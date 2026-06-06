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ملتنت عمر جازبہ نے نوجوانوں سے کہا ہے کہ وہ خوارج کی نظریہ سے متاثر نہیں ہوں

اخبار News

ملتنت عمر جازبہ نے نوجوانوں سے کہا ہے کہ وہ خوارج کی نظریہ سے متاثر نہیں ہوں
ملتنت، عمر جازبہ، نوجوان، خوارج، نظریہ
📆06/06/2026 9:44 am
📰24NewsHD
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ملتنت عمر جازبہ نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے افغانستان میں تربیت حاصل کی اور پاکستان میں لڑاکوں کی سرپرستی افغانستان میں مقیم کمانڈروں کرتے ہیں۔

ملتنت عمر جازبہ نے نوجوانوں سے کہا ہے کہ وہ خوارج کی نظریہ سے متاثر نہیں ہوں۔ عمر دین جازبہ ایک وہ ممتحن Militant ہے جسے سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کیا ہے، جو کہ اس نے اپنی اعترافات میں بعض حیرت انگیز revelations دی ہیں، جس پر 24NewsHD ٹی وی چینل نے Saturday کے روز رپورٹ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) میں January 12, 2025 کو شمولیت اختیار کی تھی، جسے حکومت نے خوارج کے نام سے پکارا ہے، اس وقت اس کے باپ کے ساتھ ایک جھگڑا ہوا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ 60 سے 70 افغانوں کا ہر کمانڈر کے ساتھ ہوتا تھا، اور کہ وہ بھی جیسے ہی دوسرے لڑاکوں نے افغانستان میں تربیت حاصل کی تھی۔ یہ ممتحن اقرار کرتا ہے کہ وہ اور دوسرے لڑاکوں کا نیٹ ورک، جس کی سہولت سے وہ کام کرتے تھے، نے Shadi Khel Base پر حملہ اور Kota Khawa Road پر بم دھماکہ کیا تھا، جس سے رمضان کے مہینے میں 7 پولیس اہلکاروں کی جان چلی گئی تھی۔ جازبہ نے مزید کہا کہ پاکستان میں لڑاکوں کی سرپرستی افغانستان میں مقیم کمانڈروں کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کمانڈروں نے نوجوانوں کو گمراہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی جدوجہد شرع کے نفاذ کے لیے ہے.

ملتنت عمر جازبہ نے نوجوانوں سے کہا ہے کہ وہ خوارج کی نظریہ سے متاثر نہیں ہوں۔ عمر دین جازبہ ایک وہ ممتحن Militant ہے جسے سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کیا ہے، جو کہ اس نے اپنی اعترافات میں بعض حیرت انگیز revelations دی ہیں، جس پر 24NewsHD ٹی وی چینل نے Saturday کے روز رپورٹ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) میں January 12, 2025 کو شمولیت اختیار کی تھی، جسے حکومت نے خوارج کے نام سے پکارا ہے، اس وقت اس کے باپ کے ساتھ ایک جھگڑا ہوا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ 60 سے 70 افغانوں کا ہر کمانڈر کے ساتھ ہوتا تھا، اور کہ وہ بھی جیسے ہی دوسرے لڑاکوں نے افغانستان میں تربیت حاصل کی تھی۔ یہ ممتحن اقرار کرتا ہے کہ وہ اور دوسرے لڑاکوں کا نیٹ ورک، جس کی سہولت سے وہ کام کرتے تھے، نے Shadi Khel Base پر حملہ اور Kota Khawa Road پر بم دھماکہ کیا تھا، جس سے رمضان کے مہینے میں 7 پولیس اہلکاروں کی جان چلی گئی تھی۔ جازبہ نے مزید کہا کہ پاکستان میں لڑاکوں کی سرپرستی افغانستان میں مقیم کمانڈروں کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کمانڈروں نے نوجوانوں کو گمراہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی جدوجہد شرع کے نفاذ کے لیے ہے

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ملتنت، عمر جازبہ، نوجوان، خوارج، نظریہ

 

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