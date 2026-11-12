ممبئی فلم انڈسٹری میں نئی دہشت: لارنس بشنوی گینگ کے دباؤ میں بھارتی ستارے
ممبئی کی فلم انڈسٹری میں لارنس بشنوی گینگ کی جانب سے دہشت گردانہ واقعات اور رشوت کی مانگ بڑھنے سے صنعتکار پریشان ہیں، جبکہ پولیس نے 13 افراد کو گرفتار کیا ہے۔
ممبئی کی مشہور فلم انڈسٹری میں پھیلنے والی فائرنگ اور رشوت کی مانگ کے واقعات نے صنعت کاروں میں گہری بے چینی پیدا کر دی ہے۔ کئی ستاروں کو اپنی جان کو خطرہ محسوس ہونے کے بعد انہوں نے محافظوں کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ یہ واقعات 1990 کی دہائی کی یادیں تازہ کر رہے ہیں جب ڈونگرس فلموں کے فنانشنگ اور کاسٹنگ پر مکمل قبضہ رکھتے تھے۔
لارنس بشنوی گینگ کا الزام اور پولیس کارروائی
پولیس نے تازہ ترین تشدد کے واقعات کا تعلق لارنس بشنوی کی گینگ سے جوڑا ہے، جسے امریکی حکام نے جیل سے بیرون ملک جرم کرنے کا الزام لگایا ہے۔ اکتوبر میں ٹائیگر شراف کی گاڑی پر فائرنگ کا مقدمہ درج کیا گیا ہے اور تھسشر کپور سے 600,000 ڈالر کی رشوت مانگی گئی۔ پولیس نے منظم جرائم کے قوانین کے تحت 13 افراد کو گرفتار کیا ہے جن میں انیل پنڈت شامل ہیں۔Also readePaper News Dec 13, 2021, لاہور, Page 10,
صنعت کاروں کے تحفظ کے اقدامات اور بڑھتی ہوئی درخواستیں
اداکار اور سیکیورٹی ایجنسی کے مالک رونٹ روی نے بتایا کہ ستارے اب دونوں طرف محافظوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی کی طلب میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور اس میں اداکاروں کے خاندان کے ارکان اور بچے بھی شامل ہو گئے ہیں۔ امیتابھ بچن نے اپنی رہائش گاہ کے باہر گولی بردار شیشے کے پِچھے مداحوں سے ملاقات کی جبکہ شاہ رخ خان کے گھر کی سیکیورٹی میں اضافہ کیا گیا۔
ماضی کا سانحہ اور موجودہ دہشت کی حقیقت
1990 کی دہائی میں داؤد ابراہم اور چھوٹا راجن جیسے ڈونگرس کی موجودگی میں صنعت کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ لیکن 1999 میں نئے قوانین اور کارپوریٹ فنانشنگ کی وجہ سے ان کا اثر کم ہوا۔ اب بعض مجرموں نے بشنوی کی شہرت کا فائدہ اٹھایا ہے۔ کرائم صحافی احمد علی کا کہنا ہے کہ بہت سے واقعات صرف دہشت پھیلانے کے لیے پریکٹیکل کالز ہیں۔
سنیل خان سے جڑا تنازعہ اور آنے والا وقت
لارنس بشنوی گینگ کو سنیل خان کے خلاف دہشت گردانہ پیغامات بھیجنے کا بھی الزام ہے۔ 1998 میں ہندوستان کی اہم شخصیت بابا صدیق کی ہلاکت میں بھی بشنوی گینگ ملوث سمجھی جاتی ہے۔ پروڈیوسر بونی کپور کا ماننا ہے کہ یہ تشدد عارضی ہوگا اور صنعت کاروں کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔
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