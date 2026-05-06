ملتان کی ممتاز آباد میں ایک خواتین نے اپنے تین بچوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ ایران نے کہا کہ متحدہ عرب امارات پر حملہ امریکا کے مدنی جہازوں کو نشان بندی کرنے کے جواب میں تھا۔ خلیج فارس میں زیادہ تر بحری جہازوں کی حرکت روک دی گئی ہے۔
مملکت پاکستان کے شہر ملتان کی ممتاز آباد میں ایک دلگستہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں ایک خواتین نے اپنے تین بچوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔ محفوظات اور پولیس کے ذرائع کے مطابق یہ واقعہ کچی آبادی میں پیش آیا۔ خبر کے وقت تک تین قتل کے باعث معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ خبر پر عمل کرتے ہوئے پولیس نے موقع پر پہنچ کر جثثوں کو ہسپتال میں طبی قانونی عمل کے لیے بھیج دیا اور تحقیقات کا آغاز کیا۔ پولیس نے بیانات ریکارڈ کرنے اور فارنسک سادہ گیری کے ذریعے تحقیقات کا آغاز کیا۔ یہ دلگستہ واقعہ علاقے میں افسوس اور غم کی لہر پیدا کر دیا۔ پولیس نے انسانی ذہنیت اور موجودہ معلومات کی مدد سے انسانوں کی زندگی کے نقصان کے باعث جاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایران نے کہا کہ متحدہ عرب امارات پر حملہ امریکا کے مدنی جہازوں کو نشان بندی کرنے کے جواب میں تھا۔ خلیج فارس میں زیادہ تر بحری جہازوں کی حرکت روک دی گئی ہے، یہاں تک کہ امریکا کی تازہ ترین وعدے کے باوجود.
