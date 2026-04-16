ملک گیر لوڈشیڈنگ کا بحران: بجلی کا شارٹ فال 5 ہزار میگاواٹ سے تجاوز، عوام پریشان

ملک بھر میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے، شارٹ فال 5 ہزار 726 میگاواٹ تک پہنچ گیا ہے جس کے باعث مختلف علاقوں میں طویل دورانیے کی لوڈشیڈنگ جاری ہے، جس سے شہری زندگی شدید متاثر ہو رہی ہے۔
ملک بھر میں ایک بار پھر لوڈشیڈنگ کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے، جس سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دستیاب اطلاعات کے مطابق، بجلی کا مجموعی شارٹ فال 5 ہزار 726 میگاواٹ تک پہنچ گیا ہے، جو کہ ایک تشویشناک صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ اس صورتحال کے باعث ملک کے مختلف حصوں میں بجلی کی سپلائی میں شدید قلت پیدا ہو گئی ہے اور طویل دورانیے کی لوڈشیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ شہری زندگی، تجارتی سرگرمیاں اور صنعتی پیداوار سب ہی اس بحران سے بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ ذرائع سے حاصل کردہ تفصیلات کے مطابق، اس
وقت ملک میں بجلی کی مجموعی طلب 20 ہزار میگاواٹ کے قریب پہنچ چکی ہے، جبکہ پیداوار صرف 14 ہزار 274 میگاواٹ تک محدود ہے۔ یہ پیداوار اور طلب کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے جس کی وجہ سے یہ سنگین شارٹ فال پیدا ہوا ہے۔ پاور ڈویژن کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق، پن بجلی کی پیداوار 1 ہزار 530 میگاواٹ ہے، جو کہ کل پیداوار کا ایک چھوٹا حصہ ہے۔ تھرمل پاور پلانٹس 7 ہزار 814 میگاواٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں، جو کہ اب بھی پیداوار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سولر انرجی سے 450 میگاواٹ اور ونڈ انرجی (ہوا سے توانائی) سے 1 ہزار 490 میگاواٹ بجلی حاصل ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ، نیوکلیئر پاور پلانٹس 2 ہزار 890 میگاواٹ کی پیداوار کے ساتھ قومی گرڈ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور بگاس پاور پلانٹس 100 میگاواٹ بجلی فراہم کر رہے ہیں۔ ان تمام ذرائع سے حاصل ہونے والی بجلی کے باوجود، پیداوار اور طلب کے درمیان یہ وسیع خلیج کسی صورت دور نہیں ہو پا رہی، جس کے نتیجے میں ملک کے طول و عرض میں بجلی کی عدم فراہمی کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اس بحران کے اثرات اب ہر شعبے پر نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں موسم کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بجلی کی طلب میں تو مزید اضافہ متوقع ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں پیداواری صلاحیت میں خاطر خواہ بہتری نظر نہیں آ رہی۔ اس صورتحال نے عوام کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ گھروں میں پنکھے اور ایئر کنڈیشنرز بند ہونے سے گرمی کی شدت ناقابل برداشت ہو رہی ہے۔ طلباء کو مطالعہ کرنے میں دشواری کا سامنا ہے، جبکہ گھروں میں روزمرہ کے کام کاج بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ تجارتی مراکز اور بازاروں میں کاروبار شدید متاثر ہو رہا ہے، دکاندار جنریٹرز کا استعمال کرنے پر مجبور ہیں جس سے ان کے اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صنعتی شعبے میں پیداوار کا تسلسل برقرار رکھنا ایک چیلنج بن گیا ہے، جس کے نتیجے میں برآمدات اور مجموعی معیشت پر منفی اثرات پڑنے کا خدشہ ہے۔ حکومتی سطح پر اس بحران سے نمٹنے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ طویل المدتی بنیادوں پر قابل تجدید توانائی کے ذرائع میں سرمایہ کاری میں اضافہ، پاور پلانٹس کی کارکردگی کو بہتر بنانا، اور بجلی کے ترسیلی نظام کو اپ گریڈ کرنا ناگزیر ہے۔ موسم سرما کے لیے ذخیرہ اندوزی اور متبادل ایندھن کے ذرائع کی دستیابی کو یقینی بنانا بھی اہم ہے۔ اس کے علاوہ، عوام کو بھی بجلی کے استعمال میں کفایت شعاری اختیار کرنے کی ترغیب دی جانی چاہیے تاکہ اس بحران کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ یہ ضروری ہے کہ متعلقہ حکام اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھیں اور جلد از جلد قابل عمل حل پیش کریں۔ ایک اور خبر کے مطابق، کراچی پولیس چیف نے ایک بڑا اور غیر معمولی اقدام کرتے ہوئے 6 ایس ایچ اوز سمیت 22 پولیس افسران کو ان کے فرائض میں کوتاہی اور دیگر وجوہات پر معطل کرنے کا حکمنامہ جاری کیا ہے۔ یہ اقدام شہر میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے اور پولیس فورس میں احتساب کو فروغ دینے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل ہائر ایجوکیشن کمیشن (ایچ ای سی) نے ملک بھر کی جامعات میں ضمنی کیمپسز کے قیام پر پابندی عائد کر دی تھی، جس کا مقصد تعلیمی معیار کو برقرار رکھنا اور جامعات میں نظم و ضبط کو یقینی بنانا بتایا گیا ہے۔ یہ دونوں خبریں مختلف شعبوں میں بہتری اور اصلاحات کی جانب اشارہ کرتی ہیں، لیکن بجلی کے بحران کی شدت عوام کے لیے سب سے بڑا اور فوری مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ یہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق یہ مواد پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ سے لیا گیا ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق ایکسپریس میڈیا گروپ کے پاس محفوظ ہیں۔
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
حصص بازار میں مندی، 100انڈیکس میں 726 پوائنٹس کی کمی | Abb Takk News
Read more »
ملک بھر میں کورونا سے مزید 75 افراد جاں بحقدو ہزار 726 نئے کیسز رپورٹملک بھر میں کورونا سے مزید 75 افراد جاں بحق،دو ہزار 726 نئے کیسز رپورٹ CoronavirusPakistan CoronaVirusUpdates CoronavirusVaccine CoronavirusPandemic Coronavirus COVID19
Read more »
\u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u063a\u06cc\u0631 \u06cc\u0642\u06cc\u0646\u06cc: \u0627\u0633\u0679\u0627\u06a9 \u0645\u0627\u0631\u06a9\u06cc\u0679 \u0645\u06cc\u06ba \u0645\u0646\u062f\u06cc\u060c 290 \u067e\u0648\u0627\u0626\u0646\u0679\u0633 \u0633\u06d2 \u0632\u0627\u0626\u062f \u06a9\u06cc \u06a9\u0645\u06cc\u0627\u0646\u0688\u06cc\u06a9\u0633 \u0645\u06cc\u06ba \u0645\u0639\u0645\u0648\u0644\u06cc \u0628\u06c1\u062a\u0631\u06cc \u06c1\u0648\u0626\u06cc \u0627\u0648\u0631 \u0646\u0645\u0627\u0632 \u062c\u0645\u0639\u06c1 \u06a9\u06d2 \u0648\u0642\u0641\u06d2 \u0633\u06d2 \u0642\u0628\u0644 105 \u067e\u0648\u0627\u0626\u0646\u0679\u0633 \u06a9\u06cc \u06a9\u0645\u06cc \u0633\u06d2 39 \u06c1\u0632\u0627\u0631 726 \u067e\u0648\u0627\u0626\u0646\u0679\u0633 \u067e\u0631 \u0622\u06af\u06cc\u0627\u06d4
Read more »
بلدیاتی انتخابات:حیدرآباد ڈویژن میں پیپلز پارٹی سب سے آگےاب تک کے غیرحتمی اور غیرسرکاری نتائج کے مطابق پیپلزپارٹی 3601 میں سے مجموعی طور پر 726 نشستیں جیت چکی ہے مزید جانیے :GeoLBPolls2023
Read more »
رواں سال کے پہلے 4 ماہ میں امریکا کو پھر سے ڈیفالٹ کا خدشہامریکا کی وزیرِ خزانہ جینیٹ یلین نے ایک بار پھر تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکا کے ڈیفالٹ ہونے کا خدشہ بدستور موجود ہے۔ تفصیلات جانیے: DailyJang
Read more »
In one year of war, Israel strikes 40,000 Hamas targets in GazaIsrael's military said 726 Israeli soldiers had been killed since Oct 7, 2023.
Read more »