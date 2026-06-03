ملکی برآمدات میں مئی 2026 کے دوران سالانہ بنیادوں پر اضافہ جبکہ درآمدات اور تجارتی خسارے میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔
ملکی برآمدات میں مئی 2026 کے دوران سالانہ بنیادوں پر اضافہ جبکہ درآمدات اور تجارتی خسارے میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ قومی ادارہ شماریات کے مطابق مئی 2026 میں برآمدات کا حجم 2.705 ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا جو گزشتہ سال مئی کے 2.
671ارب ڈالرکے مقابلے میں 1.3 فیصد زیادہ ہے اور اپریل کے مقابلہ میں مئی میں ملکی برآمدات میں ماہانہ بنیادوں پر 10 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اپریل میں برآمدات سے 2.468 ارب ڈالر زرمبادلہ حاصل ہوا تھا جو مئی میں بڑھ کر 2.705 ارب ڈالر ہو گیا۔ اعدادوشمارکے مطابق مئی 2026 میں درآمدات پر5.287 ارب ڈالر زرمبادلہ خرچ ہوا جو اپریل کے 6.731 ارب ڈالرکے مقابلے میں 21 فیصد کم اور گزشتہ سال مئی کے 5.662 ارب ڈالرکے مقابلے میں 6.6 فیصد کم ہے۔ ادارہ شماریات نے بتایا کہ مئی میں تجارتی خسارہ کا حجم 2.582 ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا جو اپریل کے 4.263 ارب ڈالرکے مقابلے میں 39 فیصد کم اور گزشتہ سال مئی کے 2.991 ارب ڈالرکے مقابلے میں 14 فیصد کم ہے اور مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں برآمدات کا مجموعی حجم 27.90 ارب ڈالر ریکارڈ کیاگیا جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے 29.56 ارب ڈالرکے مقابلے میں 6 فیصد کم ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جاری مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں درآمدات کا حجم 62.66 ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے 59.14 ارب ڈالرکے مقابلے میں 6 فیصد زیادہ ہے۔ اعدادوشمارکے مطابق مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں تجارتی خسارے کا حجم 34.75 ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے 29.58 ارب ڈالرکے مقابلے میں 17 فیصد زیادہ ہے۔گلگت بلتستان میں خواتین ووٹرز کا وزن بڑھ گیا، متعدد حلقوں میں نتائج پر اثر انداز ہوں گیپاکستان کی سمندری تجارت میں اہم بہتری، کراچی اور گوادر بندرگاہوں کی اہمیت مزید بڑھ گئ
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