مغربی خواتین ٹیم نے نیو زیلینڈ کو شکست دی؛ امریکہ-ایران امن معاہدے پر کشیدگی

ٹی20 عالمی کپ میں مغرب کی خواتین ٹیم نے نیو زیلینڈ کو ہرا کر جیت حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ امن معاہدے کے اعلانات اور ہرمز کی اسٹریٹ کے مستقبل پر متصادم بیانات نے عالمی توجہ حاصل کی۔
مغربی کریب اور نیو زیلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان جاری ٹی20 عالمی کپ کے ایک دل دھڑکا دینے والے مقابلے میں، مغرب کی خواتین ٹیم نے سات وکٹوں سے بہتر کارکردگی دکھا کر نئی زیلینڈ کو شکست دی۔ یہ میچ نہ صرف اسٹیڈیم کے شائقین کے لیے سنسنی خیز تھا بلکہ دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے اپنی طاقت اور حکمت عملی کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ پہلی اسپرٹ میں نیو زیلینڈ کی بیٹسمینیں اچھی رفتار سے رنز بنانے میں کامیاب ہوئیں لیکن مغرب کی باؤلرز نے درمیانی اوورز میں دباؤ بڑھا کر کئی اہم وکٹیں لیں، جس سے اسکور میں توازن بگڑ گیا۔ دوسرے اسپرٹ میں مغرب کی بیٹسمینیں مستحکم کھیل کر جلدی سے رن بنائی اور آخرکار ٹارگٹ سے آگے نکل گئیں، جس سے میچ کا نتیجہ حتمی طور پر ان کے حق میں طے ہو گیا۔ اسی دوران، عالمی سطح پر ایک اور اہم خبر سامنے آئی جس میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ممکنہ امن معاہدے کے بارے میں اعلان کیا کہ یہ معاہدہ آئندہ دو دنوں میں دستخط ہو سکتا ہے اور اس کے فوراً بعد ہرمز کی تنگی ختم ہو کر سمندری راستہ تمام کشتیوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ تاہم، ایران کی جانب سے مختلف بیانات سامنے آئے جن میں وہ اس معاہدے کے ٹائم لائن پر اختلاف رکھتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ ہرمز کی اسٹریٹ پر مکمل کنٹرول برقرار رکھنا ان کا حق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، ایران کے ایٹمی پروگرام اور اس میں موجود اعلیٰ مرتکز یورینیم کے مستقبل پر بھی تنازعات جاری ہیں۔ امریکہ اور اس کے حلیف ممالک نے اس ایٹمی مواد کو کم کرنا یا ختم کرنا اپنی ترجیح کے طور پر پیش کیا ہے جبکہ ایران اس پر زور دے رہا ہے کہ اسے صرف سُرخن کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ خطے میں جاری کشیدگی کے درمیان، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس معاہدے کی جلد تکمیل کا اشارہ دیا اور کہا کہ یہ الیکٹرانک طریقے سے دستخط کیا جائے گا۔ تاہم، ایران کے سفارتکار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ معاہدے کی تاریخ ابھی طے نہیں ہوئی اور اس کی شرائط پر مزید مذاکرات کی ضرورت ہے۔ اس پورے پس منظر میں، اسرائیل کے وزیر اعظم بن یامین نتن یاہو نے بھی ٹرمپ سے وعدہ کیا کہ کسی بھی معاہدے میں ایران کے ایٹمی مواد کو ہٹانا شامل ہوگا۔ اس صورتحال نے عالمی مارکیٹ س میں بے چینی پیدا کی ہے کیونکہ ہرمز کی اسٹریٹ عالمی تیل کی ترسیل کے لیے اہم ترین راستہ ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق، اس ہفتے کے دوران مشرق وسطی میں متعدد ڈرون حملے اور فوجی مشقیں بھی دیکھنے کو ملی ہیں جن سے اس تنازعے کی شدت مزید بڑھ گئی ہے.
مغربی کریب اور نیو زیلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان جاری ٹی20 عالمی کپ کے ایک دل دھڑکا دینے والے مقابلے میں، مغرب کی خواتین ٹیم نے سات وکٹوں سے بہتر کارکردگی دکھا کر نئی زیلینڈ کو شکست دی۔ یہ میچ نہ صرف اسٹیڈیم کے شائقین کے لیے سنسنی خیز تھا بلکہ دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے اپنی طاقت اور حکمت عملی کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ پہلی اسپرٹ میں نیو زیلینڈ کی بیٹسمینیں اچھی رفتار سے رنز بنانے میں کامیاب ہوئیں لیکن مغرب کی باؤلرز نے درمیانی اوورز میں دباؤ بڑھا کر کئی اہم وکٹیں لیں، جس سے اسکور میں توازن بگڑ گیا۔ دوسرے اسپرٹ میں مغرب کی بیٹسمینیں مستحکم کھیل کر جلدی سے رن بنائی اور آخرکار ٹارگٹ سے آگے نکل گئیں، جس سے میچ کا نتیجہ حتمی طور پر ان کے حق میں طے ہو گیا۔ اسی دوران، عالمی سطح پر ایک اور اہم خبر سامنے آئی جس میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ممکنہ امن معاہدے کے بارے میں اعلان کیا کہ یہ معاہدہ آئندہ دو دنوں میں دستخط ہو سکتا ہے اور اس کے فوراً بعد ہرمز کی تنگی ختم ہو کر سمندری راستہ تمام کشتیوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ تاہم، ایران کی جانب سے مختلف بیانات سامنے آئے جن میں وہ اس معاہدے کے ٹائم لائن پر اختلاف رکھتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ ہرمز کی اسٹریٹ پر مکمل کنٹرول برقرار رکھنا ان کا حق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، ایران کے ایٹمی پروگرام اور اس میں موجود اعلیٰ مرتکز یورینیم کے مستقبل پر بھی تنازعات جاری ہیں۔ امریکہ اور اس کے حلیف ممالک نے اس ایٹمی مواد کو کم کرنا یا ختم کرنا اپنی ترجیح کے طور پر پیش کیا ہے جبکہ ایران اس پر زور دے رہا ہے کہ اسے صرف سُرخن کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ خطے میں جاری کشیدگی کے درمیان، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس معاہدے کی جلد تکمیل کا اشارہ دیا اور کہا کہ یہ الیکٹرانک طریقے سے دستخط کیا جائے گا۔ تاہم، ایران کے سفارتکار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ معاہدے کی تاریخ ابھی طے نہیں ہوئی اور اس کی شرائط پر مزید مذاکرات کی ضرورت ہے۔ اس پورے پس منظر میں، اسرائیل کے وزیر اعظم بن یامین نتن یاہو نے بھی ٹرمپ سے وعدہ کیا کہ کسی بھی معاہدے میں ایران کے ایٹمی مواد کو ہٹانا شامل ہوگا۔ اس صورتحال نے عالمی مارکیٹس میں بے چینی پیدا کی ہے کیونکہ ہرمز کی اسٹریٹ عالمی تیل کی ترسیل کے لیے اہم ترین راستہ ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق، اس ہفتے کے دوران مشرق وسطی میں متعدد ڈرون حملے اور فوجی مشقیں بھی دیکھنے کو ملی ہیں جن سے اس تنازعے کی شدت مزید بڑھ گئی ہے
کرکٹ امریکہ-ایران معاہدہ ہرمز کی اسٹریٹ ایٹمی مواد عالمی مارکیٹ
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