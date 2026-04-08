ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری، ہمایوں سعید کا نادیہ خان کو جواب، اور دیگر اہم خبریں

محکمہ موسمیات نے کل تک ملک بھر میں بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ ہمایوں سعید نے نادیہ خان کے مذاق کا شائستہ جواب دیا۔ اسلام آباد میں کپڑے کی فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ ٹرمپ نے جنگ بندی معاہدے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف کے کردار کو تسلیم کیا۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے کا عندیہ دیا۔
آج موسم کی صورتحال ملک بھر میں ایک بار پھر بدل رہی ہے، محکمہ موسم یات کے مطابق کل تک بارش وں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ملک کے مختلف حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش یں متوقع ہیں، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ شہریوں کو احتیاط برتنے اور موسم کی تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دوسری جانب، معروف اداکار ہمایوں سعید نے اداکارہ نادیہ خان کے مذاق کا جواب شائستگی سے دیا ہے۔ دونوں اداکاروں کے درمیان ہونے والی گفتگو سوشل میڈیا پر کافی مقبول ہو رہی ہے اور مداحوں کی جانب سے اس پر
دلچسپ تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ ہمایوں سعید کی جانب سے نادیہ خان کے طنزیہ انداز کا جواب مزاحیہ اور شائستہ انداز میں دینا ان کے مداحوں کو بہت پسند آیا۔\اس کے علاوہ، اسلام آباد میں ایک کپڑے کی فیکٹری میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ آگ لگنے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہیں، لیکن فائر بریگیڈ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ فیکٹری میں موجود سامان کو نقصان پہنچا ہے اور بڑے پیمانے پر مالی نقصان کا اندیشہ ہے۔ حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔\امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف کے کردار کو سراہا ہے اور جنگ بندی کے معاہدے میں ان کے کردار کو تسلیم کیا ہے۔ اس سے قبل، ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا تھا کہ اگر ایران پر حملے روکے جاتے ہیں تو ایرانی افواج بھی دفاعی کارروائیاں روک دیں گی۔ 24NewsHD ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کی سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل نے جنگ بندی کے معاہدے کی توثیق کر دی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دشمن کو مجرمانہ جنگ میں ایک ناقابل تردید، تاریخی اور سبق آموز شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور امریکہ 10 نکاتی جنگ بندی کے منصوبے کو قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ تجاویز میں امریکہ کی جانب سے عدم جارحیت کی ضمانت اور آبنائے ہرمز پر ایران کے کنٹرول کو جاری رکھنے کی تجویز شامل ہے۔ ان تجاویز میں افزودگی کو قبول کرنا، تمام بنیادی اور ثانوی پابندیاں ختم کرنا، سلامتی کونسل اور گورنرز بورڈ کی تمام قراردادوں کو منسوخ کرنا، ایران کو معاوضہ ادا کرنا اور خطے سے امریکی لڑاکا فوجوں کا انخلاء شامل ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ اگلے دو ہفتوں میں آبنائے ہرمز سے محفوظ گزرگاہ ممکن ہو سکے گی۔ اس کے لیے ایرانی مسلح افواج کے ساتھ رابطہ اور تکنیکی حدود کو مدنظر رکھا جائے گا
