ملک بھر میں طویل لوڈشیڈنگ: شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا

ملک میں بجلی کی لوڈشیڈنگ ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے، جس سے شہری شدید گرمی میں اذیت کا شکار ہیں۔ بجلی کا شارٹ فال 6500 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے، جب کہ طلب 22 ہزار میگا واٹ ہے۔
ملک بھر میں بجلی کی لوڈشیڈنگ کا سلسلہ ایک بار پھر شدت اختیار کر گیا ہے، جس سے شہریوں کو شدید گرمی کے موسم میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اطلاعات کے مطابق، اس وقت ملک میں بجلی کا شارٹ فال ایک بڑے مسئلے کی شکل اختیار کر چکا ہے، جو کہ 6 ہزار 500 میگا واٹ تک جا پہنچا ہے۔ بجلی کی طلب میں غیر معمولی اضافے اور پیداوار میں کمی کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ شہری علاقوں میں لوڈشیڈنگ کا دورانیہ 8 سے 10 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں یہ 12 سے 16 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے، جس کی وجہ سے کاروبار زندگی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت کی جانب سے فوری اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، تاکہ شہریوں کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔
ذرائع کے مطابق، اس وقت ملک میں بجلی کی مجموعی پیداوار 15 ہزار 400 میگا واٹ ہے، جبکہ بجلی کی طلب 22 ہزار میگا واٹ تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ بجلی کی پیداوار کے مختلف ذرائع میں پن بجلی ایک اہم ذریعہ ہے، جو اس وقت 1 ہزار 500 میگا واٹ بجلی فراہم کر رہی ہے۔ تھرمل ذرائع سے 9 ہزار 250 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے، جو کہ پیداوار کا ایک بڑا حصہ ہے۔ سولر پاور پلانٹس 400 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں، جبکہ بیگاس سے بجلی کی پیداوار 200 میگا واٹ تک ہے۔ ونڈ پاور پلانٹس سے 1 ہزار 200 میگا واٹ بجلی حاصل ہو رہی ہے اور نیوکلیئر پاور پلانٹس کی پیداوار 2 ہزار 850 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے۔ ان تمام ذرائع سے بجلی کی پیداوار کے باوجود، طلب اور رسد کے درمیان فرق کی وجہ سے لوڈشیڈنگ کا دورانیہ کم نہیں ہو پا رہا۔ اس صورتحال میں بجلی کے متبادل ذرائع پر توجہ دینے اور بجلی کی ترسیل کے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
حکومت کی جانب سے لوڈشیڈنگ پر قابو پانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جانے کا امکان ہے، جن میں بجلی کی پیداوار بڑھانے، ترسیل کے نظام کو بہتر بنانے اور بجلی کے ضیاع کو کم کرنے پر توجہ دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ، بجلی کے متبادل ذرائع، جیسے کہ سولر اور ونڈ پاور، پر بھی توجہ دی جا سکتی ہے، تاکہ بجلی کی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکے۔ حکومت کی جانب سے لوڈشیڈنگ کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے، تاکہ شہریوں کو اس اذیت سے نجات دلائی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ، بجلی کے استعمال میں کفایت شعاری کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ طلب اور رسد کے درمیان فرق کو کم کیا جا سکے۔ حکومت کو عوامی فلاح و بہبود کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں بجلی کے شعبے میں بہتری لانا ایک اہم قدم ہوگا۔
