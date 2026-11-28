ممبئی: غاٹ کوپر ریلوے اسٹیشن پر بزرگ خاتون سے زیادتی، ملزم حراست میں
ممبئی کے غاٹ کوپر اسٹیشن پر ایک بزرگ خاتون پر تشدد اور زیادتی کا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں ملزم کو حراست میں لیا گیا ہے اور پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔
بھارت ی ریاست مہاراشٹر کے دارالحکومت ممبئی میں خواتین کی حفاظت کے تحفظات مزید بڑھ گئے ہیں جہاں مصروف ترین ٹرک ریلوے اسٹیشنوں میں سے ایک غاٹ کوپر پر ایک بزرگ خاتون کیساتھ وحشیانہ واقعہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق، متاثرہ خاتون اپنی جوان بیٹی کے ہمراہ کام سے واپسی کے دوران اسٹیشن پہنچی تھیں لیکن رات گئے ٹرین کے انتظار کے دوران انہیں ایک نوجوان نے ہراساں کیا۔
واقعے کی تفصیلات اور ملزم کی شناخت
واقعے کی رپورٹ کے مطابق، خاتون اور ان کی بیٹی ریلوے اسٹیشن پر موجود تھیں جب خاتون ذاتی ضروریات کے لیے واش روم کی طرف روانہ ہوئیں۔ اس دوران ایک نوجوان نے مبینہ طور پر ان کا پیچھا کیا اور ان سے زیادتی کی جس کے بعد وہ موقع سے فرار ہو گیا۔ متاثرہ خاتون نے بعد ازاں ہمت کر کے باہر آ کر اپنی بیٹی کو اس واقعے سے آگاہ کیا جس کے نتیجے میں فوری طور پر ریلوے پولیس کو اطلاع دی گئی۔Also readکراچی: مہم گڑھ میں گیس سلنڈر کے دھماکے سے عمارت ڈھہ گئی، دو افراد کی بچائی گئی
ریلوے پولیس نے واقعے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے تفتیش کا آغاز کیا اور اسٹیشن اور اس کے اردگرد نصب سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ کا سختی سے جائزہ لیا۔ ان ویڈیوز میں ملزم کو دیکھا گیا جو واقعے کے بعد میٹرو اسٹیشن کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اسی شواہد کی بنیاد پر پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے کئی خصوصی ٹیمیں تشکیل دیں۔
پولیس کی کارروائی اور ملزم کی حراست
سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزم کے رخ کا تعین کرنے کے بعد ریلوے پولیس نے غاٹ کوپر ویسٹ کے علاقے میں آپریشن کیا اور ملزم کو حراست میں لے لیا۔ حکام کے مطابق، گرفتار ملزم پیشے کے اعتبار سے درزی ہے اور پولیس کی ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ شبہ ہے کہ وہ واقعے کے وقت نشے کی حالت میں تھا۔
پولیس نے ملزم کے خلاف مناسب قانونی کارروائی کے لیے مقدمہ درج کر لیا ہے اور واقعے کی مزید تفصیلی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ متاثرہ خاتون کو واقعے کے بعد فوری طور پر طبی معائنے اور ضروری طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے۔
عوامی ردعمل اور قانونی اقدامات
یہ واقعہ ممبئی کے مصروف ترین ٹرک اسٹیشنوں میں سے ایک پر پیش آیا ہے جہاں عموماً ہزاروں مسافر سفر کرتے ہیں۔ غاٹ کوپر اسٹیشن کی مصروفیت اور سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے سوشل میڈیا پر غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے کسی بھی شک کی صورت میں فوراً ریلوے پولیس کو اطلاع دیں تاکہ ایسے عناصر کو روکا جا سکے۔
بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق، یہ واقعہ خواتین کی محفوظ سفر کے حوالے سے نئی تشویش کی علامت بن گیا ہے۔ ریلوے حکام نے اسٹیشن پر سیکیورٹی گارڈز کی تعداد بڑھانے اور سی سی ٹی وی کیمروں کی نگرانی کو مزید مؤثر بنانے کے منصوبے بنائے ہیں تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔
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