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ملیر میمن گوٹھ میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے دکاندار زخمی ہوا

عمومی News

ملیر میمن گوٹھ میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے دکاندار زخمی ہوا
ڈاکوؤں کی فائرنگدکاندار زخمیملیر میمن گوٹھ
📆19/06/2026 2:15 am
📰ExpressNewsPK
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ملیر میمن گوٹھ میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے دکاندار زخمی ہوا، جسے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

ملیر میمن گوٹھ میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے دکاندار زخمی ہوا، جسے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایدھی حکام کے مطابق فائرنگ کے واقعے میں 22 سالہ اکرم زخمی ہوا جسے ابتدائی طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔ بعد ازاں بہتر علاج کی غرض سے اسے نجی اسپتال منتقل کرنے کے انتظامات کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق زخمی ہونے والا اکرم درویش خان اسٹار مارکیٹ کا دکاندار ہے جو ڈاکوؤں کی فائرنگ کا نشانہ بنا۔ فائرنگ کے نتیجے میں اس کے پاؤں میں گولی لگی۔ واقعے پر الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر محمد رضوان عرفان نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جبکہ جرائم پیشہ عناصر بلاخوف و خطر سرگرم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے حوالے سے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا جائے گا اور مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا جائے گا تاکہ ذمہ دار عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ کراچی میں پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے دو پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ بلوچستان میں خاران میں مغوی لڑکی بازیاب ہوگئی، اور اغوا میں ملوث تمام ملزمان گرفتار ہوگئے.

ملیر میمن گوٹھ میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے دکاندار زخمی ہوا، جسے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایدھی حکام کے مطابق فائرنگ کے واقعے میں 22 سالہ اکرم زخمی ہوا جسے ابتدائی طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔ بعد ازاں بہتر علاج کی غرض سے اسے نجی اسپتال منتقل کرنے کے انتظامات کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق زخمی ہونے والا اکرم درویش خان اسٹار مارکیٹ کا دکاندار ہے جو ڈاکوؤں کی فائرنگ کا نشانہ بنا۔ فائرنگ کے نتیجے میں اس کے پاؤں میں گولی لگی۔ واقعے پر الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر محمد رضوان عرفان نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جبکہ جرائم پیشہ عناصر بلاخوف و خطر سرگرم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے حوالے سے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا جائے گا اور مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا جائے گا تاکہ ذمہ دار عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ کراچی میں پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے دو پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ بلوچستان میں خاران میں مغوی لڑکی بازیاب ہوگئی، اور اغوا میں ملوث تمام ملزمان گرفتار ہوگئے

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ڈاکوؤں کی فائرنگ دکاندار زخمی ملیر میمن گوٹھ کراچی بلوچستان

 

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