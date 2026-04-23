مغربی کنارے میں صہیونی حملے: طالب علم سمیت دو فلسطینی شہید

مغربی کنارے کے گاؤں المغیر میں صہیونی آبادکاروں نے اسکول پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں ایک طالب علم اور ایک عام شہری شہید ہو گئے۔ اکتوبر 2023 سے اب تک صہیونی فوج اور آبادکاروں کے حملوں میں 1000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔
مغربی کنارے میں صہیونی آبادکاروں کی جانب سے ایک اسکول پر وحشیانہ حملے میں دو فلسطین ی شہید ہو گئے ہیں، جن میں ایک معصوم طالب علم بھی شامل ہے۔ یہ واقعہ مغربی کنارے کے گاؤں المغیر میں پیش آیا جہاں یہودی آبادکاروں نے ایک اسکول پر دھاوا بول دیا اور وہاں موجود افراد پر اندھا دھند تشدد کیا۔ اس سفاکانہ کارروائی میں شہید ہونے والوں میں 14 سال کا طالب علم اوس حمدی النعسان اور 32 سالہ جہاد مرزوق ابو نعیم شامل ہیں۔ اس حملے میں دو افراد مزید زخمی ہوئے ہیں۔ اسکول کے پرنسپل بسام ابو عصف نے بتایا کہ حملے کے وقت طلبا ماہانہ امتحانات میں مصروف تھے کہ صہیونی آبادکار زبردستی اسکول میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ حملہ آوروں نے طلبا اور اساتذہ پر وحشیانہ تشدد کیا، جس کے نتیجے میں یہ جانی نقصان ہوا۔ مغربی کنارے میں اکتوبر 2023 سے اب تک صہیونی فوج اور یہودی آبادکاروں کے حملوں میں تقریباً 1000 فلسطین ی شہید ہو چکے ہیں۔ ان شہید ہونے والوں میں عام شہری اور کم عمر بچوں کی تعداد بھی قابل ذکر ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں سیکڑوں گھروں، زرعی اراضی اور قیمتی املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ یہ سلسلہ مغربی کنارے میں فلسطین یوں کے لیے ایک انسانی بحران کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ صہیونی آبادکاروں کی جانب سے فلسطین ی علاقوں پر مسلسل حملوں اور تشدد کے واقعات سے بین الاقوامی برادری میں شدید ردعمل پیدا ہو رہا ہے۔ انسانی حقوق تنظیمیں صہیونی حکومت پر اس تشدد کو روکنے اور فلسطین یوں کے حقوق کی حفاظت کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔
مغربی کنارے فلسطین اسرائیل شہید صہیونی حملہ المغیر طالب علم جہاد مرزوق ابو نعیم اوس حمدی النعسان پاکستان ایران امریکہ مذاکرات
لاہور میں 1000 بستروں پر مشتمل خصوصی فیلڈ اسپتال تیار
Read more »
کاروباری ہفتے کا پہلا روز: پاکستان اسٹاک مارکیٹ ایک ہزار سے زائد پوائنٹس کی کمی کے ساتھ بند
Read more »
سونے کی نئی قیمت نے عوام کے ہوش اُڑا دئیے، ڈالر سستا
Read more »
پاکستان اور تاجکستان میں کاسا 1000 توانائی منصوبہ جلد مکمل کرنے پر اتفاق
Read more »
عوام اُس دن کو کوس رہے ہیں جب پی ٹی آئی نے اقتدار سنبھالا، سراج الحق
Read more »
New York 2023 Toy Fair: Over 1000 Exhibitors Are Set To Participate
Read more »