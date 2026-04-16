ملک بھر میں بدترین لوڈشیڈنگ، بجلی کا بحران 5000 میگاواٹ سے تجاوز کر گیا

ملک بھر میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے، 5000 میگاواٹ سے زائد کے شارٹ فال کے باعث عوام شدید پریشانی کا شکار۔ مختلف علاقوں میں طویل دورانیے کی لوڈشیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔
ملک بھر میں بدترین لوڈشیڈنگ کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے، اور بجلی کا شارٹ فال 5 ہزار میگاواٹ کی خطرناک حد کو عبور کر گیا ہے۔ یہ صورتحال عوام کے لیے شدید مشکلات کا باعث بن رہی ہے، خصوصاً گرمیوں کے موسم میں جب بجلی کی طلب پہلے ہی سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ذرائع سے موصول ہونے والی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق، ملک میں بجلی کا مجموعی شارٹ فال 5 ہزار 726 میگاواٹ تک جا پہنچا ہے۔ اس کے برعکس، ملک میں بجلی کی مجموعی پیداوار 14 ہزار 274 میگاواٹ ہے، جبکہ بجلی کی مجموعی طلب 20 ہزار میگاواٹ تک پہنچ چکی ہے۔ یہ
طلب اور رسد کے درمیان ایک بڑا فرق ہے جو طویل اور غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ کا سبب بن رہا ہے۔ پاور ڈویژن کے فراہم کردہ تفصیلی اعداد و شمار کے مطابق، بجلی کی پیداوار کے مختلف ذرائع میں سے پن بجلی کا حصہ 1 ہزار 530 میگاواٹ ہے، جو کہ مجموعی پیداوار کا ایک اہم جزو ہے۔ تھرمل پاور پلانٹس 7 ہزار 814 میگاواٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں، جو کہ سب سے بڑا حصہ ہے۔ سولر انرجی سے 450 میگاواٹ اور ونڈ انرجی سے 1 ہزار 490 میگاواٹ بجلی قومی گرڈ میں شامل کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ، نیوکلیئر پاور پلانٹس 2 ہزار 890 میگاواٹ اور بگاس پاور پلانٹس 100 میگاواٹ بجلی کی پیداوار میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان تمام ذرائع سے حاصل ہونے والی مجموعی پیداوار میں اضافے کے باوجود، بجلی کی بڑھتی ہوئی طلب اور پیداواری صلاحیت کے درمیان موجود بڑا فرق کسی حد تک بھی کم نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے نتیجے میں، ملک کے مختلف علاقوں میں اب طویل دورانیے کی اور غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس سے گھریلو صارفین، صنعتی یونٹس اور تجارتی سرگرمیوں کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس شدید لوڈشیڈنگ نے جہاں عوام کی روزمرہ زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، وہیں معیشت پر بھی گہرے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ صنعتی پیداوار میں کمی، کاروباری سرگرمیوں میں تعطل اور روزگار کے مواقع میں کمی جیسے مسائل سر اٹھا رہے ہیں۔ خاص طور پر چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار، جو بجلی پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں، اس بحران سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں بھی بجلی کی عدم دستیابی کے باعث تدریسی سرگرمیوں میں خلل پڑ رہا ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ بجلی کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے اور شارٹ فال کو کم کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں، جن میں ناکارہ پاور پلانٹس کی مرمت اور مرمت، اور قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو فروغ دینا شامل ہے۔ تاہم، ان اقدامات کے نتائج سامنے آنے میں وقت لگ سکتا ہے اور عوام کو فی الحال اس بحران کا سامنا جاری رکھنا پڑے گا۔ یہ صورتحال حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور اس کے حل کے لیے فوری اور مؤثر حکمت عملی کی ضرورت ہے۔
بجلی کا بحران لوڈشیڈنگ شارٹ فال بجلی کی پیداوار قومی گرڈ
