ملتان: ماں اور دو بہنوں کے قتل میں بیٹا ملزم، سی سی ٹی وی فوٹیج سے پکڑا گیا
ملتان میں ماں پروین سرور اور اس کی دو بیٹیوں کی جلی ہوئی لاشیں ملنے کے بعد بیٹا امان عباس ملزم قرار دیا گیا ہے جسے پٹرول پمپ کی فوٹیج کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے۔
ملتان کے ضلعی علاقے لطف آباد میں 28 اکتوبر کو پیش آنے والے سنگین واقعے میں 45 سالہ خاتون پروین سرور اور اس کی دو بیٹیوں 17 اور 14 سالہ لڑکیوں کی جلی ہوئی لاشیں ملیں جس کے بعد ان کے بیٹا امان عباس کو قتل کا بڑا ملزم قرار دیا گیا ہے۔
واقعہ کی تفصیلات اور ابتدائی صورتحال
واقعہ کے وقت 28 اکتوبر کی شام ساڑھے سات بجے کی گھڑی تھی جب لطف آباد کے اس مکان کی بالائی منزل سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے دیکھے گئے۔ مکان کے مالک نے اپنے رشتہ داروں پروین سرور اور ان کے خاندان کو دو ماہ قبل ضلع جھنگ سے کرایہ پر رکھا تھا اور وہ اسی دن بالائی منزل میں منتقل ہوئے تھے۔Also readڈیموکریٹس کی تاریخی فتح: امریکی کانگریس اور گورنر شپس کا کنٹرول منتقل
محض 28 اکتوبر کو جب آگ لگی تو محلے والوں اور مکان کے مالک نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی لیکن وہ قفل ہوا ہوا تھا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے آگ بجھائی تو اندر سے تینوں خواتین کی لاشیں برآمد ہوئیں جن کے جسم شدید حد تک جلی ہوئے تھے۔
پولیس کی تحقیقات اور مشکوک عناصر
سی پی او اختر فاروق نے بتایا کہ لاشوں کی پوزیشن سے ظاہر ہوتا ہے کہ قربانیوں نے آگ سے بچنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جو کہ ایک غیر معمولی امر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آگ گھر کے اندر لگی ہوتی تو افراد بھاگنے کی کوشش کرتے لیکن لاشیں سیدھی پڑی تھیں۔
اس کے علاوہ پولیس کی تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ آگ لگنے والے کمرے کے باہر سلینڈر بالکل ٹھیک حالت میں موجود تھا جس سے یقینی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آگ کا سبب گیس کا پھٹنا یا لیکج نہیں تھا۔
سی سی ٹی وی فوٹیج اور ملزم کی شناخت
پٹرول پمپ کے سی سی ٹی وی ریکارڈ سے پتا چلا کہ اسی روز دوپہر گیارہ بجے 54 منٹ پر بیٹا امان عباس نے پٹرول پمپ پر جاکر ایک بوتل میں پٹرول خریدا تھا۔ ایس ایچ او ابراہیم سیف نے تصدیق کی کہ یہی وہ وقت اور رقم تھی جو اس نے آتشزدگی کے دن خرچ کی تھی۔
تفتیشی افسران نے جب ملزم کے سامنے یہ ثبوت رکھے تو وہ اپنا عزم کھو بیٹھا۔ اس سے پہلے وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ بازار گیا ہوا تھا اور اس کی والدہ نے ہی گھر کا دروازہ لاک کرنے کو کہا تھا کیونکہ گھر میں کوئی مرد موجود نہیں تھا۔
خاندانی تنازعات اور مستقبل کے اقدامات
خاندان کے دیگر افراد نے پولیس کو بتایا کہ امان عباس اپنی والدہ کی دوبارہ شادی کے خلاف تھا کیونکہ اس کی والدہ کسی دوسرے شخص سے شادی کرنے کی خواہشمند تھیں۔ پولیس نے اس حوالے سے مدعی پولیس افسر محمد اظہر کے ذریعے تھانہ ڈی ایچ اے میں ضابطہ فوجداری کی دفعہ 174 کے تحت ایف آئی آر درج کی تھی۔
واقعہ 28 اکتوبر کو پیش آیا تھا لیکن رپورٹ سبسائیکٹ 3 نومبر کو درج کی گئی۔ ملزم کی گرفتاری اور حراست میں لیے جانے کے بعد پولیس یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس نے پٹرول کہاں استعمال کیا اور آگ کیسے لگائی۔
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