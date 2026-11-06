ملتان اور لاہور میں فضائی آلودگی کا بحران: اے کیو آئی کی شدت میں ہوش ربا اضافہ
پنجاب کے شہر ملتان اور لاہور میں فضائی آلودگی کی شدت نے تشویشناک حد تک بڑھ گئی ہے جبکہ آئی کیو ایئر کے ڈیٹا کے مطابق ان شہروں کی عالمی فہرست میں بے مثال درجہ بندی سامنے آئی ہے۔
پنجاب کے بڑے شہروں لاہور اور ملتان میں فضائی آلودگی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں شہریوں کی صحت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ لاہور شہر 458 ایئر کوالٹی انڈیکس (اے کیو آئی) کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین بڑے شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں ملتان میں فضائی آلودگی کی سطح 719 ریکارڈ کی گئی ہے جو کہ انتہائی تشویشناک منظر نامہ پیش کرتا ہے۔ آئی کیو ایئر کے تازہ ترین اعدادوشمار کے مطابق یہ ریکارڈ پنجاب کے عوام کے لیے صحت کے حوالے سے شدید چیلنج کا باعث بنا ہے۔
عالمی فہرست میں پاکستانی شہروں کی درجہ بندی
فضائی آلودگی پر نظر رکھنے والے ادارے آئی کیو ایئر کے مطابق عالمی فہرست میں بھارتی دارالحکومت نئی دہلی 244 اے کیو آئی کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح بھارت کے شہر کولکتہ 235 کے ساتھ تیسرے نمبر پر فائز ہے۔ یہ اعدادوشمار اس بات کی واضح نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان کے شہر عالمی پیمانے پر انتہائی آلودہ ماحول میں آ چکے ہیں۔ آئی کیو ایئر کے ڈیٹا کے مطابق پنجاب کے مختلف شہروں اور علاقوں میں بھی فضائی آلودگی خطرناک سطح پر برقرار ہے۔Also readIsrael's president shocked by Trump announcing end of aid
ملتان اور لاہور میں مختلف علاقوں کی آلودگی کی شدت
ملتان میں اے کیو آئی 719 کی سطح تک پہنچ گیا ہے جس کے بعد کاہنہ نو میں 655، سی ای آر پی آفس میں 611، اور برکی روڈ پیراگون میں 609 کی سطح ریکارڈ کی گئی۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں اے کیو آئی کی سطح 583 جبکہ رائیونڈ میں 511 ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور کے کاہنہ نو، ملتان روڈ اور سفاری پارک میں اے کیو آئی 500 تک پہنچ گیا ہے۔ گلبرگ تھری میں 483 اور برکی روڈ پر 482 کی سطح سامنے آئی۔
لاہور کے دیگر علاقوں میں اے آر سی میں 456 اور ماڈل ٹاؤن کے اے بلاک میں 447 کی سطح ریکارڈ ہوئی ہے۔ پنجاب ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور میں صبح 7 بجے آلودگی کی سطح 430 ریکارڈ کی گئی جو کہ گزشتہ روز کے مقابلے میں 70 پوائنٹس زیادہ ہے۔ صوبے میں قصور 462 اے کیو آئی کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا جبکہ لاہور 430 کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔
پنجاب بھر میں آلودگی کے دیگر متاثرہ علاقے
پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی آلودگی کی شدید کیفیت دیکھنے کو ملی ہے۔ اعدادوشمار کے مطابق وہاڑی میں 378، پاکپتن میں 374، راجن پور میں 366، جھنگ میں 346 اور مظفرگڑھ میں 340 اے کیو آئی ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب یونیورسٹی میں 439، ڈی ایچ اے فیز 6 اور جی ٹی روڈ پر 404 کی سطح سامنے آئی۔ یہ تمام اعدادوشمار اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ فضائی آلودگی کا مسئلہ محض لاہور اور ملتان تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ پورے صوبے میں پھیل چکا ہے۔
شہریوں کی صحت کے لیے سنگین خطرات اور آنے والا وقت
فضائی آلودگی میں مسلسل اضافے کے باعث لاہور سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں شہریوں کو صحت کے حوالے سے شدید خطرات لاحق ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس شدت کی آلودگی سانس کے امراض، آنکھوں کے مسائل اور دل کی بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے۔ شہریوں کو ضروری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اپنائیں اور ممکنہ حد تک گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک انتظامیہ مؤثر اقدامات اٹھاتی ہے شہریوں کو یہ مشکل ماحول برداشت کرنا پڑے گا۔
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