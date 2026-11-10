ملتان اسکول جنسی زیادتی: پنجاب میں چائلڈ سیف گارڈنگ پالیسیوں کا جائزہ
ملتان سرکاری اسکول میں چوکیدار کے خلاف مبینہ جنسی زیادتی کے واقعے پر پنجاب حکومت کی چائلڈ سیف گارڈنگ پالیسی اور نوکروں کی بیک گراؤنڈ چیک کے نظام کا تجزیہ۔
پاکستان میں بچوں کی حفاظت کا مسئلہ روز بروز تشویشناک حد تک بڑھ رہا ہے جہاں والدین کے بچوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجنے کا اعتماد متزلزل ہو رہا ہے۔ حال ہی میں ملتان کے ایک سرکاری اسکول میں چھٹی جماعت کی ایک طالبہ کے ساتھ چوکیدار کی جانب سے مبینہ جنسی زیادتی کا واقعہ سامنے آیا ہے جس میں پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف متاثرہ خاندان کے لیے ایک شدید دھچکا ہے بلکہ یہ پورے تعلیمی نظام کی ذمہ داریوں پر بھی سنگین سوالات پیدا کرتا ہے کہ کیا ہمارے اسکول بچوں کے تحفظ کے لیے مناسب انتظامات رکھتے ہیں۔
پنجاب میں چائلڈ سیف گارڈنگ پالیسیوں کا جائزہ
پنجاب حکومت نے جون 2025 میں صوبائی چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کی منظوری دی جس کا مقصد بچوں کو تشدد اور استحصال سے محفوظ رکھنا ہے۔ یہ پالیسی کسی ایک محکمے کی ذمہ داری ہونے کے بجائے مختلف محکموں کے باہمی تعاون کو ضروری مانتی ہے جس میں اسکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ، لٹریسی و نان فارمل ایجوکیشن، اور اسپیشل ایجوکیشن شامل ہیں۔ ہر محکمے کو اپنے دائرہ اختیار میں آنے والے تعلیمی اداروں کے لیے واضح حفاظتی اصول وضع کرنے اور ان کی نگرانی یقینی بنانی ہے۔Also readامریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی کارروائی نہ کرنے کی تجویز سے تیل کی قیمتوں میں کمی
نادرے بیک گراؤنڈ چیک اور بھرتی کے معیار
سال 2025 میں پنجاب کے اس وقت کے پراسیکیوٹر جنرل نے تجویز دی تھی کہ سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں تدریسی اور غیر تدریسی عملے کی بھرتی سے پہلے نادرا کے پاس موجود جنسی جرائم میں سزا یافتہ افراد کے رجسٹر سے تصدیق کا نظام اپنایا جائے۔ یہ تجویز انتہائی اہم ہے لیکن متعلقہ حکام کو اب تک کی پیشرفت واضح کرنی چاہیے۔ عملے کے سابقہ جرائم کے ریکارڈ کی جانچ صرف بھرتی کے وقت تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ ملازمت کے دوران بھی مقررہ وقفوں سے اس کی دوبارہ تصدیق ضروری ہے تاکہ خطرات کو روکا جا سکے۔
اسکول ایجوکیشن کمیٹیاں اور ان کی کارکردگی
پنجاب کے اسکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے 10 اکتوبر 2025 کو سرکاری اسکولوں میں جنسی ہراسانی کی شکایات سے نمٹنے کے لیے کمیٹیاں قائم کرنے کی ہدایت جاری کی۔ اگرچہ یہ ایک مثبت قدم ہے لیکن کمیٹیوں کی تشکیل ان کی مؤثر کارکردگی سے مختلف ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا کمیٹیوں کے ارکان کو حساس شکایات سے نمٹنے، رازداری برقرار رکھنے اور متاثرہ بچوں کی معاونت کی تربیت دی گئی ہے اور بچوں کو ان کمیٹیوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی شکایات کس طرح ان تک پہنچا سکتے ہیں۔
ضابطۂ اخلاق اور بچوں کی آگاہی کا اہم کردار
ہر تعلیمی ادارے میں چائلڈ سیف گارڈنگ سسٹم کا ہونا لازمی ہے تاکہ حفاظتی اصول محض کاغذی ہدایات تک محدود نہ رہیں۔ ضابطۂ اخلاق میں بچوں کو غیر ضروری طور پر چھونے، دھمکانے، ان کی تذلیل کرنے اور بلا ضرورت تنہائی میں بلانے جیسے رویوں کی روک تھام کے اصول شامل ہونے چاہئیں۔ بچوں کو اپنے تحفظ سے متعلق آگاہ کرنا ضروری ہے لیکن بنیادی ذمہ داری بچوں پر نہیں بلکہ بالغ افراد اور اداروں پر عائد ہوتی ہے۔ بچوں کو محفوظ اور قابلِ اعتماد ذرائع میسر ہونے چاہئیں جو ادارے کی انتظامیہ سے باہر بھی دستیاب ہوں۔
تحقیقات اور قانونی کارروائی کا تسلسل
ملتان کے واقعے میں پولیس کی جانب سے ملزم کی گرفتاری ایک اہم قدم ہے لیکن تحقیقات کا تسلسل اور متاثرہ بچے کی نفسیاتی معاونت اسی طرح اہم ہے۔ جنسی زیادتی جیسے سنگین معاملات میں داخلی کمیٹیاں پولیس یا متعلقہ قانونی اداروں کا متبادل نہیں ہو سکتیں۔ بچوں کا تحفظ صرف جرم کے بعد قانونی کارروائی تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ اصل ترجیح ایسے خطرات کی روک تھام ہونی چاہیے جو بچوں کو تشدد یا استحصال کا شکار بنا سکتے ہیں۔
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