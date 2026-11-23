ملتان اور لاہور میں شدید فضائی آلودگی، ملتان میں 41 فیصد اضافہ
پاک ایئر کوالٹی انیشی ایٹو کی رپورٹ کے مطابق ملتان اور لاہور میں فضائی آلودگی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی، ملتان میں آلودگی میں 41 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
پاکستان ایئر کوالٹی انیشی ایٹو ( پی اے کیو آئی) کی تازہ ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق ملک کے چار بڑے شہروں میں فضائی آلودگی کی سطح محفوظ حد سے کہیں زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ 16 سے 22 نومبر 2024 کے دوران ملتان ملک کا آلودہ ترین شہر بنا جہاں ہوا میں موجود باریک ذرات (پی ایم 2.5) کی اوسط مقدار 204.1 مائیکروگرام فی مکعب میٹر تک پہنچ گئی۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ ملتان میں اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس (اے کیو آئی) 254 رہا جو انتہائی مضرِ صحت کیٹیگری میں آتا ہے اور یہ شرح گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 41 فیصد زیادہ ہے۔
ملتان اور لاہور میں خطرناک حد تک آلودگی
ملتان میں آلودگی کی سطح 20 نومبر کو اپنے عروج پر پہنچی جب پی ایم 2.5 کی مقدار 263.3 مائیکروگرام فی مکعب میٹر اور اے کیو آئی 313 تک ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح لاہور میں بھی صورتحال انتہائی سنگین رہی جہاں پی ایم 2.5 کی ہفتہ وار اوسط 180 مائیکروگرام فی مکعب میٹر اور اوسط اے کیو آئی 230 ریکارڈ ہوا۔ لاہور میں آلودگی کی بلند ترین سطح 22 نومبر کو دیکھی گئی جب پی ایم 2.5 کی مقدار 236.7 مائیکروگرام فی مکعب میٹر اور اے کیو آئی 286 تک پہنچ گیا۔ اگرچہ گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں لاہور میں فضائی آلودگی میں 17 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے، لیکن پچھلے نو برسوں کے اعدادوشمار میں لاہور کی آلودگی کے حوالے سے کوئی واضح طویل مدتی رجحان سامنے نہیں آیا۔Also readایکسانڈر وانگ کا اعلان: 2027 میں مصنوعی سپر انٹیلی جنس انسانی مستقبل کو بدل دے گی
دیگر شہروں میں آلودگی کا رجحان اور مقامی عوامل
کراچی میں پی ایم 2.5 کی ہفتہ وار اوسط 75 مائیکروگرام فی مکعب میٹر اور اے کیو آئی 160 ریکارڈ ہوا، جو گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 96 فیصد زیادہ ہے تاہم گزشتہ سال کے اسی عرصے سے 21 فیصد کم تھی۔ اسلام آباد میں پی ایم 2.5 کی اوسط 64.5 مائیکروگرام اور اے کیو آئی 155 ریکارڈ کیا گیا جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 42 فیصد کم ہے۔ پی اے کیو آئی کے مطابق چاروں شہروں میں ساتوں دن پی ایم 2.5 کی سطح عالمی ادارۂ صحت کی تجویز کردہ حد 15 مائیکروگرام اور پاکستان کی مقررہ حد 35 مائیکروگرام فی مکعب میٹر سے زیادہ رہی۔ لاہور کے گردونواح میں بھی آلودگی کی بلند سطح کی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں قصور میں پی ایم 2.5 کی اوسط 240، نارووال میں 225، کہنہ نو میں 187 اور رائیونڈ میں 186 مائیکروگرام فی مکعب میٹر ریکارڈ کی گئی۔
پنجاب ماحولیات کے مطابق مقامی اقدامات اور تجاویز
ادارہ تحفظ ماحولیات پنجاب کے ڈپٹی ڈائریکٹر علی اعجاز کا کہنا ہے کہ لاہور میں مقامی عوامل پر قابو پانے کے اقدامات کے باعث صبح اور شام کے اوقات میں چند گھنٹوں کے لیے اے کیو آئی بڑھتا ہے لیکن درجہ حرارت میں اضافے کے بعد اس میں کمی آ جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دیگر اضلاع میں فضائی آلودگی کی زیادہ شرح کا لاہور سے براہِ راست موازنہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہاں فضائی معیار جانچنے والے مانیٹر پہلی بار نصب کیے گئے ہیں اور ان کی تعداد لاہور کے مقابلے میں کم ہے۔ رپورٹ میں ملتان کے شہریوں کو بیرونی سرگرمیاں محدود کرنے جبکہ حساس افراد کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ لاہور کے لیے بھی بیرونی سرگرمیوں سے گریز اور حساس گروہوں کو احتیاط برتنے کی سفارش کی گئی ہے۔
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