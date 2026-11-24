ملائیشیا اور چین کی ٹیکنالوجی شراکت داری برقرار رکھنے کا ارادہ
وزیراعظم انوارالحق کا کہنا ہے کہ امریکی پابندیوں کے باوجود ملائیشیا چین کے ساتھ ٹیکنالوجی تعلقات جاری رکھے گا اور اپنی خارجہ پالیسی میں غیرجانبداری برقرار رکھے گا۔
وزیراعظم ملائیشیا انوارالحق نے سرکاری سطح پر واضح کیا ہے کہ امریکی حکومت کی جانب سے اعلیٰ سطح کی آرٹیفیشل انٹیلی جنس (اے آئی) چپس کی برآمدات پر لگائی گئی پابندیاں ملائیشیا اور چین کے درمیان ٹیکنالوجی کے شعبے میں جاری شراکت داری کو متاثر نہیں کریں گی۔ انہوں نے کوالالمپور میں ایک انٹرویو کے دوران یہ وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ملک اپنی خارجہ پالیسی میں سخت غیرجانبداری (نیترا لٹی) کی پالیسی پر قائم ہے اور اس پالیسی کو کسی بھی دباؤ میں تبدیل نہیں کیا جائے گا۔
امریکی پابندیوں کے باوجود چین کے ساتھ تعلقات
انوارالحق نے جنوبی چین مورننگ پوسٹ کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا کہ چین کی جانب سے اے آئی چپس کی سپلائی چین کو محدود کرنے کے لیے نفاذ کردہ نئے امریکی قوانین ملائیشیا کو بیجنگ اور چین کی کمپنیوں کے ساتھ کام کرنے سے روک نہیں سکیں گے۔ انہوں نے یہ بات کچھ دن قبل شینزین میں اے پی ای سی (اے پی ای سی) سمٹ کے دوران چینی صدر شی جنپنگ سے اپنی ملاقات سے پہلے بیان کی تھی، جس میں انہوں نے تصدیق کی کہ ملک کسی بھی ایک عظمیٰ طاقت کے حق میں مائل نہیں ہے۔Also readFive TTP militants killed in CTD operation in Peshawar
فریقین کے درمیان سفارتی توازن اور رشتے
وزیراعظم ملائیشیا نے تسلیم کیا کہ موجودہ ثقافتی اور علاقائی روابط کی وجہ سے بیجنگ کے ساتھ کام کرنا امریکہ کے مقابلے میں قدرے آسان ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ چین نے کوالالمپور کے امریکہ کے ساتھ تعلقات یا واشنگٹن کے ساتھ ٹیکنالوجی کے انتظامات کے حوالے سے کوئی بھی سرکاری اعتراض نہیں اٹھایا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ چین کے ساتھ ممتاز تعلقات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملائیشیا امریکہ کے ساتھ اپنی سرگرمیاں ختم کر دے گا اور چینی رہنماؤں کو اس بات کا مکمل یقین ہے۔
چین کی جانب سے امریکی پابندیوں کی نگرانی
انوارالحق نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکی کمپنیوں پر عائد یہ شرط ہے کہ وہ چین کو اے آئی چپس برآمد نہیں کر سکتیں، تو ملائیشیا اس امریکی کمپنی اور حکومت کے درمیان طے شدہ معاہدے کی مکمل پاسداری کرے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگرچہ وہ امریکی پابندیوں کا احترام کریں گے، لیکن یہ فیصلہ ملائیشیا کو چینی سرمایہ کاریوں، چینی کمپنیوں اور بیجنگ کے تحت کام کرنے والی تنظیموں کے ساتھ مستقبل کے تعاون کے فیصلوں سے نہیں روکے گا۔
سپلائی چین کی حفاظت اور نئی حکمت عملی
وزیراعظم ملائیشیا نے اعلان کیا ہے کہ ملک اپنے ٹیکنالوجی سپلائی چین کی مضبوطی اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے بیرون ملک سرمایہ کاروں اور حکومتی مدد حاصل کرنے کا انتخاب کرے گا۔ یہ اقدام اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے کہ امریکی نئے قوانین کے تحت سنگاپور اور تھائی لینڈ سمیت کئی جنوب مشرقی ایشیائی ممالک سے بھی اے آئی ماڈلز کی تربیت کے لیے کمپیوٹنگ پاور تک رس محدود کی جا رہی ہے، جس سے علاقائی ٹیکنالوجی کے مستقبل پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
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