ممبئی میں امیتابھ بچن کو بم دھمکیاں، سیکیورٹی ہائی الرٹ
ممبئی میں امیتابھ بچن کی رہائش گاہ اور دیگر اہم مقامات کو بم سے تباہ کرنے کی دھمکی ملنے پر سیکیورٹی ادارے ہائی الرٹ ہو گئے۔
بھارتی شہر ممبئی میں سیکیورٹی اداروں کو ہائی الرٹ پر گزارا ہوا ہے، جس کی بنیادی وجہ بالی ووڈ اداکار امیتابھ بچن کو موصول ہونے والی تازہ بم دھمکی ہے۔ یہ دھمکی ایمیز میں تین اہم مقامات کے خلاف کی گئی تھی، جن میں امیتابھ بچن کی جوہو میں واقع رہائش گاہ جلسا ، میئر آفس، اور چھترپتی شیواجی مہاراج انٹرنیشنل ایئرپورٹ شامل ہیں۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ اور سیکیورٹی ٹیموں نے فوری طور پر ان تمام مقامات کی گہری تلاشی لی، لیکن بدقسمتی سے کسی بھی جگہ سے مشکوک چیز یا دھماکا خیز مواد برآمد نہ ہوا۔
تازہ ترین دھمکی کی تفصیلات اور تحقیقات
یہ واقعہ گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری دھمکیوں کے سلسلے کی ایک نئی کڑی ہے، جس کی وجہ سے پولیس نے تفتیش کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے۔ 6 نومبر کو بھی امیتابھ بچن کی رہائش گاہ کو بم کی دھمکی دی گئی تھی، جس کے بعد پولیس نے گھر کا معائنہ کیا تھا۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ دھمکی آمیز ای میلز کے پیچھے کون کارگر ہے، تاہم پولیس ان ذرائع کا پتا لگانے اور ان کے باہمی تعلق کی تحقیقات کر رہی ہے۔ تاحال تلاشی کے دوران کسی مقام سے دھماکا خیز مواد برآمد نہیں ہوا، جس سے عارضی طور پر سکون کا عالم ہے۔Also readپٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی اور اتک ریفرنری کا MSCI انڈیکس میں شمولیت
ماضی میں موصول ہونے والی سابقہ دھمکیاں
پچھلے چند ہفتوں میں امیتابھ بچن اور دیگر عوامی مقامات کو متعدد بار نشانہ بنانے کی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں۔ 23 اکتوبر کو موصول ہونے والی ایک ای میل میں میئر آفس، امیتابھ بچن کے گھر، اور گلوکار دلجیت دوسانجھ کے 27 نومبر کو مہالکشمی ریس کورس میں ہونے والے کنسرٹ کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی گئی تھی۔ اس ای میل میں ایک اسکول پر دستی بم حملے کی دھمکی بھی شامل تھی، جبکہ امیتابھ بچن کی رہائش گاہ پر 31 اکتوبر سے 27 نومبر کے درمیان ممکنہ حملے کا ذکر کیا گیا تھا۔
دیگر اہم مقامات کے خلاف تنقیحات
ان دھمکیوں کے سلسلے میں بعد کی بعض ای میلز میں بمبئی ہائی کورٹ اور بمبئی اسٹاک ایکسچینج کے نام بھی سامنے آئے، جو اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ حملے صرف فرد کو ہی نہیں بلکہ نظامی اہمیت کے مراکز کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ میئر آفس اور ایئرپورٹ جیسے اہم مراکز کو بھی اس فہرست میں شامل کیا گیا، جو شہریوں کی ذہنی اطمینان کے لیے تشویشناک صورتحال پیدا کرتا ہے۔ سیکیورٹی ٹیموں نے ان تمام مقامات کو احتیاطی تدابیر کے تحت نگرانی میں رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔
مداحوں سے ملاقاتوں پر سیکیورٹی پابندیاں
ان دھمکیوں کے باعث امیتابھ بچن کی جلسا کے باہر ہر اتوار مداحوں سے ملاقات کی روایت بھی سیکیورٹی خدشات کی زد میں آگئی ہے۔ حالیہ دنوں میں اداکار اپنے مداحوں کو شفاف بلٹ پروف شیلڈ کے پیچھے سے ہاتھ ہلا کر جواب دیتے دکھائی دیے، جو کہ ایک غیر معمولی تبدیلی ہے۔ اس موقع پر ان کے بیٹے ابھیشیک بچن اور سیکیورٹی اہلکار بھی موجود تھے، جو حفاظتی انتظامات کی نگرانی کر رہے تھے۔ بعد ازاں انہوں نے حفاظتی رکاوٹ کے بغیر بھی مداحوں سے ملاقات کی، جس سے مداحوں کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کی گئی۔
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