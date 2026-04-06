ملک بھر میں رات 8 بجے بازار بند کرنے کا فیصلہ: توانائی بچت کے لیے حکومت کا بڑا اقدام

وفاقی حکومت نے توانائی بچت کے لیے ملک بھر میں بازار، مارکیٹیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا اطلاق 7 اپریل سے ہوگا۔ اس فیصلے میں شادی ہالز، ریسٹورنٹس اور دیگر کمرشل مقامات کے اوقات کار بھی محدود کر دیے گئے ہیں۔ صوبہ سندھ میں مشاورت جاری ہے۔
ملک بھر میں توانائی بچت کے لیے بازاروں اور مارکیٹوں کو رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ 7 اپریل سے نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد توانائی کی بچت اور کفایت شعاری کو فروغ دینا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں اس فیصلے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر کے وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی اور اس فیصلے کی حمایت کی۔ اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ صوبہ سندھ
میں مارکیٹوں کے اوقات کار کے حوالے سے مشاورت جاری ہے، اور امید ہے کہ جلد ہی سندھ حکومت بھی اس فیصلے میں شامل ہو جائے گی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ روزمرہ کی اشیاء کی دکانیں، ڈیپارٹمنٹل اسٹورز، اور مالز بھی رات 8 بجے بند ہوں گے، جبکہ بیکریاں، ریسٹورنٹ، تندور، اور کھانے پینے کی دیگر دکانیں رات 10 بجے بند کر دی جائیں گی۔ شادی ہالز، مارکیز، اور دیگر کمرشل جگہیں جن میں شادیاں منعقد ہوتی ہیں، رات 10 بجے کے بعد بند رہیں گی، اور نجی پراپرٹیز اور گھروں میں بھی شادی بیاہ کی تقریبات 10 بجے رات کے بعد منعقد کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اجلاس میں میڈیکل اسٹورز اور فارمیسیز کو ان پابندیوں سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ وزیراعظم نے توانائی بچت کے اس اقدام کو سراہا اور اسے قومی اہمیت کا حامل قرار دیا۔\اس فیصلے کے بعد، اسلام آباد انتظامیہ نے بھی دکانوں اور مارکیٹس کے اوقات کار محدود کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ انتظامیہ نے تمام مارکیٹس اور شاپنگ مالز کو رات 8 بجے بند کرنے کا حکم دیا ہے، جس کا اطلاق ہفتے اور اتوار کو بھی ہوگا۔ اس فیصلے میں میڈیکل اسٹورز، ہسپتال، لیبارٹریز، پیٹرول پمپس، سی این جی اسٹیشنز، تندور، بیکری، اور دودھ کی دکانوں کو پابندی سے استثنیٰ حاصل ہے۔ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس رات 10 بجے بند ہوں گے، تاہم ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری سروس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے شادی ہالز اور تقریبات کو رات 10 بجے تک محدود کرنے کا بھی اعلان کیا ہے، جبکہ گھروں اور فارم ہاؤسز میں شادی تقریبات بھی 10 بجے ختم کرنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف اپوزیشن کے احتجاج پر بھی ردعمل دیا ہے۔ حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ حالات معمول پر آتے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کر دی جائیں گی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں دی گئی سبسڈی کو ڈیجیٹل والٹس کے ذریعے منتقل کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا ہے، اور اب تک ایک لاکھ ٹرانزیکشن ہو چکی ہیں۔ وزیراعظم نے گلگت شہر اور مظفرآباد شہر میں انٹراسٹی پبلک ٹرانسپورٹ کو ایک ماہ کے لیے مفت کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا تمام اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرے گی۔\یہ فیصلہ ملک میں توانائی کی بچت کے لیے ایک اہم قدم ہے اور اس سے عوام اور تاجروں پر کچھ اثرات مرتب ہوں گے۔ حکومت کا مقصد ہے کہ اس فیصلے سے بجلی کی کھپت کو کم کیا جائے اور توانائی کے بحران پر قابو پایا جا سکے۔ اس فیصلے پر تاجروں اور کاروباری حلقوں کی جانب سے ملے جلے ردعمل سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ تاجروں کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے ان کے کاروبار متاثر ہوں گے، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ اس سے توانائی کی بچت میں مدد ملے گی اور ملک کو فائدہ ہوگا۔ حکومت نے اس فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تمام صوبائی حکومتوں اور انتظامیہ کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کے دوران، حکومت نے عوام سے تعاون کی اپیل کی ہے اور انہیں بجلی کے استعمال میں کفایت شعاری برتنے کی ترغیب دی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ قومی مفاد میں ہے اور سب کو مل کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس فیصلے کے بعد، مختلف شہروں میں انتظامیہ نے مارکیٹوں اور بازاروں میں اوقات کار کی تبدیلیوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اور اس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے اس فیصلے کی کامیابی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے
