ملاکنڈ میں ٹیکسوں کے خلاف احتجاج: گورنر راج اور عوامی مطالبہ
خیبر پختونخوا میں گورنر راج اور ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد ملاکنڈ ڈویژن کے تاجروں کا ٹیکس مخالف احتجاج مؤخر ہو گیا ہے۔
ملاکنڈ ڈویژن کے دس اضلاع میں نافذ نئے ٹیکسوں کے خلاف تاجر تنظیموں اور عوامی حلقوں کا احتجاج، جو یکم جولائی سے شدت اختیار کر چکا تھا، صوبے میں ایمرجنسی اور گورنر راج کے نفاذ کے بعد خاموشی اختیار کر چکا ہے۔
ملاکنڈ ڈویژن کے اضلاع شانگلہ، سوات، اپر سوات، بونیر، ملاکنڈ، باجوڑ، اپر دیر، لوئر دیر، اپر چترال اور لوئر چترال میں سیاسی، سماجی اور تجارتی حلقے ٹیکسوں کے نفاذ کے خلاف سراپا احتجاج تھے، لیکن صوبائی انتظامیہ کی جانب سے لگائے گئے پابندیوں کی وجہ سے تحریک کی رفتار متاثر ہوئی ہے۔Also readامریکہ میں پہلی مرتبہ مسلمان سینیٹر منتخب، عبدل السید نے تاریخ رقم کی
ٹیکس مخالف تحریک کی خاموشی کی وجوہات
انجمن تاجران، ہوٹل ایسوسی ایشنز، بارگینز مالکان، ٹرانسپورٹرز، ماربل انڈسٹری اور دیگر کاروباری تنظیموں نے مشترکہ طور پر ٹیکسوں کے نفاذ کو مسترد کرتے ہوئے خصوصی حیثیت کی بحالی کا مطالبہ کیا تھا، تاہم گورنر راج کے نفاذ نے احتجاجی سرگرمیوں کو مؤخر کر دیا ہے۔
ڈویژن بھر کے تاجروں اور لاکھوں عوام کا توجہ اب وزیراعظم کی قائم کردہ کمیٹی کے حتمی فیصلے پر مرکوز ہے، کیونکہ اس وقت تک کوئی ایسا حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا جس سے عوامی تحفظات دور ہو سکیں اور ٹیکسوں کے بوجھ سے نجات مل سکے۔
تحریک کا پس منظر اور اکتوبر کے احتجاج
اس مسئلے کے حل کی غرض سے مختلف اضلاع میں متعدد اجلاسوں اور احتجاجی سرگرمیاں کی گئیں، جس کا ایک اہم حصہ سات اکتوبر کو سوات ایکسپریس وے ٹول پلازہ اور چکدرہ انٹرچینج پر احتجاج کرنا تھا، جہاں تاجروں نے اپنا غصہ کا اظہار کیا۔
اسی سلسلے میں شاہراہ قراقرم کو بند کر کے درنہ دینے کا اعلان بھی کیا گیا تھا، لیکن صوبے میں ایمرجنسی اور گورنر راج کے نفاذ سے قبل ہی یہ اقدامات مؤثر ہو گئے اور تحریک کو محدود کر دیا گیا، جس نے عوامی بے چینی کو عارضی طور پر قابو میں لے لیا ہے۔
عوامی مطالبات اور وفاقی حکومت سے اپیل
عوامی حلقوں نے وزیراعظم اور متعلقہ وفاقی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ یکم جولائی سے نافذ ٹیکسوں کے خاتمے، ملاکنڈ ڈویژن کی خصوصی حیثیت کی بحالی اور عوامی بے چینی کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ معاشی بحال ہو سکے۔
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