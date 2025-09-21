مقبول احمد صابری کی 14ویں برسی: صوفی موسیقی کا ایک لازوال ورثہ

عظیم قوال مقبول احمد صابری کی 14ویں برسی منائی جا رہی ہے، جن کی صوفی موسیقی میں لازوال خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کی لازوال قوالیوں اور فن نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کے دلوں کو متاثر کیا۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی موسیقی کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔
آج عظیم قوال مقبول احمد صابری کو ان کی 14ویں برسی پر یاد کیا جا رہا ہے، جن کی صوفی موسیقی میں منفرد شراکت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ان کی سریلی آواز دنیا بھر کے مداحوں کے دلوں میں آج بھی گونجتی ہے۔ 1945 میں کلیانہ، بھارت میں پیدا ہونے والے مقبول احمد صابری نے ابتدائی موسیقی کی تربیت اپنے والد عنایت حسین صابری سے حاصل کی۔ انہوں نے کم عمری میں ہی اپنے فن کا آغاز کیا اور اپنی مخصوص طرز اور طاقتور آواز کی وجہ سے بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔ ان کے کام نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت میں بھی شہرت حاصل
کی، جہاں ان کی قوالیاں بڑی بالی ووڈ پروڈکشنز میں شامل کی گئیں، جس نے لاکھوں لوگوں کو مسحور کیا۔\مقبول احمد صابری نے اپنے بڑے بھائی غلام فرید صابری کے ساتھ مل کر پرفارم کیا، جس سے صابری برادران کے نام سے مشہور جوڑی بنی۔ دونوں بھائیوں نے قوالی کی دنیا میں ایک خاص مقام بنایا، اور اپنی خدمات کے اعتراف میں تمغہ حسن کارکردگی حاصل کیا۔ ان کی لازوال قوالیاں جیسے 'بھر دو جھولی میری' اور 'تاجدار حرم' آج بھی سامعین میں بے حد مقبول ہیں۔ مقبول احمد صابری 21 ستمبر 2011 کو دل کی بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے، لیکن صوفی موسیقی کے میدان میں ان کا ورثہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ان کی قوالیاں نہ صرف مذہبی جذبات کو ابھارتی ہیں بلکہ امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام بھی دیتی ہیں۔ ان کی آواز میں ایک خاص کشش تھی جو سننے والوں کو روحانی طور پر متاثر کرتی تھی۔ مقبول صابری کی قوالیوں نے نسلوں کو متاثر کیا ہے اور ان کے کام نے قوالی کو ایک نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ ان کی موسیقی آج بھی لوگوں کو سکون اور روحانی تسکین فراہم کرتی ہے۔\صابری برادران نے قوالی کو ایک نئی پہچان دی اور اسے دنیا بھر میں متعارف کروایا۔ ان کے فن نے لوگوں کو صوفی ازم اور اس کے پیغام سے روشناس کرایا۔ مقبول احمد صابری ایک عظیم فنکار تھے، جن کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی یاد ہمیشہ موسیقی کے دلدادہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی موسیقی کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ان کی قوالیاں آج بھی شادیوں، محافل اور دیگر تقریبات میں بڑے شوق سے سنی جاتی ہیں۔ مقبول صابری ایک ایسے فنکار تھے جنہوں نے اپنی آواز اور فن سے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو جیتا۔ ان کی زندگی اور کام ہمیشہ لوگوں کے لیے ایک مثال رہے گا۔ ان کی موسیقی نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہے بلکہ یہ روحانی ترقی کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ان کی وفات سے موسیقی کی دنیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، لیکن ان کا کام ہمیشہ زندہ رہے گا
مقبول احمد صابری قوالی صابری برادران صوفی موسیقی برسی
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
مہنگائی کے اعداد وشمار، 18 اشیا کی قیمتوں میں اضافہ اور 14 اشیا کی قیمتوں میں کمی ریکارڈحالیہ ہفتے سالانہ بنیاد پر بھی مہنگائی کی شرح 5.03 فیصد سے کم ہو کر 4.17 فیصد ہوگئی ہے، وفاقی ادارہ شماریات
مزید پڑھ »
مہنگائی میں کمی: وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹوفاقی ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے مہنگائی کی شرح میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 18 اشیا کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ 14 اشیا کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی۔ سالانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرح 5.03 فیصد سے کم ہو کر 4.17 فیصد ہوگئی ہے۔
مزید پڑھ »
Israeli strikes on Gaza City kill at least 14 as some countries move to recognize Palestinian stateIsraeli bombardment over the past 23 months has killed more than 65,000 people in Gaza
مزید پڑھ »
اے این ایف کا ملک بھر میں منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن، کروڑوں کی منشیات برآمداینٹی نارکوٹکس فورس (اے این ایف) نے ملک بھر میں انسداد اسمگلنگ آپریشنز کے دوران 14 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی منشیات برآمد کرکے 6 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔ کارروائیوں میں آئس، ہیروئن اور چرس شامل ہیں۔
مزید پڑھ »
انسداد اسمگلنگ آپریشنز میں 14 کروڑ سے زائد کی منشیات برآمد، ملزمان گرفتارتمام کارروائیوں میں انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے
مزید پڑھ »
کرپشن میں ملوث راولپنڈی ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے مزید 16 ملازمین برطرفناقص کارکردگی اور خلاف ورزی پر 14 ملازمین کی ایک ماہ کی تنخواہ بطور جرمانہ کاٹی گئی
مزید پڑھ »