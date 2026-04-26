ملیریا کے دوبارہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پاکستان پر کوششوں کو تیز کرنے کا دباؤ

عالمی صحت تنظیم (WHO) نے پاکستان اور اس کے شراکت داروں پر ملیریا کے دوبارہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کوششوں کو تیز کرنے کا مطالبہ کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ حالیہ پیشرفتیں کمزور ہیں، حالانکہ گزشتہ سال کیسز میں کمی آئی ہے۔ یہ اپیل ورلڈ ملیریا ڈے پر آئی ہے، جہاں تنظیم نے کہا کہ پاکستان نے 2025 میں 2024 کے مقابلے میں ملیریا کی شرح میں 10 فیصد کمی کی، لیکن پھر بھی تقریباً 1.
8 ملین کیسز ریکارڈ کیے گئے، جو 2022 کے موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ہونے والے سیلاب کے بعد کے اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان میں ملیریا کا بوجھ 2021 میں 399,097 تصدیق شدہ کیسز سے بڑھ کر 2023 میں 2.7 ملین تک پہنچ گیا، جہاں بلوچستان، دیہی سندھ اور خیبر پختونخوا کے کچھ حصوں میں بیماری کا پھیلاؤ زیادہ ہے۔ عالمی صحت تنظیم کا کہنا ہے کہ موسمیاتی دباؤ، 5.4 ارب ڈالر کی عالمی فنڈنگ کی کمی اور بین الاقوامی صحت امداد میں کٹوتیوں کے باعث پیشرفت خطرے میں ہے۔ ان کٹوتیوں نے نگرانی اور ردعمل کے نظام کو نقصان پہنچایا ہے۔ تنظیم نے ایک بیان میں کہا کہ آج دستیاب ٹولز اور وسائل کے ساتھ، ہمارے پاس تاریخی موقع ہے کہ ہم اپنی اولاد اور پوتے پوتیاں کو ملیریا سے پاک دنیا پیش کر سکیں۔ عالمی صحت تنظیم پاکستان کے ساتھ مل کر ردعمل کو مضبوط کرنے، سائنسی بنیادوں پر تکنیکی مدد فراہم کرنے اور ایک ایسا مستقبل بنانے کے لیے کھڑی ہے جہاں کسی بھی خاندان کو ملیریا سے پیارا نہیں کھونا چاہیے۔ 2025 میں، پاکستان نے گلوبل فنڈ ٹو فائٹ ایڈز، ٹی بی اور ملیریا کی مدد سمیت شراکت داروں کے تعاون سے تقریباً 1.8 ملین تصدیق شدہ مریضوں کو مفت علاج فراہم کرتے ہوئے تقریباً 16.9 ملین مشتبہ کیسز کی سکریننگ کی۔ گزشتہ تین برسوں میں ملک گیر سطح پر تقریباً 12 ملین مچھر دانیوں کا تقسیم کیا گیا، جبکہ دور دراز علاقوں میں رسائی کو بہتر بنانے کے لیے برادری پر مبنی کیس مینجمنٹ متعارف کرائی گئی۔ عالمی صحت تنظیم کے مطابق، 2000 سے اب تک کی کوششوں سے تقریباً 2.3 ارب ملیریا کیسز اور 14 ملین اموات کو روکا گیا ہے، اور اب تک 47 ممالک کو ملیریا سے پاک قرار دیا جا چکا ہے۔ عالمی صحت تنظیم کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ویکسینز، علاج اور جینیاتی طور پر تبدیل شدہ مچھروں جیسی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کی پیشرفت کے باعث خاتمہ تیزی سے ممکن ہو رہا ہے، جن کو مچھروں کی آبادی کو کم کرنے یا ملیریا پھیلانے کی ان کی صلاحیت کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ملیریا کی روک تھام اور خاتمے کے لیے پاکستان کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے، لیکن عالمی صحت تنظیم نے خبردار کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات، فنڈنگ کی کمی اور صحت کے نظام میں موجود کمزوریاں اس پیشرفت کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ پاکستان کو ملیریا کے خاتمے کے لیے طویل مدتی حکمت عملی پر عمل درآمد کرنے، نگرانی کے نظام کو مضبوط کرنے، علاج تک رسائی کو بہتر بنانے اور مچھروں کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ، عالمی برادری کو پاکستان کو ملیریا کے خاتمے کے لیے مالی اور تکنیکی مدد فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ملیریا ایک سنگین بیماری ہے جو لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی ہے، خاص طور پر افریقہ اور جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک میں۔ یہ بیماری مچھروں کے ذریعے پھیلتی ہے اور اس کے علامات میں بخار، سردرد، جسم میں درد اور تھکاوٹ شامل ہیں۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو ملیریا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ملیریا کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے، جس میں بیماری کی روک تھام، علاج اور نگرانی کے لیے وسائل کی فراہمی شامل ہے
