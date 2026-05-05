مغربی بنگال: بی جے پی کی تاریخی فتح اور ممتا بینرجی کی شکست

مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے تاریخی فتح حاصل کی ہے، جبکہ ممتا بینرجی کی قیادت والی ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بی جے پی نے 206 نشستیں جیت کر ریاست میں حکومت بنانے کی راہ ہموار کر لی ہے۔
پیر کے روز مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے نتائج کے رجحانات کے ساتھ ہی دارالحکومت کولکتہ اور ریاست کے دیگر علاقوں میں جے شری رام کے نعرے گونجنے لگے۔ بنگال کی تاریخ میں یہ منظر شاید ہی کبھی دیکھا گیا ہو۔ عام طور پر بنگال کی سڑکوں اور گلیوں میں لال سلام، جے بانگلا، مائے ماٹی مانُس، جے دُرگا اور جے ماں کالی جیسے سیاسی اور مذہبی نعرے سننے کو ملتے رہے ہیں۔ لیکن اب بنگال کا سیاسی اور سماجی منظرنامہ بدل چکا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی ( بی جے پی ) کے لیے مغربی بنگال میں اقتدار حاصل کرنا ایک ناممکن خواب لگتا تھا، لیکن حالیہ انتخابی نتائج کے بعد یہ پارٹی ریاست کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی بن کر سامنے آئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے مطابق، 294 نشستوں میں سے بی جے پی نے 206 نشستیں حاصل کر لی ہیں، جو کہ ایک تاریخی کامیابی ہے۔ حکومت سازی کے لیے 147 نشستوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور بی جے پی اس سے تجاوز کر چکی ہے۔ گزشتہ انتخابات میں بی جے پی کو 77 اور ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کو 213 نشستیں ملی تھیں، لیکن اس بار ٹی ایم سی صرف 81 نشستوں پر کامیاب ہو سکی۔ ممتا بینرجی کو بھی اپنی نشست پر شکست کا سامنا کرنا پڑا، جہاں وہ بی جے پی رہنما سویندو ادھیکاری سے 15 ہزار ووٹوں سے ہار گئیں۔ سینیئر صحافی نیلانجن مُکھوپادھیائے کے مطابق، اس شکست کی دو وجوہات ہیں: حکومت کے خلاف اینٹی انکمبنسی اور ووٹر لسٹ سے بڑی تعداد میں ناموں کا نکالنا۔ بدعنوانی اور تشدد کے واقعات نے ممتا بینرجی کو غیر مقبول بنا دیا، جس کا فائدہ بی جے پی نے اٹھایا۔ بی جے پی نے فرقہ پرستی اور مسلم مخالف پروپیگنڈا کا استعمال کرتے ہوئے ہندو ووٹ وں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سیاسی تجزیہ کار سنجے کمار کا کہنا ہے کہ مسلم پرستی کا لیبل لگانے سے بی جے پی کو فائدہ ہوا۔ ایس آئی آر کے عمل نے بھی بی جے پی کو زبردست فائدہ پہنچایا، جس کے تحت تقریباً 27 لاکھ نام ووٹر لسٹ سے ہٹا دیے گئے۔ ماہرین کے مطابق، ایس آئی آر کے ذریعے ناموں کے نکلنے سے نتائج پر کافی اثر پڑا ہے۔ یوگیندر یادو نے کہا کہ حکومت کو یہ طے کرنے کا حق نہیں ہے کہ ووٹ کون دے گا۔ مغربی بنگال میں بی جے پی کی یہ جیت پارٹی اور نریندر مودی کو سیاسی طور پر مزید مضبوط بنا دے گی۔ یہ پارٹی کے لیے ایک تاریخی کامیابی ہے، کیونکہ بہار اور مغربی بنگال ہی وہ ریاستیں تھیں جہاں بی جے پی کی حکومت نہیں بن سکی تھی۔ نیلانجن مُکھوپادھیائے کے مطابق، ٹی ایم سی اور ممتا کی شکست صرف ایک پارٹی کی ہار نہیں ہے، بلکہ اس مخالف فورس کی بھی ہار ہے جو مودی اور بی جے پی کو چیلنج کرتی رہی تھی.
