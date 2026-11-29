ملک احمد خان کی تجویز: نئے صوبوں پر سیاسی اتفاق رائے ضروری
پی آئی اے کے اسپیکر ملک احمد خان نے مولانا فضل الرحمان اور حکومت سے بات چیت جاری رکھنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ ملک میں بے چینی سے بچا جا سکے۔
پنجاب اسمبلی کے سپیکر ملک احمد خان نے حکومت اور جے یو آئی الف کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان جاری مذاکرات کو جاری رکھنے کا اصرار کیا ہے، جس کا مقصد سیاسی اختلافات کو ختم کرتے ہوئے ملک میں ممکنہ بے چینی یا انتشار کو روکنا ہے۔ یہ اہم بیان انہوں نے اتوار کو نویدہ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے دیا، جہاں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ سیاسی معاملات کو صرف بات چیت اور باہمی تفہیم کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن رہنماؤں کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے رابطوں کا سلسلہ منقطع ہونے نہیں دیا جانا چاہیے، کیونکہ اس سے جمہوری عمل کو مضبوطی ملتی ہے۔
ملک احمد خان کی تجویز برائے مذاکرات
ملک احمد خان نے تجویز پیش کی کہ مولانا فضل الرحمان اور حکومت کے درمیان تمام سیاسی اور ادارہ جاتی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے منطقی دلائل اور براہ راست گفتگو کو ترجیح دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ مذاکرات کسی بھی وجہ سے رک جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کا براہ راست اثر ملک کی داخلی سلامتی اور سیاسی استحکام پر پڑ سکتا ہے۔ سپیکر نے زور دے کر کہا کہ مختلف سیاسی نظریات والی جماعتوں کو مل کر چلنے کے لیے ایک مثبت ماحول کی ضرورت ہے، جو صرف کھلی گفتگو سے ہی ممکن ہے۔Also readE. coli outbreak at Northern Ireland nursery sparks public health investigation
سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر سوال اٹھائے
نویں سپیکر نے مولانا فضل الرحمان کی حالیہ پالیسیوں اور موقف کا جائزہ لیتے ہوئے خاص طور پر ان کی پوزیشن پر سوال اٹھائے، جن میں فوج کے کردار اور اس کے قانونی فریم ورک (LFO) کا ذکر شامل تھا۔ انہوں نے مولانا سے رجوع کرتے ہوئے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کبھی فوجی حکمران کے Legal Framework Order پر اپنا موقف بیان کیا تھا، جس کے بارے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں ان کا موقف کیوں تبدیل ہوا یا اس میں کیوں تبدیلی آئی۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ سیاسی رہنماؤں کو اپنے موقف میں تسلسل برقرار رکھنا چاہیے تاکہ عوام میں ان پر اعتماد قائم رہے اور سیاسی غیر یقینی صورتحال پیدا نہ ہو۔
نئے صوبوں کی تقسیم کا تنازع
ملک احمد خان نے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری کی نئے صوبوں کے قیام کے خلاف موقف پر بھی تنقید کی، جس میں انہوں نے دلیل دی کہ سندھ اسمبلی میں نئے صوبوں کے مطالبے کا آغاز سب سے پہلے اسی ایوان میں ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایک صوبے میں اس مطالبے کی شروعات ہوئی تھی، تو پھر اس کے خلاف مزاحمت کرنا سیاسی لحاظ سے درست نہیں ہے، خاص طور پر جبکہ صوبائی تقسیم کا مسئلہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے اس نقطہ نظر کو پیش کیا کہ سیاسی اختلافات کو حل کرنے کے لیے ماضی کے فیصلوں اور موجودہ تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک متوازن نقطہ نظر اپنانا ضروری ہے۔
سرکاری مشورہ اور شفاف عمل کی ضرورت
اسپیکر نے حکومت کو سختی سے ہدایت کی کہ نئے صوبوں کے قیام کے حتمی فیصلے سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں اور دیگر متعلقہ فریقین سے مکمل مشاورت کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں جس پر جلد بازی اختیار کی جائے، بلکہ اس عمل میں عوام کو بھی شامل رکھا جانا چاہیے تاکہ وہ بھی اس فیصلے کے بارے میں مطمئن رہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ نئے صوبوں کے قیام کے حامی اور مخالفین دونوں کی گہری فکر کو سمجھے اور ان کی شکایات کو پرامن طریقے سے دور کرے تاکہ معاشرے میں انتشار پھیلتا نہیں ہے۔
خاندانی ہمدردی اور سیاسی باہمی احترام
اس اہم سیاسی بیان دینے سے قبل ملک احمد خان کا سفر نویدہ کے ایک اہم خاندان سے جڑا ہوا تھا، جہاں وہ سینئر رہنما اور سابق صوبائی وزیر اطلاعات باریک میان فروز جمال شاہ کاکڑ کے خاندان کے گھر گئے۔ ان کا مقصد ميان تاجمل شاہ کاکڑ کے انتقال پر ان کے خاندان کے ساتھ اظہارِ ہمدردی اور تسلیت کرنا تھا، جو کہ قومی کاکڑ کا ایک اہم چہرہ رہے ہیں۔ اس دورے کے دوران انہوں نے نہ صرف ذاتی ہمدردی کا اظہار کیا بلکہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیاسی ہم آہنگی کی اہمیت پر بھی زور دیا، تاکہ یہ پیجہ دیا جا سکے کہ ذاتی اور سیاسی روابط میں باہمی احترام کا تسلسل برقرار رکھنا ضروری ہے۔
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