ملائیشیا نے ناروے کے میزائل معاہدے کے خاتمے پر بڑی طاقتوں کی خاموشی پر تنقید کی

ملائیشیا نے ناروے کی جانب سے میزائل نظام کے معاہدے کو منسوخ کرنے پر بڑی طاقتوں کی خاموشی کو خطرناک قرار دیا اور معاوضے کا مطالبہ کیا۔
ملائیشیا نے اتوار کو بڑی طاقتوں کی جانب سے ناروے کے ساتھ بحری میزائل نظام کے معاہدے کے خاتمے پر ' خاموشی ِ بہرا' پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ بین الاقوامی معاہدوں کی سالمیت کے بارے میں ایک خطرناک پیغام بھیجتا ہے۔ دونوں ممالک اس ماہ اس وقت سے سفارتی تنازع میں مبتلا ہیں جب ناروے نے کچھ ٹیکنالوجیز کے لیے برآمدی منظوری منسوخ کر دی۔ اوسلو کا کہنا ہے کہ اس اقدام نے جان بوجھ کر ملائیشیا کو نشانہ نہیں بنایا، لیکن کوالالمپور اب بھی اس معاہدے میں شامل نارویجن کمپنی سے 251 ملین ڈالر سے زائد کا معاوضہ طلب کر رہا ہے۔ ملائیشیا کے وزیر دفاع محمد خالد نوردین نے سنگاپور میں ایک بڑے دفاع ی فورم پر ' ناروے کے یکطرفہ فیصلے' پر دیگر ممالک کی طرف سے سخت ردعمل کی عدم موجودگی پر تنقید کی۔ انہوں نے شانگری-لا ڈائیلاگ میں کہا، 'معاہدوں کی سالمیت یا احتساب کے بارے میں کوئی سنجیدہ تشویش نہیں اٹھائی گئی۔ یہ بہری خاموشی ایک خطرناک پیغام بھیجتی ہے کہ کچھ ممالک صرف جانچ سے بالاتر ہیں۔' محمد خالد نے اس پر تنقید کی جسے انہوں نے 'ترقی پذیر ممالک' اور 'طاقتور ممالک یا ان کے اتحادیوں' کے درمیان بین الاقوامی قانون کے اطلاق میں دوہرے معیار کا نام دیا، اور کہا کہ ملائیشیا اب میزائل نظام خریدنے کے لیے 'اصلی شراکت داروں' سے بات کر رہا ہے۔ ناروے نے کہا ہے کہ منسوخی 'صرف ناروے کی برآمدی کنٹرول کے ضوابط کے اطلاق کی وجہ سے' تھی اور یہ 'افسوسناک' ہے کہ اس نے ملائیشیا کو متاثر کیا ہے۔ اس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ انفرادی معاہدوں پر تبصرہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ سخت رازداری کی شقوں کے تحت آتے ہیں۔ محمد خالد نے اس ماہ کہا تھا کہ ملائیشیا کی حکومت نے کمپنی کونگسبرگ ڈیفنس اینڈ ایرو اسپیس کو 'براہ راست اور بالواسطہ اخراجات' دونوں کے معاوضے کا مطالبہ کرتے ہوئے نوٹس بھیجا ہے۔ وزیر اعظم انور ابراہیم نے بھی ناروے کے ہم منصب جوناس گاہر سٹورے کے ساتھ ٹیلی فون کال میں 'ناقابل قبول' فیصلے پر اپنا 'شدید اعتراض' اٹھایا ہے۔ انور نے خبردار کیا کہ یہ فیصلہ ' ملائیشیا کی دفاع ی تیاریوں اور لٹورل کامبیٹ شپ (LCS) جدید کاری پروگرام کے لیے سنگین نتائج کا حامل ہوگا۔' LCS پروگرام، جو پہلی بار 2011 میں ملائیشیا میں چھ ارب رنگٹ (1.
5 بلین ڈالر) کے ابتدائی معاہدے کے ساتھ منظور کیا گیا تھا، چھ بحری جہازوں کے لیے تھا۔ یہ معاہدہ، جو بدانتظامی اور بڑھتے ہوئے اخراجات کے الزامات سے دوچار تھا، حکومتی جائزے کے بعد 2023 میں دوبارہ شروع کیا گیا، جس میں بحری جہازوں کی تعداد کم کر کے پانچ کر دی گئی۔ پہلے بحری جہاز کی فراہمی، جس کی توقع اگست میں تھی، سامان کی ترسیل میں تاخیر اور جاری دوبارہ کام کی وجہ سے دسمبر تک مؤخر کر دی گئی ہے، مقامی میڈیا رپورٹس میں حوالہ دیے گئے عہدیداروں کے مطابق۔ ملائیشیا کے وزیر دفاع نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان کا ملک بین الاقوامی برادری سے توقع رکھتا ہے کہ وہ معاہدوں کی پابندی اور احتساب کے اصولوں کو برقرار رکھے۔ انہوں نے کہا کہ ناروے کے فیصلے نے نہ صرف ملائیشیا کی دفاعی تیاریوں کو متاثر کیا ہے بلکہ اس سے مستقبل میں اس طرح کے معاہدوں پر اعتماد بھی مجروح ہوا ہے۔ محمد خالد نے شانگری-لا ڈائیلاگ میں اپنی تقریر میں مزید کہا کہ ملائیشیا اپنی دفاعی ضروریات کے لیے متبادل ذرائع تلاش کر رہا ہے اور اس سلسلے میں کئی ممالک کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ناروے نے معاہدے کی خلاف ورزی کے باوجود کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی اور بین الاقوامی قوانین کو صرف کمزور ممالک کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ناروے کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظرثانی کرے اور معاہدے کی شرائط پر عمل کرے۔ دریں اثنا، ملائیشیا کی عوام اور سیاسی حلقوں میں اس معاہدے کے خاتمے پر شدید ردعمل دیکھنے کو ملا ہے اور کئی تجزیہ کاروں نے اسے ملائیشیا کی خارجہ پالیسی کی ناکامی قرار دیا ہے۔ تاہم، حکومت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے دفاعی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے اور کسی بھی صورت میں اپنی حفاظت سے سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ یہ تنازع اس وقت مزید بڑھ گیا جب ناروے نے اپنے فیصلے پر کوئی تبدیلی نہیں کی اور ملائیشیا کو معاوضہ دینے سے انکار کر دیا۔ ملائیشیا نے اب اس معاملے کو بین الاقوامی عدالت میں لے جانے کا اشارہ دیا ہے تاکہ معاہدے کی خلاف ورزی کا تعین کیا جا سکے
