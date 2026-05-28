مغل دور کی گائے پر پابندی اور اس کے سماجی اثرات: بہادر شاہ ظفر کے فیصلے سے 1857 کی بغاوت تک

مغل سلطنت کے مختلف حکمرانوں نے گائے کے ذبح پر پابندیاں لگا کر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی کوشش کی۔ یہ روایت بہادر شاہ ظفر تک جاری رہی اور 1857 کی آزادی کی جنگ میں اس کا اثر واضح ہوا۔
جب بہادر شاہ ظفر نے مسلم قصائیوں کے قتل کے بعد ذبیحے پر پابندی لگائی اور گائے رکھنے والوں کو قید کرنے کا حکم دیا تو اس نے اپنے پیشرووں کی روایتی سلسلے کو تازہ انداز میں پیش کیا۔ اس فیصلے کی بنیاد میں ایک تاریخی تسلسل چھپا ہوا تھا جو مغلیہ سلطنت کے مختلف عہدوں میں جاری رہتا تھا۔ پانچویں مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے سب سے بڑے بیٹے دارا شکوہ نے اپنی تاریخ کی کتاب "مجمع البحرین" میں دو سمندروں کے سنگم کی مثال دی تھی۔ ڈرک کولیر کی کتاب "دی گریٹ مغلز اینڈ دیئر انڈیا" کے مطابق دارا شکوہ نے 1526 سے 1857 تک تقریباً تین سو تیس سال تک جاری اسلامی اور ہندو ثقافت کے ملاپ کو ایک نئی شناخت دی۔ اس تسلسل کی جھلک واضح طور پر اکبر کی حکمرانی میں ملتی ہے جہاں انہوں نے "صلحِ کل" یعنی سب کے ساتھ امن کی صورتِ فکر اپنائی۔ اکبر کے بیٹے جہانگیر نے بھی اس نرم لیکن جامع حکمت عملی کو جاری رکھا۔ اورنگزیب کے دور میں قدامت پسندی کا ردعمل بڑھا، لیکن عملی ضرورتیں اور مذہبی حساسیتیں حکومت کی پالیسیوں پر اثر انداز ہوتی رہیں۔ کنان گاہرانا کی کتاب "رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن" کے مطابق مغل دور کے مختلف حکمرانوں نے گائے کے ذبح پر مختلف وقتوں پر پابندیاں عائد کیں۔ تاریخی ماہر ٹرشکے کے مطابق یہ پابندیاں مخصوص علاقوں اور محدود مدت کے لیے منظور کی جاتی تھیں۔ یہ مذہبی پابندیاں صرف صوفی یا ثقافتی رجحان نہیں تھیں بلکہ ایک حکمت عملی کا حصہ تھی جس کا مقصد سماجی ہم آہنگی اور فرقہ وارانہ کشیدگی کو کم کرنا تھا۔ جین اور برہمن جیسے علمائے ہندو اور مسلم دونوں نے مغل دربار میں اپنی درخواستیں پیش کیں اور متعدد شاہی فرامین کے ذریعے ان کی پذیرائی ہوئی۔ اکبر کے زمانے میں 25 سال کے وقفے کے ساتھ دو الگ الگ فرامین جاری کئے گئے جو یہ ظاہر کرتے تھے کہ یہ احکامات مستقل طور پر نافذ نہیں تھے لیکن ضرورت کے وقت دوبارہ لاگو کئے جاتے تھے۔ جین اور برہمن کی سنسکرت کتابوں میں گائے کے تحفظ کی تعریفیں ملتی ہیں جو اس دور کی مذہبی ہم آہنگی کی مثال ہیں۔ 1850 کی دہائی میں بہادر شاہ ظفر کے پاس اقتدار کی روزمرہ سرگرمیاں کم ہوتی گئیں، مگر ان کی شخصیت اور سلطنت کے ساتھ منسلک خوف و احترام برقرار تھا۔ آر وی سمتھ کے مطابق بہادر شاہ نے اپنی جد اکبر کی روایت کو جاری رکھتے ہوئے گائے کے ذبح پر سخت پابندی عائد کی۔ دیہی علاقوں میں اس کی خلاف ورزی ہوئی، لیکن شہری علاقوں میں اس پر سختی سے عمل درآمد ہوا تاکہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو مضبوط بنایا جا سکے۔ 1857 کی پہلی آزادی کی جنگ کے دوران برطانوی فوج نے نئی اینفیلڈ رائفل کے کارتوسوں پر گائے اور سور کی چربی لگائی، جسے ہندو اور مسلمان دونوں نے توہین سمجھی۔ اس واقعے نے میٹھ کے سپاہیوں کی بغاوت کو جلا بخشی اور دہلی، آگرہ، کانپور اور لکھنؤ تک پھیل گئی۔ ڈاکٹر تاراچند کے مطابق یہ جنگ مذہبی اختلافات کے برعکس، مسلمانوں اور ہندوؤں کے مشترکہ مزاج کی ایک واضح مثال تھی۔ اس تاریخی پس منظر پر مبنی یہ مضمون مغل دور کی مذہبی پالیسیاں، ان کے سماجی اثرات اور 1857 کی بغاوت کے ساتھ اس کے انعکاس کو نئے سرے سے پیش کرتا ہے
