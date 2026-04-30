ملک بھر میں افسران کے تبادلے اور 110 انسپکٹرز کی تعیناتی

وفاقی حکومت نے ملک بھر میں سول اور پولیس افسران کے تبادلے اور پوسٹنگ کے نوٹیفکیشنز جاری کیے ہیں۔ اس کے علاوہ، ایف آئی اے میں تربیت مکمل کرنے والے 110 انسپکٹرز کو مختلف اضلاع میں تعینات کر دیا گیا ہے۔
وفاقی حکومت نے ملک بھر میں مختلف اضلاع میں 110 انسپکٹرز کی تعیناتی کی ہے۔ یہ انسپکٹرز فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ( ایف آئی اے ) میں تربیت مکمل کرنے کے بعد مختلف علاقوں میں تعینات کیے گئے ہیں۔ ان تمام انسپکٹرز کو فوری طور پر اپنی متعلقہ پوسٹوں پر رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ انہیں ہتھیاروں کی تربیت، لائیو فائر ٹریننگ اور دیگر ضروری تربیتی کورسز بھی فراہم کی جائیں گی۔ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر ٹریننگ کے احکامات اور شیڈول کے مطابق انسپکٹرز کو مزید تربیت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ، وفاقی حکومت نے سول اور پولیس افسران کے تبادلے اور پوسٹنگ کے نوٹیفکیشنز بھی جاری کیے ہیں۔ پولیس سروس کے گریڈ 20 کے افسر عبدالقادر قمر کو ایف آئی اے سے پنجاب حکومت میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ سیکشن آفیسر عدیل اسلم کو انٹیریئر ڈویژن سے دفاعی پیداوار ڈویژن میں منتقل کیا گیا ہے، جبکہ سیکشن آفیسر یوسف علی کو دفاعی پیداوار ڈویژن سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں منتقل کیا گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے تقرریوں اور تبادلوں کے باضابطہ نوٹیفکیشنز جاری کیے ہیں۔ نوٹیفکیشنز کے مطابق، میری ٹائم امور ڈویژن کے سیکرٹری ظفر علی شاہ کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ وزارت تعلیم کے سیکرٹری ندیم محبوب کو میری ٹائم امور ڈویژن کے سیکرٹری کا اضافی چارج سونپا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے میجر جنرل (ریٹائرڈ) محمد کاشف آزاد، ہلال امتیاز (ملٹری) کو وفاقی پبلک سروس کمیشن کے رکن کے طور پر تقرر کیا ہے۔ اس تقرری کی مدت 3 سال یا 65 سال کی عمر تک (جو بھی پہلے ہو) ہوگی اور تقرری کی مدت دفتر سنبھالنے کی تاریخ سے لاگو ہوگی۔ آئی ٹی ڈویژن کے جوائنٹ سیکرٹری نذیر احمد کو او ایس ڈی بنایا گیا ہے، جبکہ وزارت صنعت و پیداوار کے ڈپٹی سیکرٹری علی قائم کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دفاعی ڈویژن کے ڈپٹی سیکرٹری ناصر درانی کی خدمات بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو سونپی گئی ہیں، جبکہ سیکشن آفیسر محمد ممتاز کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے مذہبی امور ڈویژن میں منتقل کیا گیا ہے، سیکشن آفیسر عدیل اسلم کو انٹیریئر ڈویژن سے دفاعی پیداوار ڈویژن میں منتقل کیا گیا ہے، اور سیکشن آفیسر یوسف علی کو دفاعی پیداوار ڈویژن سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں منتقل کیا گیا ہے۔ فیڈرل ایجوکیشن ڈویژن کے سیکشن آفیسر رamesh حسن رانا، زیر التواء تقرری، کیبینٹ ڈویژن کے سیکشن آفیسر اشفاق احمد پنھوار، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے سیکشن آفیسر ہارون ارشد میاں اور اسد حسین، جبکہ سیکشن آفیسر انم گلریز مر، زیر التواء تقرری، کو فیڈرل ایجوکیشن ڈویژن میں سیکشن آفیسر کے طور پر منتقلی منسوخ کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب، پاکستان پولیس سروس کے افسران کی تقرریوں اور تبادلوں کے احکامات کے مطابق، پولیس سروس کے گریڈ 20 کے افسر محمد عبدالقادر قمر کو ایف آئی اے سے پنجاب حکومت میں منتقل کر دیا گیا ہے اور پنجاب حکومت میں پوسٹ کیے گئے پولیس سروس کے گریڈ 19 کے افسر رانا عمر فاروق کو اسلام آباد پولیس میں منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ زیر التواء تقرری کے افسر فیصل مختار، پولیس سروس کے گریڈ 19 کی خدمات پنجاب حکومت کو منتقل کر دی گئی ہیں۔ یہ تبادلے اور تقرریاں حکومت کی جانب سے انتظامی اصلاحات اور اداروں میں بہتری کی جانب ایک اہم قدم ہیں۔ ان تبادلوں سے اداروں کی کارکردگی میں مثبت تبدیلی آنے کی امید ہے۔ نئے تعینات کردہ افسران سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام دیں گے اور عوام کو بہتر خدمات فراہم کریں گے۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ یہ تبادلے اور تقرریاں میرٹ اور پیشہ ورانہ مہارت کی بنیاد پر کیے گئے ہیں.
