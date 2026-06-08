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ملک میں گرمی کی لہر: درجہ حرارت معمول سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان

موسم News

ملک میں گرمی کی لہر: درجہ حرارت معمول سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان
گرمی کی لہرمحکمہ موسمیاتدرجہ حرارت
📆08/06/2026 4:54 am
📰BOLNETWORK
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محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں آج سے 12 جون تک گرمی کی لہر جاری رہے گی، جس میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہے گا۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

محکمہ موسم یات کے مطابق ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں آج سے 12 جون تک گرمی کی لہر جاری رہنے کا امکان ہے، جس کے دوران درجہ حرارت معمول سے نمایاں طور پر بڑھ جائے گا۔ محکمہ نے وسطی اور جنوبی پنجاب، سندھ، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے زیریں علاقوں میں درجہ حرارت میں بتدریج اضافے کی پیش گوئی کی ہے، جہاں دن کے اوقات میں درجہ حرارت موسم ی اوسط سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ پی ایم ڈی نے کہا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ جنوبی اضلاع اس عرصے میں شدید گرمی کی لہر کی لپیٹ میں رہ سکتے ہیں۔ اسلام آباد اور ملحقہ علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے، جبکہ کوہستان، بٹگرام اور گردونواح میں دوپہر کے بعد جزوی ابر آلودگی ہو سکتی ہے۔ سندھ کے اضلاع سکھر، شکارپور، قمبر شہدادکوٹ، جیکب آباد، لاڑکانہ، موئن جودڑو، دادو، شہید بینظیر آباد، گھوٹکی، خیرپور اور نوشہرو فیروز میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے سبعی، تربت اور پنجگور میں بھی دن کے اوقات میں درجہ حرارت میں نمایاں اضافہ متوقع ہے، جو آنے والے دنوں میں معمول سے زیادہ رہے گا۔ حکام نے عوام بالخصوص بچوں، بزرگوں اور طبیعت کی خرابی میں مبتلا افراد کو مشورہ دیا ہے کہ وہ تیز دھوپ میں غیر ضروری طور پر نہ نکلیں اور گرمی کی شدت میں اضافے کے پیش نظر ہائیڈریٹ رہیں.

محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں آج سے 12 جون تک گرمی کی لہر جاری رہنے کا امکان ہے، جس کے دوران درجہ حرارت معمول سے نمایاں طور پر بڑھ جائے گا۔ محکمہ نے وسطی اور جنوبی پنجاب، سندھ، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے زیریں علاقوں میں درجہ حرارت میں بتدریج اضافے کی پیش گوئی کی ہے، جہاں دن کے اوقات میں درجہ حرارت موسمی اوسط سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ پی ایم ڈی نے کہا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ جنوبی اضلاع اس عرصے میں شدید گرمی کی لہر کی لپیٹ میں رہ سکتے ہیں۔ اسلام آباد اور ملحقہ علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے، جبکہ کوہستان، بٹگرام اور گردونواح میں دوپہر کے بعد جزوی ابر آلودگی ہو سکتی ہے۔ سندھ کے اضلاع سکھر، شکارپور، قمبر شہدادکوٹ، جیکب آباد، لاڑکانہ، موئن جودڑو، دادو، شہید بینظیر آباد، گھوٹکی، خیرپور اور نوشہرو فیروز میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے سبعی، تربت اور پنجگور میں بھی دن کے اوقات میں درجہ حرارت میں نمایاں اضافہ متوقع ہے، جو آنے والے دنوں میں معمول سے زیادہ رہے گا۔ حکام نے عوام بالخصوص بچوں، بزرگوں اور طبیعت کی خرابی میں مبتلا افراد کو مشورہ دیا ہے کہ وہ تیز دھوپ میں غیر ضروری طور پر نہ نکلیں اور گرمی کی شدت میں اضافے کے پیش نظر ہائیڈریٹ رہیں

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گرمی کی لہر محکمہ موسمیات درجہ حرارت پاکستان احتیاطی تدابیر

 

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