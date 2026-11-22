مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کے حملے اور بین الاقوامی تنقید
مغربی کنارے میں انتہا پسند اسرائیلی آبادکاروں نے فلسطینی گھروں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ فرانسیسی میئر اور اسرائیلی اپوزیشن نے اسرائیلی حکومت پر تشدد برداشت کرنے کا الزام عائد کیا۔
مغربی کنارے میں انتہا پسند اسرائیلی آبادکار وں کی جانب سے کیے گئے نئے حملوں نے علاقائی امن کی صورتحال کو مزید کشیدہ کر دیا ہے۔ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب کوئی 3 بجے کے قریب اسرائیلی آبادکار وں نے رام اللہ کے قریب واقع فلسطینی دیہاتوں پر حملہ بول دیا۔ ان دیہاتوں میں دیر السودان، دیر ابو مشعل اور کفر مالک شامل ہیں جہاں حملہ آوروں نے متعدددیہاتی گھروں کو نذر آتش کر دیا۔
دیہاتوں پر حملے اور نقصان کی تفصیلات
اسرائیلی آبادکاروں نے ان حملوں میں تقریباً ایک درجن گاڑیوں کو بھی جلایا۔ پولیس کی ابتدائی رپورٹس کے مطابق کوئی شخص زخمی نہیں ہوا تاہم املاک کا بھاری نقصان ہوا ہے۔ حملہ آوروں نے عمارتوں کی دیواروں پر فلسطینیوں کے خلاف اشتعال انگیز اور نسل پرستانہ نعرے بھی لکھے۔ ان نعوں میں سوسیہ کی جانب سے سلام کے الفاظ بھی شامل تھے جو ایک سابقہ اسرائیلی آبادکاری چوکی کے خالی کروانے سے منسلک ہیں۔Also readPakistan’s food industry heads to the global stage through Karachi’s 'FoodAg' 2026 expo
اسرائیلی اپوزیشن کا سخت ردعمل
اسرائیلی اپوزیشن رہنما اور یاشار پارٹی کے سربراہ گادی آئزن کوٹ نے ان حملوں کو شدید الفاظ میں مسترد کرتے ہوئے انہیں یہودی دہشت گردی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدامات علاقائی استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ آئزن کوٹ نے اسرائیلی وزیر قومی سلامتی اتمار بن گویر اور وزیر خزانہ بیزلیل سموٹریچ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔
ان کا کہنا تھا کہ ان وزراء کی پالیسیوں کی وجہ سے مغربی کنارہ لاقانونیت کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور داخلی سیکیورٹی ادارے شن بیت کو خصوصی آپریشنز کے لیے متحرک کیا جائے۔
حکومتی موقف اور فرانسیسی میئر کا موقف
اسرائیلی وزیر قومی سلامتی اتمار بن گویر نے آئزن کوٹ کے بیانات کا رد کیا اور کہا کہ انہیں تحقیقاتی حقائق کا علم نہیں ہے۔ ان کا الزام تھا کہ سیاسی مخالفین عرب جماعتوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ دوسری طرف فرانسیسی میئر نے بھی اسرائیلی حکومت پر تشدد برداشت کرنے کا الزام لگایا۔
اسرائیلی وزیر زراعت آوی ڈخٹر نے حملوں کی مذمت کی اور ملوث افراد کو زیادہ سے زیادہ سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے انتظامی حراست اور انسداد دہشت گردی کے قوانین کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا۔
علاقائی اثرات اور آنے والا وقت
پچھلے کئی مہینوں سے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ان واقعات پر عالمی سطح پر بھی تشویش کا اظہار ہوتا رہا ہے۔ اسرائیلی پولیس نے آتش زنی، توڑ پھوڑ اور املاک کو نقصان پہنچانے کے تمام واقعات کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔
ماہرین کے مطابق یہ حملے اسرائیل کی قومی سلامتی اور خارجہ تعلقات کے لیے بھی سنگین نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ علاقائی امن کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔
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