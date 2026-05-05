ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مغربی ایشیا کے ممالک سے امریکہ پر اپنی سکیورٹی کے لیے انحصار ختم کرنے اور علاقائی تعاون کو فروغ دینے کا مطالبہ کیا۔
ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے مغربی ایشیا کے ممالک سے امریکہ پر اپنی سکیورٹی کے لیے انحصار ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، خبردار کرتے ہوئے کہ واشنگٹن کی فوجی موجودگی نے خطے میں امن قائم کرنے کے بجائے علاقائی عدم استحکام کو بڑھا دیا ہے۔ جاری رہنے والے جیواسٹراٹیجک تناؤ کے درمیان بات کرتے ہوئے، بقائی نے کہا کہ پائیدار استحکام صرف مضبوط علاقائی تعاون ، باہمی اعتماد اور ایک سکیورٹی فریم ورک کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے جو خود خطے کے ممالک کی طرف سے تشکیل پایا ہو۔ ایک سخت بیان میں، بقائی نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن صرف علاقائی ریاستوں کے درمیان تعاون کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ کہ بیرونی طاقتوں پر انحصار کے ذریعے۔ انہوں نے دلیل دی کہ مغربی ایشیا میں امریکی فوجی تعیناتی اور اڈوں نے کبھی بھی امن کی ضمانت کے طور پر کام نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے عدم تحفظ کو بڑھا دیا ہے اور میزبان ممالک کو زیادہ اسٹریٹجک خطرات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایران ی ترجمان نے کہا کہ امریکی فوجی تنصیبات کی میزبانی کرنے والے ممالک کو بار بار خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو، تہران کے مطابق، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ سکیورٹی ماڈل خطے کے طویل مدتی مفادات کے لیے مفید ثابت نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ پائیدار استحکام کے لیے مضبوط علاقائی رابطہ، باہمی اعتماد سازی اور بیرونی مداخلت میں کمی کی ضرورت ہوگی۔ بقائی نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ایران خطے میں تنازعہ کو ختم کرنے پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہے، جبکہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ گہرے عدم اعتماد کے درمیان امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات مشکل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تہران نے گزشتہ سال جون میں اور 28 فروری کو واشنگٹن کی طرف سے کی گئی حملوں کو نہیں بھولا ہے، اور یہ واقعات دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پر بہت بوجھ ڈالتے رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مغربی ایشیا میں پائیدار امن صرف اس وقت ممکن ہوگا جب علاقائی قومیں اپنی اجتماعی سکیورٹی آرکیٹیکچر کی زیادہ ذمہ داری لیں بجائے اس کے کہ بیرونی فوجی انحصار کے ذریعے تحفظ حاصل کریں۔ ایران کا موقف واضح ہے کہ خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے علاقائی تعاون اور خود اعتمادی ضروری ہے۔ امریکہ کی فوجی مداخلت وں نے ہمیشہ خطے میں پیچیدگیاں پیدا کی ہیں اور امن کی کوششوں میں رکاوٹیں ڈالی ہیں۔ ایران علاقائی مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے تیار ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے بھی پرعزم ہے۔ ایران کا یہ بھی ماننا ہے کہ خطے کے تمام ممالک کو باہمی احترام اور غیر مداخلت کے اصولوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایران نے ہمیشہ خطے میں امن اور استحکام کی حمایت کی ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ کو خطے کی صورتحال کو مزید خراب کرنے سے باز رہنا چاہیے اور علاقائی ممالک کو اپنی قسمت خود طے کرنے دینا چاہیے۔ ایران کا یہ موقف خطے میں ایک نئی حکمت عملی کی نشاندہی کرتا ہے جو خود اعتمادی اور علاقائی تعاون پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی خطے میں امن اور استحکام کے لیے ایک نیا راستہ کھول سکتی ہے۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ خطے کے تمام ممالک کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے تاکہ ایک ایسا مستقبل بنایا جا سکے جو امن، خوشحالی اور ترقی سے بھرپور ہو.
