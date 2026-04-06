ملتان سلطانز نے راولپنڈی کو شکست دے کر پی ایس ایل 11 میں کامیابی حاصل کر لی

ملتان سلطانز نے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں راولپنڈی کو سات وکٹوں سے شکست دے دی۔ صاحبزادہ فرحان اور جوش فلپ نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا۔
ملتان سلطانز نے پاکستان سپر لیگ ( پی ایس ایل ) 11 کے 14ویں میچ میں راولپنڈی کو سات وکٹوں سے شکست دے دی، جو پیر کے روز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیل ا گیا۔ ملتان سلطانز نے راولپنڈی کے خلاف ایک شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور 183 رنز کے مشکل ہدف کو 22 گیندیں باقی رہتی آسانی سے حاصل کر لیا۔ یہ کامیابی ملتان کی پوائنٹس ٹیبل میں پوزیشن کو مزید مستحکم کرتی ہے، جب کہ راولپنڈی کی مشکلات جاری رہیں اور وہ ٹورنامنٹ میں اب تک کوئی میچ نہیں جیت سکے۔\183 رنز کا تعاقب کرتے ہوئے، سلطانز نے صرف 16.
4 اوورز میں ہدف حاصل کر لیا، اور صرف تین وکٹیں گنوائیں، صاحبزادہ فرحان اور جوش فلپ کی جانب سے کلینیکل رن کے تعاقب میں۔ ابتدائی دھچکے کے باوجود، بیٹنگ یونٹ نے راولپنڈی کے گیند بازی اٹیک کو ناکام بنانے کے لیے پوری قوت سے جواب دیا۔ اننگز کا آغاز محتاط انداز میں ہوا جب محمد عامر نے دوسری اوور میں اسٹیو اسمتھ کو پانچ رنز پر آؤٹ کر دیا، جب بورڈ پر صرف 12 رنز تھے۔ تاہم، یہ بریک تھرو راولپنڈی کے لیے ابتدائی خوشی کا واحد لمحہ ثابت ہوا، کیونکہ فرحان اور فلپ نے جارحانہ جوابی حملے کے ساتھ معاملات پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس جوڑی نے دوسری وکٹ کے لیے 110 رنز کی فیصلہ کن شراکت داری قائم کی، جس سے رفتار یقینی طور پر ملتان کے حق میں تبدیل ہو گئی۔ فرحان نے 38 گیندوں پر 68 رنز کی دھواں دار اننگز کھیلی، جس میں پانچ چھکے اور چار چوکے شامل تھے، جب کہ فلپ نے 30 گیندوں پر 56 رنز بنائے، جس میں چھ چوکے اور تین چھکے شامل تھے۔ فلپ کی اننگز 12ویں اوور میں ختم ہوئی جب عامر نے انہیں سست ڈلیوری کے ساتھ دھوکہ دیا، جب کہ فرحان کو محمد عامر خان نے میچ جیتنے والی اننگز کے بعد کلین بولڈ کر دیا۔ مضبوط بنیاد رکھنے کے ساتھ، کپتان ایشٹن ٹرنر اور شان مسعود نے اس بات کو یقینی بنایا کہ دیر سے کوئی رکاوٹیں نہ آئیں۔ اس جوڑی نے 47 رنز کی ناقابل شکست شراکت داری کی، اور سلطانز کو پرسکون انداز میں گھر پہنچایا۔ مسعود 27 گیندوں پر 15 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، جب کہ ٹرنر نے صرف 10 گیندوں پر 26 رنز کی تیز رفتار اننگز کے ساتھ تکمیل کی۔\اس سے قبل، راولپنڈی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آٹھ وکٹوں پر 182 رنز بنائے، جو کہ ایک مجموعہ تھا جو ملتان کی بیٹنگ کی غالب کارکردگی کے خلاف ناکافی ثابت ہوا۔ اننگز کا آغاز لڑکھڑاہٹ سے ہوا جب یاسر خان تیسرے اوور میں پانچ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے، محمد اسماعیل کی گیند پر صرف 15 رنز پر۔ کپتان محمد رضوان اور کامران غلام نے 33 رنز کی شراکت داری سے اننگز کو سنبھالنے کی کوشش کی اس سے پہلے کہ رضوان 19 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے، عرفات منہاس کی گیند پر۔ غلام نے عبداللہ فضل اور ڈیرل مچل کے ساتھ مل کر مفید شراکت داری جاری رکھی، 24 گیندوں پر 35 رنز بنائے، جس میں تین چوکے اور دو چھکے شامل تھے، اس سے قبل کہ وہ 10ویں اوور میں آؤٹ ہو گئے۔ مڈل اور لوئر آرڈر نے دیر سے رفتار فراہم کی، جس کی قیادت سیم بلنگز نے کی، جنہوں نے 34 گیندوں پر 56 رنز کی ایک اہم ناقابل شکست اننگز کھیلی، جس میں سات چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ انہوں نے ڈیان فارسٹر سے مدد حاصل کی، جنہوں نے صرف 11 گیندوں پر 24 رنز کی تیز رفتار اننگز کھیلی، جس میں تین چھکے شامل تھے، کیونکہ اس جوڑی نے اختتامی مراحل میں قیمتی رنز کا اضافہ کیا۔ دیر سے آنے کے باوجود، ملتان کی گیند بازی کی کوشش نے اس بات کو یقینی بنایا کہ مجموعہ پہنچ میں رہے۔ فیصل اکرم نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے رہے، جنہوں نے اپنے چار اوورز میں 31 رنز کے عوض چار وکٹیں حاصل کیں، جس نے درمیانی اوورز میں مسلسل دباؤ ڈالا۔ عرفات منہاس نے دو وکٹیں حاصل کیں، جب کہ پیٹر سڈل اور محمد اسماعیل نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ یہ میچ پی ایس ایل 11 کے لاہور مرحلے کا اختتام تھا، جس کے بعد ایک دن کے آرام کے بعد ٹورنامنٹ کراچی میں دوبارہ شروع ہوگا، جب ٹیمیں مقابلے کے اگلے مرحلے کی تیاری کر رہی ہیں
پی ایس ایل ملتان سلطانز راولپنڈی فرحان فلپ کرکٹ
