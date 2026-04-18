ملک شدید توانائی بحران کا شکار، کاروباری طبقہ پریشان، مہنگائی اور صنعتوں کی بندش عروج پر

ملک بھر میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے، برآمدات میں کمی اور صنعتوں کی بندش کے باعث کاروباری طبقہ شدید پریشانی کا شکار ہے۔ تاجر رہنماؤں نے حکومت سے ریلیف کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔
ملک توانائی بحران کی لپیٹ میں ہے، جس کے نتیجے میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے، جبکہ برآمدات میں کمی اور صنعتوں کی بندش نے کاروباری طبقے کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ فیڈریشن ہاؤس میں صدر اکرام راجپوت، یونائیٹڈ بزنس گروپ ( یو بی جی ) کے پیٹرن ان چیف ایس ایم تنویر اور دیگر عہدیداران نے مشترکہ پریس کانفرنس میں صنعتوں کو درپیش سنگین مسائل، مہنگی توانائی اور ملک کی ابتر معاشی صورتحال پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ نائب صدر آصف سخی نے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل اور وزیراعظم پاکستان کا
مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے کردار ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا، تاہم صنعتوں کو درپیش ایل این جی کے بحران پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ نائب صدر امان پراچہ نے بھی فیلڈ مارشل اور وزیراعظم کے کردار کو سراہتے ہوئے اس امر پر حیرت کا اظہار کیا کہ ایک جانب پاور سرپلس ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود ملک بھر میں لوڈشیڈنگ کا تسلسل جاری ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ گزشتہ 20 سالوں میں بجلی کے ٹیرف میں 20 گنا اضافہ ہوا ہے، اور موجودہ حالات میں صنعتوں کو ایسے سخت مقابلے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے جہاں گیس اور بجلی کی بلند قیمتوں کے باعث علاقائی سطح پر مقابلہ کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ ریٹیل چین ایسوسی ایشن کے صدر اسفندیار نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ دکانیں بند کرنے کا وقت رات 10 بجے تک بڑھایا جائے، کیونکہ ترکی اور سعودی عرب جیسے ممالک میں بھی مالز اور مارکیٹیں رات 10 بجے تک کھلی رہتی ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ سیلز ٹیکس اور دیگر تمام ٹیکس باقاعدگی سے حکومت کو ادا کیے جا رہے ہیں، لیکن موجودہ اوقات کار کے باعث ریٹیل سیکٹر سے حاصل ہونے والے ٹیکس کی آمدن بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ریحان جاوید نے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے بتایا کہ صنعت کا سنکشن لوڈ 22 ہزار میگاواٹ ہے جبکہ بجلی کی مجموعی انسٹال کپیسٹی 41 ہزار میگاواٹ ہے، مگر اس کے باوجود صنعتیں بمشکل 3 ہزار میگاواٹ بجلی استعمال کر پا رہی ہیں۔ یو بی جی کے صدر زبیر طفیل نے دکانوں کے اوقات کار کو رات 8 بجے سے بڑھا کر 10 بجے تک کرنے کے مطالبے کی تائید کی اور بلوچستان میں گیس کے وافر ذخائر کو بروئے کار لانے پر زور دیا۔ انہوں نے مقامی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ نظام کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں اور افسوس کا اظہار کیا کہ گوادر میں ترقی کا عمل رک گیا ہے، متعدد صنعتیں بند ہیں اور 40 فیصد سے زائد آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ایس ایم تنویر نے فیلڈ مارشل، شہباز شریف، اسحاق ڈار اور محسن نقوی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس اتحاد کے برقرار رہنے کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری (ایف پی سی سی آئی) فیلڈ مارشل کو امن کا نوبل انعام دینے کی تجویز پیش کرتی ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بتایا کہ 30 اپریل کو ایک شیڈو بجٹ اور 5 سالہ معاشی پلان پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے 500 ملین ڈالر کے بانڈز کی فروخت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ملک کی ساکھ بہتر ہو رہی ہے اور موجودہ حالات میں 10 سے 15 ارب ڈالر کے یورو بانڈز بھی فروخت کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ سال ملک کی برآمدات 33 ارب ڈالر رہیں جبکہ حکومت نے ہر سال 10 فیصد اضافے کا ہدف مقرر کیا تھا۔ تاہم، رواں سال 37 ارب ڈالر کے مقررہ ہدف کے مقابلے میں برآمدات کے 30 ارب ڈالر رہنے کا امکان ہے، جس سے 7 ارب ڈالر کا نمایاں نقصان ہوگا۔ ایس ایم تنویر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ملک میں 41 ہزار میگاواٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے مگر صنعتیں صرف 3200 میگاواٹ بجلی استعمال کر رہی ہیں، جو کل صنعتی لوڈ کا محض 13 فیصد ہے، اور صنعتوں کی بندش کے باعث بجلی کی کھپت میں مزید کمی واقع ہو رہی ہے۔ ایس ایم تنویر نے انکشاف کیا کہ 12 ہزار میگاواٹ سستی متبادل بجلی کی گنجائش موجود ہے لیکن صرف 3 ہزار میگاواٹ استعمال ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے جنوبی علاقوں میں پیدا ہونے والی 9 ہزار میگاواٹ سستی بجلی کی گنجائش ضائع ہو رہی ہے کیونکہ اسے شمالی علاقوں تک منتقل کرنے کے لیے ضروری ٹرانسمیشن لائنیں نہیں بنائی گئیں۔ انہوں نے اس تاخیر کی ذمہ داری وزارت توانائی پر عائد کی اور بتایا کہ مٹیاری ٹرانسمیشن لائن منصوبے پر گزشتہ 3 سال سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ایس ایم تنویر نے ریٹیل سیکٹر کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس کا ملکی جی ڈی پی میں 18 فیصد حصہ ہے، لیکن دکانیں 10 بجے بند کرنے کے باوجود انہیں بجلی کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سرمایہ وہیں جاتا ہے جہاں منافع ہو، اور اگر مناسب منافع کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تو بیرون ملک جانے والا سرمایہ واپس آ سکتا ہے۔ محسن نقوی کی جانب سے منی چینجرز کے حوالے سے کی گئی بات چیت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بینکوں کے ذریعے لین دین کو فروغ دیا جائے گا اور آئی ایم ایف کی شرائط کے باعث ایمنسٹی دینا ممکن نہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حکومت کے ساتھ صنعت کو ریلیف دینے کے حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ پاکستان کا بین الاقوامی مالیاتی منڈی میں 500 ملین ڈالر کا یورو بانڈ جاری کیا گیا ہے۔ پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام سے صرف ڈیڑھ ماہ میں 180 ارب روپے سے زائد کی وصولیوں کا انکشاف ہوا ہے۔
