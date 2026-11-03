ملبورن کپ: پوائنٹ آف لا کی فتح اور ایٹھن براؤن کی شاندار کارکردگی
ملبورن کپ میں برطانوی بادشاہ کنگ چارلس کے سابق گھوڑے پوائنٹ آف لا نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ایٹھن براؤن نے جیت درج کرائی، جبکہ زہران دوسرے مقام پر رہا۔
آسٹریلیا کی معروف اور باوقار گھڑ دوڑ میلبورن کپ میں برطانوی بادشاہ کنگ چارلس کے سابق ملکیتی گھوڑے پوائنٹ آف لا نے شاندار کامیابی حاصل کر لی۔ آسٹریلوی سوار ایٹھن براؤن نے گھوڑے کو فتح کی جانب پہنچاتے ہوئے اپنی مہارت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔
پوائنٹ آف لا کی جیت کی تفصیلات
پوائنٹ آف لا کو رواں سال کے آغاز میں کنگ چارلس سے نامعلوم قیمت پر سرمایہ کاروں کے ایک گروپ نے خریدا تھا، جسے مقابلے کے ابتدائی فیورٹ میں شمار کیا جاتا تھا۔ دوڑ کے آخری مرحلے میں ایٹھن براؤن نے درمیانی پوزیشن سے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور اختتامی چند سو میٹر میں سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس سے قبل رائل سپریمیسی دیگر گھوڑوں سے ایک درجن گھوڑوں سے زائد لمبائی کی برتری حاصل کیے ہوئے تھا، لیکن آخری لمحات میں ایٹھن براؤن نے معجزانہ واپسی کی۔Also readبی بی سی اردو کی نئی ایپ کا آغاز، اب براہِ راست خبریں موبائل پر
ٹرینر سیاران مہر اور ہور ٹیمیں
ٹرینر سیاران مہر کے زیر تربیت تین سالہ پوائنٹ آف لا گزشتہ ماہ جیلونگ کپ بھی جیت چکا ہے۔ سیاران مہر نے اس سال میلبورن کپ میں ریکارڈ سات گھوڑے اتارے، جن میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا زہران اور فاتح پوائنٹ آف لا بھی شامل تھے۔ فتح کے بعد ایٹھن براؤن نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہر گھڑ سوار کا خواب ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دوڑ کے دوران انہوں نے صبر اور سکون برقرار رکھا اور آخری مرحلے میں پوری توجہ کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔
میلبورن کپ کی تاریخی اہمیت
ملبورن کپ کا آغاز 1861 میں ہوا تھا اور اسے آسٹریلیا کی ایسی دوڑ قرار دیا جاتا ہے جو پورے ملک کی توجہ اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ اس سال مقابلے کی مجموعی انعامی رقم 10.2 ملین آسٹریلوی ڈالر تھی۔ موقع پر میلبورن کے فلینگٹن ریس کورس میں ہزاروں افراد موجود تھے، جہاں معروف برطانوی گلوکار روبی ولیمز نے بھی موسیقی کا مظاہرہ کیا۔ تاہم مقابلے سے قبل گھوڑوں کی دوڑ کے خلاف احتجاج بھی کیا گیا۔
دوڑ سے پہلے کی ناگہانی پیش آمدی
مقابلے سے چند گھنٹے قبل گھوڑے ایسٹرکس کو دوڑ سے باہر کر دیا گیا، کیونکہ اس کے ایک اصطبل ملازم نے غلطی سے اسے ممنوعہ دوا دے دی تھی۔ ریس انتظامیہ نے اس عمل کو سنگین خلاف ورزی قرار دیا، جبکہ ٹرینر کرس والّر پر 50 ہزار ڈالر جرمانہ عائد کرنے کی اطلاع بھی سامنے آئی۔
عوامی دلچسپی اور مستقبل کے امکانات
دوسری جانب آسٹریلیا میں میلبورن کپ کے حوالے سے عوامی دلچسپی میں کمی کے باوجود یہ مقابلہ آج بھی ملک کی نمایاں کھیلوں کی روایات میں شمار ہوتا ہے۔ ایٹھن براؤن اور پوائنٹ آف لا کی یہ فتح نہ صرف سوار اور مالک کے لیے بلکہ ٹرینر سیاران مہر کی کوششوں کی بھی عکاسی کرتی ہے، جو اس طرح کے بڑے عالمی مقابلوں میں اپنی کامیابی کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہی ہیں۔
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