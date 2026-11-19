ملتان: جعلی دستاویزات کے ذریعے ترکیہ جانے کی کوشش کرنے والا مسافر گرفتار
ایف آئی اے امیگریشن ملتان نے COP31 کانفرنس کے نام پر جعلی دستاویزات کے ذریعے ترکیہ جانے کی کوشش کرنے والے مسافر امیش علی کو گرفتار کرلیا۔
ایف آئی اے امیگریشن کی ٹیم نے ملتان ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے ایک مسافر کو آف لوڈ کرلیا جس نے جعلی دستاویزات کی بنیاد پر ترکیہ کا ویزا حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ مسافر امیش علی نے COP31 کانفرنس میں شرکت کے بہانے سفر کا پلان بنایا تھا لیکن حکام کی تفتیش میں اس کا اصل مقصد اور دستاویزات کی جعل سازی سامنے آئی۔
جعلی ویزا اور جعلی دستاویزات کی حقیقت
امیش علی فلائٹ FZ326 کے ذریعے سفر کر رہا تھا جس میں اس نے اپنا مقصد بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت بتایا تھا۔ ابتدائی تحقیقات کے دوران یہ بات ثابت ہوئی کہ مسافر نے تعلیمی قابلیت انڈر میٹرک ہونے کے باوجود جعلی دستاویزات پیش کر کے ویزا حاصل کیا۔ اس کے پاس پیش کردہ COP31 اور یو این کلائمیٹ سیکریٹریٹ سے موصول ہونے والی ای میلز اس کے ذاتی ای میل اکاؤنٹ میں موجود نہیں تھیں۔Also readوزیراعظم شہباز شریف کی انطالیہ میں COP31 لیڈرز سمٹ میں شرکت
سفری دستاویزات حاصل کرنے کا ذریعہ
تفتیشی افسران نے مزید تفصیلات سے آگاہ کیا کہ مسافر کے سفری دستاویزات اس کے سگے بھائی تنویر احمد نے ایجنٹ کی مدد سے حاصل کیے تھے۔ ویزا کے حصول کے لیے استعمال کیا گیا کمیونٹی بیسڈ ایسوسی ایشن کا لیٹر بھی جعلی نکلا۔ جب مسافر سے COP31 کانفرنس سے متعلق سوالات کیے گئے تو وہ ان کے جوابات دینے میں مکمل ناکام رہا، جو اس کی بے گناہی کا ثبوت تھا۔
مسافر سے برآمد کردہ غیر متعلقہ اشیاء
ایف آئی اے کے اہلکاروں نے مسافر کے موبائل فون اور سامان کی گہری نگرانی کی جس سے مزید حیرت انگیز باتیں سامنے آئیں۔ موبائل فون سے فرانس سے متعلق واٹس ایپ نمبر برآمد ہوا جو اس کے دکھائے گئے سفری مقصد سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس کے سامان سے ڈنکی میں استعمال ہونے والی مختلف اشیاء بھی برآمد کی گئیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس کا اصل سفری منصوبہ کچھ اور تھا۔
اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کو حوالگی
ملتان زون کی ایف آئی اے نے مسافر امیش علی کو مزید تفتیش کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل ملتان کے حوالے کردیا ہے۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ کتنے ہی مسافروں نے اسی طرح کی جعلی دستاویزات کے ذریعے ویزا حاصل کرنے کی کوشش کی تھی یا یہ معاملہ انفرادی تھا۔ ایف آئی اے ملتان زون کی جانب سے یہ تفتیس جاری ہے تاکہ جعل سازی کے پیچھے موجود دوسرے عناصر کو بھی سامنے لایا جا سکے۔
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