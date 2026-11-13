ملتان میں صاف پانی کا بحران: فلٹر پلانٹس بند، آرسنک کا خطرہ
ملتان میں 364 میں زیادہ تر فلٹر پلانٹس بند ہونے کے باعث صاف پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے جبکہ پی سی آر ڈبلیو آر کے مطابق چند علاقوں میں آرسنک کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔
پاکستان کے شمالی علاقوں میں شدید بارش اور برف باری کے باوجود جنوبی پنجاب کے شہر ملتان میں صاف پانی کی فراہمی کا نظام مکمل طور پر درہم برہم ہو چکا ہے۔ شہر کے موجودہ 364 واٹر فلٹریشن پلانٹس میں سے بیشتر فی الحال کارکردگی سے قاصر ہیں جس کی وجہ سے مقامی آبادی کو پیاسے پانی سے دستبرداری کا مشاہدہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اس صورتحال نے شہریوں کے لیے روزمرہ کی زندگی کو ایک شدید چیلنج بنا دیا ہے اور عام آبادی کو صحت بخش پانی حاصل کرنے کے لیے غیر معمولی مشکلات کا سامنا ہے۔
فلٹریشن پلانٹس کی خرابی اور آرسنک کا خطرہ
ملتان میں صاف پانی کی صورتحال اب مزید تشویشناک ہو گئی ہے کیونکہ ملک کی سرکاری تحقیقی ادارے پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز (پی سی آر ڈبلیو آر) کی رپورٹس میں گراؤنڈ واٹر میں آرسنک کی غیر معیاری سطح کی تصدیق ہوئی ہے۔ پی سی آر ڈبلیو آر کے ماہرین نے چند مخصوص علاقوں کے پانی کے نمونے ٹیسٹ کیے جن میں گارڈن ٹاؤن، بہادر پور چوک اور ملتان پبلک اسکول روڈ شامل ہیں۔ ان تمام علاقوں میں پانی کے نمونوں میں آرسنک کی مقدار انتہائی زیادہ پائی گئی جو کہ انسانی صحت کے لیے سنگین خطرے کی علامت ہے۔Also readSri Lanka v Australia second Test scoreboard
اقتصادی بوجھ اور صحت پر پڑنے والے اثرات
حکام نے شہر میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر کے فلٹر پلانٹس نصب کرنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن ان کی ناکامی نے شہریوں کو مارکیٹوں سے مہنگے داموں پانی خریدنے پر مجبور کر دیا ہے۔ مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ وہ محفوظ پانی نہ ملنے کی وجہ سے ایسے پانی کا استعمال کر رہے ہیں جو ممکنہ طور پر ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال میں غریب اور متوسط طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے کیونکہ وہ مہنگے پانی کی خریداری کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے اور صحت کے خطرات کو بھی بھگت رہا ہے۔
شہریوں کی جانب سے فوری اقدامات کی اپیل
ملتان کے مختلف علاقوں کے رہائشیوں نے متعلقہ حکام سے کھلے الفاظ میں مطالبہ کیا ہے کہ وہ ٹوٹے پھوٹے واٹر فلٹریشن پلانٹس کی مرمت اور بحالی کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کریں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ صرف منصوبہ بندی اور اربوں روپے کے اخراجات کافی نہیں ہیں بلکہ اس نظام کو کام یاب بنانا سرکاری ذمہ داری ہے۔ لوگوں کا مؤقف ہے کہ اگر حکومت وقت پر ان فلٹر پلانٹس کو بحال نہیں کرتی ہے تو آرسنک سے متاثرہ پانی کی وجہ سے شہر میں طویل مدتی بیماریوں کا پھیلاؤ ایک بڑا ساماجی مسئلہ بن سکتا ہے۔
آئندہ حکمت عملی اور شہری مطالبات
آئندہ چند ہفتوں میں اس بحران کی نوعیت کا تعین اس بات پر منحصر ہو گا کہ انتظامیہ کس طرح سے فلٹریشن نظام کی بحالی کے لیے وسائل فراہم کرتی ہے۔ شہریوں کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ صاف پانی کی مستقل اور قابلِ اعتماد سپلائی کو یقینی بنائے تاکہ لوگ مہنگے مارکیٹ ریٹس پر پانی خریدنے اور آلودہ پانی استعمال کرنے سے بچ سکیں۔ فی الحال تک کسی بھی حتمی تاریخ یا نئے منصوبے کے اعلان کے بارے میں کوئی سرکاری تفصیل سامنے نہیں آئی ہے لیکن شہر کے عوام مسلسل حکومتی سطح پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔
Get an alert when there is news on HealthFollow Health