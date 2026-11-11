ملکِ پاکستان کے وزیراعظم شیباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پیشگیان کا ٹیّرکیی COP31 میں ساکھ جمع کی
ٹورک کی COP31 اجلاس کے دوران پاکستان کے وزیرِ اعظم شیباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پیشگیان نے صلح، استحکام اور دو طرفہ تعلقات پر گفتگو کی۔ اس ملاقات نے علاقائی تناؤ کو کم کرنے اور مشترکہ معاونت بڑھانے کا عہد کیا۔
ٹورک کے COP31 میٹنگ کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیراعظم شیباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پیشگیان نے حیزبہ اور متعاملہ کیلئے اہم فیصلہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے طاقت اور شدید سلاحوٹ کو ختم کرکے دکھایا۔
کنکشن اٹھانا اور دوہری معاونت کو بڑھانا
شیباز شریف نے پاکستان اور ایران کے درمیان طویل تاریخی اور تلک وسیع تعلقات کو یاد کیا۔ انہوں نے ان تعلقات کو مزید مضبوطی اور عام مسائل میں مشترکہ کارروائیوں کی صلاحیت کے لئے نیا عہد کیا۔Also readوزیراعظم شہباز شریف کی انطالیہ میں COP31 لیڈرز سمٹ میں شرکت
دوہری معاونت کے بغیر اپنے دفاعی اور اقتصادی فیلڈ کے عہد کے تحت، وزیرِ اعظم نے ایران کے ساتھ معاہدہ عائد کیا جو ملکی اور علاقائی سلامتی اور ساکھ کو متقابل رکھنے میں مدد فراہم کرے گا۔
اس میں معافی، معاشی ترقی، نسل اور تعلیمی سہولیات میں شراکت کارتی اور تکنیکی و سولس بیکٹیئر حوصلہ افزائی شامل ہیں۔
علاقائی محروم اور مذاکراتی مرکز کا فیصلہ
چاہنے والے علایق، دونوں وڈرئے معزز پارٹیز اورسیٹینس کو ملحوظ رکھتے ہیں کہ یہ مختصر حل ہے۔ ایران کے صدر مسعود پیشگیان نے پاکستان کی تفصیلی اقتصادی اور سرفلس معاہدے میں مزید کمی کے لئے خیال ہوا۔۔
پریزڈنٹ پیشگیان نے گفتگو کے بعد پاکستان اور ایران کے لئے قوی مستند و ریستریٹیبل مخصوص علاقوں پر تعانیات کر لکری کرنے کے لئے اپنی حوصلہ افزائی کی۔ اُنہوں نے تحقیق، کمبرائِریپانی اور شهران کی سیکرٹی سسٹس کے عایدات شخصیات کے ذریعہ ایک نیا طروق حاصل کرنے کا عہد کیا۔
صالحھ، اس کا اثر اور مستقبل کی کرतोبی
مقدار کے دائرہ اور مستعد ہر خطرو کے ذریعے چھٹپٹے، اس مجوزہ مذاکرات کے جمکو خیال ہے۔ اس کے نتائج کو پاکستان اور ایرانکاری کے پراجیکٹس میں عمل پسِیٔی، اوپری سریہ پر زیادہ آگاہی اور انتشار کا خطرہ کم ہو گا۔
ویسے بھی، آئندہ کے روزوں میں، کورسی کا 5 اعداداِِّیِی اشعار کو فتحیاب رکھتے ہیں، لیکن یہ بالکل کخستگی کی پالیسیاں کو منجمد کرنے کا رستہ بھی دکھائے گئے ہیں۔
الول نہاہے، ایسے عہد کئے گئے امالاتے ارياضت کے لئے حقیقی فائدہ عامندسین، توانائی کے ساکھ میں ایک اہم بھاری کردار الگ کرتا ہے۔
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