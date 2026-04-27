ملتان سلطانز نے اسٹیو اسمتھ کو شکریہ کہا، پلے آف مرحلے سے قبل وطن واپسی کی افواہیں

پاکستان سپر لیگ کے گیارہویں ایڈیشن میں ملتان سلطانز کی نمائندگی کرنے والے اسٹیو اسمتھ کی پلے آف مرحلے سے قبل وطن واپسی کی افواہیں گردش کرنے لگیں۔ ملتان سلطانز نے اسٹیو اسمتھ کے لیے فیئرویل ویڈیو جاری کر کے شکریہ کا پیغام پیش کیا۔ تاہم، ٹیم کی مینجمنٹ کی جانب سے کوئی باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی ہے۔
ملتان سلطانز کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو کے کیپشن میں اسٹیو اسمتھ کے لیے شکریہ کا اظہار کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ 'آپ کا شکریہ اسٹیو، آپ کا ہونا اعزاز کی بات ہے'۔ پاکستان سپر لیگ کے گیارہویں ایڈیشن میں ملتان سلطانز کی نمائندگی کرنے والے اسٹیو اسمتھ کی پلے آف مرحلے سے قبل وطن واپسی کی افواہیں گردش کرنے لگیں۔ تفصیلات کے مطابق، ملتان سلطانز کے آفیشل ایکس اکاؤنٹ سے اسٹیو اسمتھ کے لیے ایک تعریفی ویڈیو اپ لوڈ کی گئی، جس کے کیپشن میں شکریہ کا پیغام شامل تھا۔ اینٹھیوسیاٹک ری ایکشن کے بعد، مداحوں میں تشویش پیدا ہوئی کہ آیا اسٹیو اسمتھ پلے آف مرحلے میں ٹیم کی نمائندگی کریں گے یا نہیں۔ ایک صارف نے گروک سے پوچھا کہ کیا اسٹیو اسمتھ پلے آف مرحلے میں ملتان سلطانز کا حصہ ہوں گے، جس پر گروک نے کہا کہ 'ہاں، اسٹیو اسمتھ پلے آف مرحلے میں ملتان سلطانز کا حصہ نہیں ہوں گے'۔ اسٹیو اسمتھ کی ملتان سلطانز کے لیے پلے آف مرحلے میں شامل نہ ہونے کی تصدیق ٹیم کے آفیشل فیئرویل ویڈیو اور 'Thank you Steve, it's been an honour' پوسٹ سے ہو گئی ہے۔ یہ ویڈیو اسٹیو اسمتھ کی ملتان سلطانز کے ساتھ اچھی کارکردگی کا اعتراف تھا۔ تاہم، ٹیم کے مالک گوہر شاہ یا ملتان سلطانز کی مینجمنٹ کی جانب سے کوئی باضابطہ بیان یا تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ ملتان سلطانز کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو میں بھی اس حوالے سے کوئی واضح اشارہ موجود نہیں ہے کہ آیا اسٹیو اسمتھ بقیہ میچز میں دستیاب ہوں گے یا نہیں۔
ملتان سلطانز اسٹیو اسمتھ پاکستان سپر لیگ پلے آف مرحلہ کرکٹ