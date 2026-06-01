ملائیشیا نے 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نئی رجسٹریشن پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ اقدام بچوں کو نقصان دہ آن لائن مواد اور سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ملائیشین کمیونیکیشنز اینڈ ملٹی میڈیا کمیشن کے مطابق نئے ضوابط کا اطلاق پیر سے شروع ہو گیا ہے، جس کے تحت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو نئے صارفین کی عمر کی تصدیق سرکاری ریکارڈ کے ذریعے کرنا ہوگی۔ نئے قوانین کا اطلاق فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب اور دیگر مقبول سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہوگا۔ اگر کوئی کمپنی ان ضوابط پر عمل درآمد میں ناکام رہی تو اس پر ایک کروڑ رنگٹ (تقریباً 25 لاکھ امریکی ڈالر) تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ ملائیشین حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد بچوں کو انٹرنیٹ یا جدید ٹیکنالوجی سے دور کرنا نہیں بلکہ سوشل میڈیا کمپنیوں، والدین اور سرپرستوں کی ذمہ داریوں کو مزید مؤثر بنانا ہے تاکہ کم عمر صارفین کو محفوظ آن لائن ماحول فراہم کیا جا سکے۔ کمیشن کے مطابق موجودہ صارفین کی عمر کی تصدیق کا عمل بھی شروع کیا جائے گا، جسے مکمل کرنے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو چھ ماہ کا وقت دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ برسوں میں نقصان دہ آن لائن مواد میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے، جس کے بعد حکومت نے سوشل میڈیا کمپنیوں کی نگرانی سخت کر دی ہے۔ حکومت خاص طور پر ایسے مواد کے خلاف اقدامات کر رہی ہے جو نسلی یا مذہبی کشیدگی کو ہوا دے یا ملکی اداروں اور بادشاہت کے خلاف اشتعال انگیزی کا باعث بنے۔ ملائیشیا ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے جو بچوں کی آن لائن حفاظت اور سوشل میڈیا کے استعمال کو منظم کرنے کے لیے سخت قوانین متعارف کرا رہے ہیں.
Honor WIN Turbo گیمنگ فون کا ابتدائی جائزہ، نئے ڈیزائن اور جدید خصوصیات کے ساتھHonor کے گیمنگ فون ہونر WIN Turbo Home ground پر نئے ڈیزائن اور دلکش خصوصیات کے ساتھ متعارف کروایا گیا ہے۔ یہ تین رنگوں میں دستیاب ہے۔ اس کا 2640×1200 ریزولوشن اور 120Hz رفرش ریت والا سکرین ہے۔ 1.07 ارب رنگ، DCI-P3 کالر گیمٹ اور AI True Color Display ٹیکنالوجی بھی ملوث ہے۔MagicOS 10 (Android 16 پر建) چلتا ہے۔ Honor Hongyan چھ باز اینٹینا، 200% سگنل إنھیسمنٹ اور 70% بہتر Wi-Fi ویک نیٹ ورک پر فارمنس شامل ہے۔ یہ 50MP پرائمری کیمرا اور جدید کولڈرگ سسٹم جس میں گرافائٹ میٹیریل اور ڈول پمپ وپورچیمبر ڈیزائن شامل ہے رکھتا ہے۔
الیکٹرک بجلی سب سڈی جاری رہے گی، وزیر بجلیوزیر بجلی سردار اویس احمد خان لیغری نے کہا ہے کہ ماہانہ 200 یونٹس تک استعمال کرنے والے صارفین کو الیکٹرک بجلی کی سب سڈی جاری رہے گی۔ انہوں نے بتایا کہ 20 ملین سے زائد صارفین اس سب سڈی کے فائدے میں ہیں اور بل پر پرنے ہوئے QR کوڈ اسکین کر کے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔.government نے گزشتے دو سالوں میں بجلی کی قیمتیں کم کی ہیں، سرکولر ڈیٹ میں 780 ارب روپے کی کمی کی گئی ہے، اور 2 ملین افراد کے میٹرز قومی شناختی کارڈ سے لنک ہو چکے ہیں۔ گھریلو بلوں میں 16 فی صد، محفوظ صارفین کے بلوں میں 32 فی صد کمی واقع ہوئی ہے۔
Malaysia bans social media accounts for children under 16KUALA LUMPUR: Malaysia has begun enforcing new online safety regulations requiring major social media platforms to verify users' ages and
