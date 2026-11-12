ملایسیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو نیا رنگ: سیاحت اور تجارت میں نئے مواقع
ملایسیا کے ہائی کمشنر ڈاٹو محمد ازہر ملان نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو استراتجی شراکت داری قرار دیا۔ سیاحت، تعلیم اور تجارت میں نئے مواقع پر روشنی ڈالی گئی۔
ملایسیا کے ہائی کمشنر ڈاٹو محمد ازہر ملان نے جمعرات کو اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ ملایسیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات استراتجی شراکت داری کی بنیاد پر استوار ہیں۔ انہوں نے تصدیق کی کہ اسلام آباد ملایسیا کی جانب سے تسلیم کیے جانے والے پہلے ہی ممالک میں شامل ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور سفارتی روابط کی گہرائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
قریبی سفارتی روابط کی مضبوطی
ڈاٹو محمد ازہر ملان نے اس بات پر زور دیا کہ ملایسیا کا پاکستان اور اسٹاک ہاؤس اوف ساؤتھ ایسٹ ایشیئن نیشنز (ایس ای اے این) کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کا واضح عزم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قریبی تعاون کے ذریعے دونوں فریق ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھ سکتے ہیں اور اپنے مشترکہ مفادات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایس ای اے این کے سیکرٹری جنرل ستمبر میں پاکستان کا دورہ کریں گے، جس سے علاقائی رابطوں میں اضافے کی امید ظاہر کی گئی۔Also readBritish General Praises Muslim Soldiers' World War Role
سیاحت اور تجارت میں نئے مواقع
قومی معیشت اور سیاحت کے شعبے میں ترقی کے حوالے سے ہائی کمشنر نے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ملایسیا گزشتہ سال 42 ملین سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب رہا۔ انہوں نے بتایا کہ ملایسیا نے اس سال کے لیے 47 ملین سیاحوں کو اپنا ہدف مقرر کیا ہے۔ پاکستان اور ایس ای اے این ممالک کے درمیان سیاحت، کاروبار اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں مضبوط تبادلوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کے نئے دروازے کھل رہے ہیں۔
تعلیمی رابطے اور ہیلال انڈسٹری
تعلیمی شعبے میں بہتری کے حوالے سے ڈاٹو محمد ازہر ملان نے بتایا کہ فی الحال ملایسیا میں تقریباً 5,000 پاکستانی طلبا زیرِ تعلیم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملایسیا چاہتا ہے کہ مستقبل میں ان طلبا کی تعداد میں اضافہ ہو تاکہ تعلیمی روابط کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔ انہوں نے ہیلال انڈسٹری کے حوالے سے بھی اہم اشارہ کیا، کہا کہ پاکستان ملایسیا کی اس مہارت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو دونوں ممالک کے بائٹریل تعاون کے لیے ایک وعدہ بخش میدان کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔
عوامی جڑیں اور ثقافتی مماثلتیں
دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعلق کی ایک اہم وجہ عوامی جڑیں بھی ہیں، جس کی عکاسی اس حقیقت سے ہوتی ہے کہ ملایسیا میں تقریباً 1,000,000 پاکستانی رہائش پذیر ہیں۔ ہائی کمشنر نے اس بات کا شکریہ ادا کیا کہ پاکستان کے وزارت خارجہ، وزارت داخلہ اور متعلقہ صوبائی حکومتوں نے ملایسیا کے ساتھ اپنے تعاون اور حمایت کے لیے کافی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے مشترکہ ثقافتی اقدار، روایات اور مذہبی عقائد کو اس تعلقات کی بنیاد قرار دیا۔
آئندہ کے اقدامات اور سفارتی جدوجہد
جمعرات کو ملایسیا کی ہائی کمیشن میں منعقدہ تقریب کا عنوان سیلیبریٹنگ پارٹنرشپ تھا، جس میں ایس ای اے این کے سفیروں، سفیروں اور ممتاز سفارتی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر ملایسیا کے سیاحتی جذبات اور کاروباری ماحول پر مبنی دستاویزی فلمیں دکھائی گئیں۔ اختتامی کلمات میں ڈاٹو محمد ازہر ملان نے ماضی سے سبق حاصل کرنے، اختلافات کے باوجود دوستانہ تعلقات کو برقرار رکھنے اور امن، دوستی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔
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