی کی فتح نریندر مودی کے 12 سالہ اقتدار کے دوران سب سے اہم کامیابیوں میں شمار کی جائے گی۔ یہ صرف تین مدتوں سے برسراقتدار جماعت کی شکست نہیں بلکہ مشرقی انڈیا میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے طویل سیاسی مارچ کی تکمیل کی علامت بھی ہے۔ انڈیا کی چار ریاستوں مغربی بنگال ، آسام، تمل ناڈو اور کیرالہ کے علاوہ مرکز کے زیر انتظام علاقے پڈوچیری میں انتخابات کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ 'ڈیٹانیٹ' کے مطابق مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس 91 جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی 196 نشستوں پر سبقت حاصل کیے ہوئے ہے۔ اِس وقت نظریں مغربی بنگال سے آنے والے نتائج پر جمی ہیں جہاں ابتدائی رجحانات کے مطابق بی جے پی نے ریاست کی حکمراں جماعت ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) پر نمایاں برتری حاصل کی ہے۔ 'ڈیٹانیٹ' کے مطابق مغربی بنگال میں گذشتہ کئی عرصے سے برسرِ اقتدار ترنمول کانگریس 91 نشستوں پر جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی 196 نشستوں پر سبقت حاصل کیے ہوئے ہے۔ 294 رکنی مغربی بنگال کی اسمبلی میں سادہ اکثریت کے لیے 148 نشستیں درکار ہوتی ہیں اور موجودہ رجحانات کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی کی سبقت والی نشستوں کی تعداد سادہ اکثریت کے ہندسے سے تجاوز کر چکی ہے۔ اگرچہ یہ اعداد و شمار ابتدائی رجحانات پر مبنی ہیں تاہم اگر ترنمول کانگریس اِن انتخابات میں ناکام رہتی ہے تو یہ کئی حوالوں سے ایک تاریخی موقع ہو گا۔
ترنمول کانگریس سنہ 2011 سے مسلسل مغربی بنگال میں اقتدار میں ہے جبکہ اس کی سربراہ ممتا بینرجی گذشتہ 15 برس سے اس ریاست میں وزیرِ اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہیں۔ اگر بی جے پی اس ریاست سے کامیابی حاصل کرتی ہے تو یہ انڈیا کی اِس ریاست میں اس جماعت کی پہلی حکومت ہو گی۔ ریاست میں ہونے والے گذشتہ انتخابات میں ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) نے 215 نشستیں حاصل کی تھیں جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) 77 نشستوں پر کامیاب ہوئی تھی۔ 71 برس کی عمر میں بنگال کی سب سے مضبوط اور بااثر سیاستدان ممتا بینرجی کو اپنی سیاسی زندگی کی شاید سب سے کڑی آزمائش کا سامنا ہے، یعنی ایک ایسی جماعت کو یکجا رکھنا جسے کئی تجزیہ کار ایک نظریاتی تحریک کے بجائے اقتدار تک رسائی کے دھاگے سے بندھا ہوا ایک وسیع سیاسی کلب قرار دیتے ہیں۔ ترنمول کانگریس کی بنیاد ممتا بینرجی کی کرشماتی قیادت، فلاحی سیاست اور سڑکوں پر جارحانہ سیاسی جدوجہد کے جذبے پر رکھی گئی تھی۔ تاہم مغربی بنگال کی سیاست میں شکست خوردہ حکمران جماعتوں کے لیے ہمیشہ سخت حالات رہے ہیں، جہاں رہنما اور مقامی طاقتور شخصیات عموماً تیزی سے اقتدار کے نئے مرکز کی جانب رُخ کر لیتی ہیں۔ فی الوقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آیا ممتا بنرجی بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی جانب اُن کی جماعت میں ممکنہ انحراف کے عمل کو روک پائیں گی اور ترنمول کانگریس کو ایک منظم اور متحد سیاسی قوت کے طور پر برقرار رکھ سکیں گی یا نہیں۔ اب یہ بات کہ آیا ممتا بنرجی ایک بار پھر خود کو ازسرِ نو منظم کر پائیں گی یا رفتہ رفتہ ریاستی سیاست کے مرکز سے باہر ہو جائیں گی، آئندہ دور میں بنگال کی سیاسی تاریخ کی سمت کا تعین کر سکتی ہے۔ انتخابات سے محض چند ہفتے قبل ممتا بینرجی نے ایک انتخابی جلسے میں اعلان کیا تھا کہ وہ بنگال میں ایک اور فتح کے بعد 'دہلی پر قبضہ کریں گی'، اپوزیشن جماعتوں کو متحد کریں گی اور مرکز میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کو شکست سے دوچار کر دیں گی۔ بنگال میں ممکنہ شکست صرف ریاست میں ممتا بینرجی کے 15 سالہ اقتدار کے خاتمے کا سبب نہیں بنے گی بلکہ انڈیا کی پہلے ہی کمزور اپوزیشن اتحاد کے اندر اُن کی حیثیت کو بھی شدید نقصان پہنچائے گی۔ راہول گاندھی کی قیادت میں کانگریس کو قومی سطح پر مشکلات کا سامنا ہے، ایسے میں ممتا بینرجی خود کو انتظامی تجربے، جارحانہ سیاست اور عوامی مقبولیت کے ساتھ شاید بی جے پی مخالف سب سے معتبر رہنما کے طور پر پیش کرتی دکھائی دے رہی تھیں۔ لیکن انڈیا کی اپوزیشن سیاست ان رہنماؤں کے لیے بے رحم ثابت ہوتی ہے جو اپنے آبائی حلقوں میں ہار جاتے ہیں
