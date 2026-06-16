ملک پنجاب کے وزیراعلی نے 2026-27 مالی سال کے بجٹ دستاویز پر دستخط کیے

پنجاب کے وزیراعلی ماریا نواز نے 2026-27 مالی سال کے بجٹ پر دستخط کیے، جس میں تنخواہوں، پنشن، تعلیم اور ترقیاتی اخراجات کی تفصیل شامل ہے، اور عوامی مدد کو مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا۔
پنجاب کے وزیراعلی ماریا نواز نے 2026-27 کی مالی سال کے بجٹ دستاویز پر دستخط کیے۔ یہ دستاویز صوبائی کابینہ کی منظوری کے بعد عوام کے سامنے پیش کی گئی۔ دستخط کے موقع پر انہوں نے پنجاب ریونیو اتھارٹی کو آمدنی بڑھانے کے اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے اس جدید بجٹ کی تعریف کی جس میں نئے ٹیکس کا اضافہ نہیں کیا گیا۔ چیف مسٹر کے مطابق، حکومت کی طرف سے عوام کی بوجھ میں کمی لانے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تخلیقی حکمت عملی عوامی مدد کے لیے بہترین ہے۔ بجٹ کے تحت کل 5 ٹریلین روپے کا اخراجات متعین کیا گیا ہے۔ ان میں سے 650 ارب روپے تنخواہ وں کے لیے، 505.
8 ارب روپے پنشن کے لیے اور طے شدہ 47٪ ترقیاتی بجٹ کے لیے مختص کیے گئے۔ صوبہ کو نیشنل فنانس کمیشن کا ایوارڈ 3,793 ٹریلین روپے ملنے کے متوقع ہے۔ اس کے ساتھ ہی 1,330 ارب روپے خود مختار آمدنی کے ذریعے حاصل کرنے کا بھی منصوبہ ہے۔ ایک اہم نکات یہ ہے کہ 800 ارب روپے پنجاب فائننس کمیشن اور 900 ارب روپے تعلیم کے لیے مخصوص کیے گئے۔ مجموعی اخراجات 3,569 ٹریلین روپے ہیں اور اس کے بعد 1,562 ٹریلین روپے ترقیاتی اور مالیاتی فلاحی منصوبوں کے لیے دستیاب ہوں گے۔ سماجی تحفظ کے تحت 25 ارب روپے، ستمر پنجاب کے لیے 150 ارب، مفت ادویات کے لیے 100 ارب اور کینسر اور سٹروک مریضوں کے علاج کے لیے مخصوص بجیٹ۔ پرواز کارڈ پروگرام کے لیے 7 ارب اور کسان کارڈ کے لیے 10 ارب۔ رمضان پکج کے لیے 35 ارب اور سبسڈی پروگرام کے لیے 80 ارب سے زائد کی فراہمی۔ یہ تمام تدابیر عوامی ہمدردی اور معاشی استحکام کو بڑھانے کے لیے متعارف کرائی گئی ہیں
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