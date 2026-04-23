ملک بھر میں زیادہ تر خشک موسم کی پیش گوئی، میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ

پاکستان میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ ( پی ایم ڈی ) نے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں زیادہ تر خشک موسم کی پیش گوئی کی ہے، جس کے ساتھ میدانی علاقوں میں دن کے وقت گرم حالات رہنے کا امکان ہے۔ تاہم، مغربی اور بالائی خیبر پختونخوا ، گلگت بلتستان ، کشمیر اور شمال مشرقی بلوچستان میں بادلوں کے جزوی احوال کے ساتھ ہلکی بارش ، ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کی توقع ہے۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں جزوی طور پر بادلوں کا احوال رہنے اور صبح کے اوقات میں ہلکی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا میں، بیشتر اضلاع میں جزوی طور پر بادلوں کا احوال رہے گا، جبکہ چترال، دیر، سوات، باجوڑ، کورم، خیبر، کوہاٹ، پاراچنار، وزیرستان اور بنوں سمیت علاقوں میں الگ تھلگ بارش ، ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کی توقع ہے۔ پنجاب میں زیادہ تر اضلاع میں گرم اور خشک موسم رہنے کی توقع ہے، تاہم پوٹھوار ریجن میں دوپہر کے وقت جزوی طور پر بادلوں کا احوال رہ سکتا ہے۔ مری، گلیات اور ملحقہ علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کی توقع ہے۔ دوپہر کے وقت جنوبی اضلاع میں گرد و غبار اٹھانے والی ہوائیں بھی چلنے کا امکان ہے۔ سندھ میں گرم اور خشک موسم کا سلسلہ جاری رہنے کی توقع ہے، تاہم صوبے کے جنوبی حصوں میں جزوی طور پر بادلوں کا احوال رہ سکتا ہے۔ بلوچستان میں زیادہ تر خشک موسم رہنے کی توقع ہے، تاہم کوئٹہ، ژوب، زیارت، چمن، شیرانی، قلعہ عبداللہ اور قلعہ سیف اللہ میں الگ تھلگ بارش ، ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکان ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی زیادہ تر جزوی طور پر بادلوں کا احوال رہنے اور الگ تھلگ مقامات پر بارش اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکان ہے۔ پی ایم ڈی کے مطابق، موجودہ صورتحال میں میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے، جس کے باعث شہریوں کو گرمی سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خاص طور پر سندھ اور پنجاب کے اضلاع میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ شہریوں کو سخت گرمی کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دوپہر کے وقت بلاضرورت گھر سے باہر نکلنے سے گریز کرنے اور دھوپ میں کام کرنے والے افراد کو خصوصی طور پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ محکمہ موسم یات نے خبردار کیا ہے کہ تیز ہواؤں کے باعث گرد و غبار کے طوفان بھی اٹھ سکتے ہیں، جس سے نمائی کم ہو سکتی ہے اور ٹریفک کی روانی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے گاڑیوں کو سڑکوں پر احتیاط سے چلانے اور ہیڈ لائٹس استعمال کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں بارش اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بھی موجود ہے، جس کے پیش نظر سیاحوں اور مقامی لوگوں کو پہاڑی علاقوں میں سفر کرنے سے قبل موسم یاتی اطلاعات ضرور حاصل کرنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ موسم یات نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگلے چند دنوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں موسم میں تبدیلی آنے کا امکان ہے۔ مغربی ہوائیں داخل ہونے کی وجہ سے بالائی علاقوں میں بارش اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکان ہے، جس سے درجہ حرارت میں کمی آئے گی۔ تاہم، میدانی علاقوں میں گرمی کا سلسلہ جاری رہنے کی توقع ہے۔ پی ایم ڈی نے تمام صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز (PDMA) کو الرٹ جاری کر دیا ہے اور انہیں ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی ہے۔ PDMA کو بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشنز کے لیے تیار رہنے اور شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ موسم یات عوام الناس کو موسم کے تازہ ترین اطلاعات سے آگاہ کرتا رہے گا اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں مدد کے لیے دستیاب رہے گا۔ شہریوں کو بھی محکمہ موسم یات کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کرنے اور اپنی حفاظت کا خیال رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ موسم کی پیش گوئی کے مطابق، آنے والے دنوں میں ملک کے مختلف حصوں میں موسم کا تناؤ برقرار رہے گا اور شہریوں کو گرمی ، بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
