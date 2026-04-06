ملتان سلطانز کی راولپنڈی کے خلاف شاندار فتح

ملتان سلطانز نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے میچ میں راولپنڈی کو سات وکٹوں سے شکست دے دی، جس میں صاحبزادہ فرحان اور جوش فلپ کی عمدہ بیٹنگ اور فیصل اکرم کی شاندار بولنگ نے اہم کردار ادا کیا۔
ملتان سلطانز نے راولپنڈی کے خلاف ایک شاندار کامیابی حاصل کی، اور پاکستان سپر لیگ ( پی ایس ایل ) کے چودہویں میچ میں سات وکٹوں سے فتح حاصل کی۔ راولپنڈی پنڈی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں آٹھ وکٹوں کے نقصان پر 182 رنز بنائے تھے۔ اس کے جواب میں، ملتان سلطانز نے 183 رنز کا ہدف 16.
2 اوورز میں آسانی سے حاصل کر لیا، اور صرف تین وکٹیں گنوائیں۔ صاحبزادہ فرحان نے 38 گیندوں پر 68 رنز کی میچ جیتنے والی اننگز کھیلی، جبکہ جوش فلپ نے 56 رنز بنائے۔ شان مسعود نے 27 رنز بنائے، اور کپتان ایشٹن ٹرنر 26 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ راولپنڈی کی جانب سے محمد عامر نے دو وکٹیں حاصل کیں۔\راولپنڈی پنڈی کی جانب سے سیم بلنگز نے 34 گیندوں پر 56 رنز بنا کر سب سے زیادہ رنز بنائے، جبکہ کامران غلام نے 35 رنز کا اضافہ کیا۔ کپتان محمد رضوان 19 رنز بنانے میں کامیاب رہے، جبکہ ڈین فارسٹیر نے 24 اور ڈیرل مچل نے 17 رنز بنائے، جنہیں فیصل اکرم نے آؤٹ کیا۔ ملتان سلطانز کے لیے فیصل اکرم سب سے نمایاں بالر رہے، جنہوں نے چار وکٹیں حاصل کیں۔ عرفات منہاس نے دو وکٹیں حاصل کیں، جبکہ پیٹر سڈل اور محمد اسماعیل نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ ملتان کے کپتان ایشٹن ٹرنر نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا، اور انہوں نے جیت کی ٹیم کو برقرار رکھنے کا انتخاب کیا۔ یہ میچ ملتان سلطانز کے لیے ایک اہم کامیابی تھی، جس سے ان کے ٹورنامنٹ میں آگے بڑھنے کی راہ ہموار ہوئی۔ ٹیم کی بیٹنگ اور بولنگ دونوں شعبوں میں بہترین کارکردگی نے فتح میں کلیدی کردار ادا کیا۔\میچ کے دوران، ملتان سلطانز کی ٹیم نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا، خاص طور پر بیٹنگ کے شعبے میں۔ صاحبزادہ فرحان اور جوش فلپ کی شراکت داری نے ٹیم کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی، جس کی وجہ سے ہدف کو آسانی سے حاصل کیا جا سکا۔ اس کے علاوہ، فیصل اکرم کی شاندار بولنگ نے راولپنڈی کی بیٹنگ لائن کو کمزور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ملتان سلطانز نے فیلڈنگ میں بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس سے راولپنڈی کی ٹیم پر دباؤ برقرار رہا۔ اس جیت سے ملتان سلطانز کو نہ صرف دو اہم پوائنٹس ملے، بلکہ ٹیم کا اعتماد بھی بلند ہوا، جس سے آئندہ میچوں میں ان کی کارکردگی مزید بہتر ہونے کی امید ہے۔ کوچنگ اسٹاف نے کھلاڑیوں کی تیاری اور حکمت عملی پر خصوصی توجہ دی، جس کا نتیجہ میدان میں نظر آیا۔ ٹیم نے ایک متحد اور منظم انداز میں کھیل کا مظاہرہ کیا، جس سے ان کی کامیابی یقینی ہوئی
