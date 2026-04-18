ملک بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ کرایوں میں 5 فیصد تک کمی، سفری اخراجات سستے

پاکستان میں ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کرایوں میں 5 فیصد تک تخفیف کی گئی ہے، جس سے بین الصوبائی اور بین الاضلاعی سفر سستا ہو گیا ہے۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹیز نے فوری نفاذ اور خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی ہدایت دی ہے۔
پاکستان بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ کرایوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کی بنیادی وجہ ڈیزل کی قیمت وں میں حالیہ گراوٹ ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 12 پیسے فی لیٹر کمی کا اعلان کرنے کے ایک روز بعد، بین الصوبائی اور بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں پانچ فیصد تک کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس اقدام سے ملک کے بڑے شہروں کے درمیان سفر سستا ہو گیا ہے، جس سے عام شہریوں کو ریلیف ملے گا۔
نئی کرایہ فہرست کے مطابق، لاہور سے ملک کے مختلف بڑے شہروں تک کے سفر میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ مثال کے طور پر، لاہور سے کراچی کا کرایہ 5,390 روپے سے کم ہو کر 5,120 روپے ہو گیا ہے، جبکہ لاہور سے حیدرآباد کا کرایہ 5,020 روپے سے کم کر کے 4,770 روپے کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح، لاہور سے سکھر کا کرایہ 3,630 روپے کے بجائے اب 3,450 روپے ادا کرنا ہوگا۔ لاہور سے بہاولپور اور ملتان کے کرایوں میں بھی کمی دیکھی گئی ہے، جو کہ 1,970 روپے سے کم ہو کر 1,870 روپے ہو گئے ہیں۔ دیگر شہروں کی طرف جانے والے کرایوں میں بھی تخفیف کی گئی ہے، جن میں لاہور سے ڈیرہ اسماعیل خان کا کرایہ 3,285 روپے سے کم ہو کر 3,120 روپے، لاہور سے بنوں کا کرایہ 2,510 روپے سے کم ہو کر 2,380 روپے، اور لاہور سے کوٹ ادو کا کرایہ 2,340 روپے سے کم ہو کر 2,220 روپے ہو گیا ہے۔
ٹرانسپورٹ اتھارٹیز نے تمام آپریٹرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پر ان نظرثانی شدہ کرایوں کا نفاذ کریں۔ خلاف ورزی کی صورت میں سخت تادیبی کارروائی کی وارننگ جاری کی گئی ہے، جس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ مسافروں سے مقررہ شرح سے زیادہ کرایہ وصول نہ کیا جائے۔ یہ اقدام شہریوں کے لیے سفری اخراجات کو کم کرنے اور انہیں بہتر سفری سہولیات فراہم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
