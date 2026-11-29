ملک احمد خان کا فضل الرحمان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی اہمیت پر زور
اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے مو لا نا فضل الرحمان اور حکومت کے درمیان بات چیت کے دروازوں کے بند ہونے کی سخت مخالفت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حالات انارکی کی طرف جانے سے بچنے کے لیے افہام و تفہیم ضروری ہے۔
اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور موجودہ حکومت کے درمیان مذاکرات اور بات چیت کے دروازے کھلے رہنے چاہئیں۔ انہوں نے انتباہ دیا ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو حالات انارکی کی طرف جائیں گے، جو کہ کسی بھی ملک کے لیے خطرناک صورت حال ہو سکتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے نوشہرہ میں ہونے والی ایک تعزیتی تقریب کے بعد میڈیا سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کیا۔
مولانا فضل الرحمان کے موقف کی تاریخی نوعیت
ملک احمد خان نے سوال اٹھایا کہ مولانا فضل الرحمان آج اچانک فوج کے خلاف کیوں نکل پڑے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ کچھ عرصہ قبل مولانا نے ایک فوجی کے لیگل فریم ورک آرڈر (ایل ایف او) کی حمایت نہیں کی تھی، جو ان کے سیاسی موقف میں تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر دلیل کے ساتھ بات کی جائے تو ہو سکتا ہے حکومت اور مولانا فضل الرحمان کا معاملہ افہام و تفہیم کے ذریعے حل ہو جائے۔Also readE. coli outbreak at Northern Ireland nursery sparks public health investigation
نئے صوبوں کے قیام پر بلاول بھٹو کا تنقیدی نوٹ
اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بلاول بھٹو کے نئے صوبوں کے قیام کی مخالفت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ کس منطق سے اس کے خلاف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نئے صوبوں کی قیام کی آواز تو سب سے پہلے سندھ اسمبلی سے اٹھی تھی۔ حکومت سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کی نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے مشاورت انتہائی ضروری ہے تاکہ کوئی بھی گروہ اس عمل سے پیچھے نہ رہ جائے۔
انہوں نے مزید تفصیل دی کہ نئے صوبوں کے قیام میں حکومت کو جلد بازی سے گریز کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں اور عوام کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کرنا چاہیئے۔ جن کے نئے صوبوں کے قیام پر تحفظات ہیں، ان تحفظات کو دور کرانا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس عمل میں شفافیت اور وسیع پیمانے پر مشاورت کو یقینی بنانا ہی مستحکم مستقبل کی ضمانت ہے۔
ضم اضلاع اور سیکیورٹی کی ابتری پر تشویش
اسپیکر نے ضم اضلاع کے حوالے سے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان اضلاع میں جانے والوں پر اب بھی خوف کے سائے منڈلاتے رہتے ہیں کیونکہ حالات اب بھی غیر تسلی بخش ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلی 15 سالہ حکومت نے ہی دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کر کے پاکستانی سرزمین پر دہشت گردی کی نئی لہروں کو ہوا دی۔
ملک احمد خان نے زور دیا کہ ضروری ہے کہ پاکستان کا مفاد پہلے ہو کیونکہ اگر ریاست ہو گی تو سیاست بھی ہو گی اور حکومت بھی ہو گی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خیبرپختونخوا سے جے یو آئی کے 800 کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کو کارکنوں کی موجودگی میں اسپتال منتقل کیا گیا۔
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