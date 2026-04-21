ملکی معاشی استحکام کے لیے حقیقی عوامی مینڈیٹ ضروری ہے: شاہد خٹک

پی ٹی آئی رہنما شاہد خٹک نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے اور عمران خان کی رہائی ہی ملک میں سیاسی استحکام کا واحد حل ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہد خٹک نے منگل کے روز ایک اہم پریس کانفرنس کے دوران ملکی معاشی صورتحال اور سیاسی عدم استحکام پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں پائیدار معاشی بہتری کا خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک ملک میں حقیقی سیاسی استحکام قائم نہیں ہوتا۔
انہوں نے موجودہ حکومتی سیٹ اپ کو فارم 47 کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب تک عوام کا اصل مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا جاتا، تب تک ملکی مسائل کا حل ممکن نہیں ہے۔
شاہد خٹک نے زور دے کر کہا کہ سیاسی سرگرمیاں جمہوریت کو کمزور نہیں بلکہ اسے مضبوط کرتی ہیں اور موجودہ حکمران عوامی حمایت سے محروم ہیں۔ انہوں نے اپنی جماعت کے دورِ حکومت کا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت پیٹرول کی قیمت 115 سے 120 روپے فی لیٹر کے درمیان تھی، مگر آج یہ قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جس نے عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔
چینی اور دیگر اشیائے ضروریہ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے غریب طبقے کی زندگی اجیرن بنا دی ہے اور حکمران طبقہ عوامی مسائل کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ شاہد خٹک نے مردان میں ہونے والے حالیہ عوامی اجتماع کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کے کارکن پہلے سے کہیں زیادہ متحد ہیں اور پارٹی کی مقبولیت کا گراف مسلسل اوپر جا رہا ہے۔
انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی قید اور ان کی صحت کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی آنکھوں کے علاج کے حوالے سے معلومات کو چھپایا جا رہا ہے جو کہ تشویشناک ہے۔ اسی طرح بشریٰ بی بی کے طبی معائنے کے معاملات پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔
انہوں نے حکومت کو چیلنج کیا کہ اگر عمران خان مقبول نہیں ہیں تو انہیں رہا کیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ عمران خان کو طویل عرصے سے تنہائی میں رکھا جانا پارٹی کے اندر اور باہر سنگین خدشات کو جنم دے رہا ہے اور حکومت کو اس طرزِ عمل سے گریز کرنا چاہیے۔
پارٹی کے اندرونی نظم و ضبط پر بات کرتے ہوئے شاہد خٹک نے کہا کہ پی ٹی آئی میں فیصلے انفرادی نہیں بلکہ مشاورتی عمل کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے راولپنڈی کے جلسے کے التواء کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ بھی پارٹی کی اجتماعی قیادت نے باہمی مشاورت سے کیا تھا۔
انہوں نے تسلیم کیا کہ پارٹی کے اندر مختلف معاملات پر رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب کوئی حتمی فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو پوری جماعت ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو جاتی ہے۔
شاہد خٹک نے کہا کہ ملک میں سیاسی درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے اور پی ٹی آئی اپنی پرامن سیاسی سرگرمیوں کے ذریعے حکومت پر دباؤ برقرار رکھے گی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جمہوری اقدار کا احترام کیا جائے اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کو یقینی بنایا جائے تاکہ ملک کو درپیش بحرانوں سے نکالا جا سکے۔
ان کے مطابق پی ٹی آئی کا موقف واضح ہے کہ صرف عوامی مینڈیٹ کی پاسداری ہی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا ملکی سالمیت کے لیے مزید نقصان دہ ثابت ہوگا۔
پاکستان تحریک انصاف شاہد خٹک عمران خان سیاسی بحران مہنگائی