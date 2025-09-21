ملکہ ترنم نور جہاں: 99ویں سالگرہ پر خراجِ عقیدت

ملکہ ترنم نور جہاں، جنوبی ایشیائی موسیقی کی لازوال شخصیت، کی 99ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ ان کی زندگی اور فنی خدمات پر ایک نظر۔
آج ملکہ ترنم نور جہاں کی 99ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، جن کی سریلی آواز نے جنوبی ایشیائی موسیقی پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ فلمی موسیقی اور حب الوطنی کے گیتوں میں ان کی بے مثال شراکت کے لیے مشہور، نور جہاں جذبے اور فن کی ایک لازوال علامت ہیں، جنہیں نسلوں سے لاکھوں لوگ پسند کرتے ہیں۔ نور جہاں 21 ستمبر 1926 کو قصور، برطانوی ہندوستان میں اللہ وسائی کے نام سے پیدا ہوئیں۔ انہوں نے 1935 میں فلم 'پنڈ دی کڑی' سے بطور چائلڈ آرٹسٹ اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ وہ 'انمول گھڑی'، 'ہیر سیال' اور 'سسی پنوں' جیسی
فلموں میں نمایاں پرفارمنس سے فوری طور پر شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئیں۔ 1941 میں، موسیقار غلام حیدر نے انہیں فلم 'خزانچی' میں پس پردہ گلوکار کے طور پر متعارف کروایا، جو ان کے شاندار گلوکاری کیریئر کا آغاز تھا۔ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد، نور جہاں نے لالی ووڈ میں فلم 'چن وے' سے ڈیبیو کیا۔\اگرچہ انہوں نے شروع میں اداکاری اور گلوکاری دونوں پر توجہ دی، لیکن جلد ہی انہوں نے مکمل طور پر گلوکاری کو وقف کر دیا، اور بے شمار ناقابل فراموش گیتوں کی آواز بن گئیں۔ اپنے کیریئر کے دوران، نور جہاں نے تقریباً 1,000 فلموں کے لیے گانے ریکارڈ کیے اور 10,000 سے زیادہ گانے اور غزلیں پیش کیں، جن میں علامہ اقبال کی شاعری کی یادگار پیشکشیں شامل ہیں۔ ذاتی محاذ پر، نور جہاں نے معروف موسیقار شوکت حسین رضوی سے شادی کی، اور ان کی شراکت داری ذاتی اور پیشہ ورانہ دونوں سطح پر تھی، جس نے پاکستان کی فلم انڈسٹری میں بہت زیادہ حصہ ڈالا۔ ان کی لچک اور اپنے فن کے تئیں لگن نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا، کیونکہ انہوں نے مشکل حالات میں بھی گانا جاری رکھا، بشمول جنگ کے دوران، جہاں ان کے حب الوطنی کے گیتوں نے قوم کے حوصلے بلند کیے۔ ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں، حکومت پاکستان نے نور جہاں کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے نوازا۔ ان کا ورثہ فنکاروں اور موسیقی سے محبت کرنے والوں کو یکساں طور پر متاثر کرتا رہتا ہے۔ نور جہاں ایک ایسی شخصیت تھیں جن کی آواز صدیوں تک زندہ رہے گی۔ ان کی گائیکی نے ہمیشہ لوگوں کے دلوں پر راج کیا۔\ملکہ ترنم نور جہاں نے اپنی پوری زندگی میں لوگوں کو خوشی اور محبت کا پیغام دیا۔ ان کے گیت نہ صرف موسیقی کی دنیا میں مقبول ہوئے بلکہ انہوں نے لوگوں کے دلوں میں بھی گھر کیا۔ ان کی آواز میں ایک خاص کشش تھی جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ انہوں نے اپنی گلوکاری سے پاکستان کی ثقافت اور موسیقی کو ایک نئی پہچان دی اور نوجوان گلوکاروں کے لیے ایک مثال قائم کی۔ نور جہاں نے ہمیشہ ملک اور قوم کی خدمت کی اور اس کے لیے بے شمار قربانیاں دیں۔ نور جہاں ایک عظیم فنکار، ایک شاندار گلوکارہ اور ایک محب وطن خاتون تھیں، اور ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کی موسیقی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور وہ ہمیشہ ایک عظیم لیجنڈ کے طور پر یاد رکھی جائیں گی۔ ان کی یادیں ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ ان کے گیت محبت، امن اور خوشی کا پیغام دیتے رہیں گے۔ ان کا فن ہمیشہ نسلوں کو متاثر کرتا رہے گا۔ نور جہاں ایک ایسی شخصیت تھیں جن کی آواز صدیوں تک زندہ رہے گی اور وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں رہیں
نور جہاں ملکہ ترنم موسیقی سالگرہ پاکستان
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Toddler knocks on LHC door to help ensure smog-free tomorrowSays govt is responsible to provide clean and healthy environment to every citizen under Article 99
مزید پڑھ »
پاکستان اسٹاک میں 100 انڈیکس نئی بلند ترین سطح پرپہنچ گیاکاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا آغاز مثبت انداز میں ہوا اور 100 انڈیکس 99 ہزار کی حد سے بھی اوپر چلا گیا
مزید پڑھ »
سیاسی صورتحال: پی ایس ایکس100انڈیکس تاریخی بلند ترین سطح سے5 ہزار 245 پوائنٹس نیچے آگیاکاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 1739 پوائنٹس کا اضافہ ہوا جس سے انڈیکس 99 ہزار 819 کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا
مزید پڑھ »
Woman returns her grandfather's library book after 99 yearsWoman returns library book after 99 years
مزید پڑھ »
Russian forces advance and take first village in Ukraine's Dnipropetrovsk regionThe areas under Russian control include Crimea, more than 99% of the Luhansk region
مزید پڑھ »
Sindh reports 43 percent increase in 'honor killing' casesSindh province has seen a 43 percent surge in reported “honor killing” cases, according to data released by the provincial police on Thursday. From January 1 to August 31, 2025, 142 people — including 105 women — were killed in such incidents, compared to 99 during the same period last year.
مزید پڑھ »