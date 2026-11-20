ملیر ہائی وے پر دودھ کے تاجر سے 45 لاکھ روپے چھینے گئے
ملیر ہائی وے پر چوہدری محمد اشفاق گجر پر ہونے والی ڈکیتی کی شدید مذمت، ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن نے تفتیح کا مطالبہ کیا۔
ملیر ہائی وے پر نامعلوم مسلح ملزمان نے دودھ کے تاجر چوہدری محمد اشفاق گجر کو نشانہ بنایا۔ دو موٹر سائیکلوں پر سوار چار مسلح افراد نے اس واردات کو سرانجام دیا۔ یہ واقعہ شاہ لطیف موڑ کے قریب پیش آیا۔
واقعے کی تفصیلات اور ہتھیار
متاثرہ تاجر چوہدری محمد اشفاق گجر کا تعلق منظور کالونی سے ہے۔ وہ بھینس کالونی سے واپس آرہے تھے۔ اس دوران مسلح ملزمان نے ان پر حملہ کیا۔ چاروں ملزمان نے مل کر تاجر کو قتل کی دھمکی دی۔ انہوں نے چوہدری اشفاق گجر سے 45 لاکھ روپے نقدی چھین لی۔ اس کے علاوہ تاجر کے پاس موجود لائسنس یافتہ اسلحہ بھی لوٹ لیا گیا۔Also readامریکی عدالت نے بھارتی شہری کو 19 سال سے زید قید کی سزا سنائی
سیکیورٹی حکام کا جائزہ
ایس ایس پی ملیر عبدالخالق پیرزادہ نے تصدیق کی کہ تاجر نے فون پر اطلاع دی۔ پولیس نے متاثرہ تاجر کا بیان ریکارڈ کرلیا ہے۔ تفتیشی ٹیموں کو گرفتاری کا ٹاسک سونپا گیا ہے۔ پولیس کو شک ہے کہ ملزمان نے تاجر کی ریکی کی تھی۔ وہ تاجر کی آمد و رفت کو غور سے دیکھ رہے تھے۔
ڈیری ایسوسی ایشن کی مذمت
ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن پاکستان کے مرکزی صدر شاکر عمر گجر نے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے آئی جی سندھ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ شاکر عمر گجر کا کہنا تھا کہ تاجر بڑے ڈیری فارمرز میں شامل ہے۔ 45 لاکھ روپے کی ڈکیتی پورے سیکٹر کے لیے تشویش ناک ہے۔
تحقیقات اور مستقبل کے اقدامات
سیکریٹری جنرل نے فوری تحقيقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لوٹی گئی رقم اور اسلحہ جلد از جلد برآمد کیا جائے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر کے ملزمان کا پتہ لگانا ضروری ہے۔ انہوں نے شاہ لطیف موڑ اور دودھ کی نقل و حمل کے راستوں پر سیکیورٹی بڑھانے کی بھی اپیل کی۔
معیشت پر اثرات اور حقائق
شاکر عمر گجر نے زور دیا کہ ڈیری فارمرز معیشت کا اہم ستون ہیں۔ ان کے جان و مال کے تحفظ پر سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ روزانہ لاکھوں کا لین دین ہوتا ہے۔ نیشنل ہائی وے جیسے اہم راستے پر یہ واقعہ امن و امان کے سوال کھڑا کرتا ہے۔
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