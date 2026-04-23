مقبوضہ کشمیر: واشنگٹن میں بھارتی مظالم کے خلاف مہم

مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی حقیقت دنیا تک پہنچانے کی خاطر امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ایک مؤثر مہم چلائی گئی۔ 22 اپریل کو وائٹ ہاؤس اور کیپٹل ہل کے گرد و نواح میں یہ مہم منعقد ہوئی، جس کا مقصد مقبوضہ کشمیر کے عوام پر بھارتی فوج کے ذریعہ ڈھائے جانے والے مظالم کو اجاگر کرنا تھا۔ اس مہم میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، جہاں ڈیجیٹل اسکرینز پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے کی جانے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی دلخراش تصاویر اور ویڈیوز دکھائی گئیں۔ نہتے اور بےگناہ کشمیریوں پر ہونے والے تشدد، گرفتاریوں، اور دیگر مظالم کی تصاویر نے امریکی عوام اور بین الاقوامی میڈیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ مہم کا بنیادی مقصد عالمی رائے عامہ کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کرنا اور بھارت پر اس کے غیر قانونی اقدامات بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا تھا۔ واشنگٹن ڈی سی کے اہم مقامات، جیسے وائٹ ہاؤس ، نیشنل مال اور کیپٹل ہل پر نصب ڈیجیٹل اسکرینز کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی آواز کو دنیا تک پہنچایا گیا۔ اسکرینز پر دکھائے جانے والے مواد میں کشمیری عوام کی مظلومیت، بھارتی فوج کی جانب سے گھروں کی تباہی، خواتین اور بچوں پر تشدد، اور آزادی کی پر امن جدوجہد کو نشانہ بنایا گیا۔ مہم کے منتظمین نے اس بات پر زور دیا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں اور عالمی برادری کو اس معاملے میں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے فوری مداخلت کرنے اور مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ مہم میں شامل افراد نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے نعرے درج تھے۔ اس مہم کے ذریعے عالمی برادری کو یاد دلایا گیا کہ مسئلہ کشمیر ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اس کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں میں موجود ہے۔ بھارت پر الزام عائد کیا گیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں اپنی فوج کی موجودگی کے ذریعے کشمیری عوام کے بنیادی انسانی حقوق کو پامال کر رہا ہے۔ مہم کے منتظمین نے امریکہ کی حکومت اور عوام سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بحالی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسئلہ کشمیر کا پر امن اور منصفانہ حل خطے میں استحکام کے لیے ضروری ہے۔ مہم کے اختتام پر، منتظمین نے مستقبل میں بھی اس طرح کے اقدامات جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ اس مہم نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی آواز کو دنیا تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا اور بین الاقوامی سطح پر اس مسئلے کے حل کے لیے نئی امیدیں پیدا کیں۔ یہ مہم کشمیری عوام کے عزم و استقلال کا مظہر تھی اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنی آزادی کے لیے کسی بھی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے اس خبر کی اشاعت کا مقصد حقائق کو اجاگر کرنا اور عوام کو باخبر رکھنا ہے.
مقبوضہ کشمیر بھارتی مظالم واشنگٹن ڈی سی وائٹ ہاؤس کیپٹل ہل اقوام متحدہ انسانی حقوق