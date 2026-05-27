ممیا شاہجہفر نے ارسلان اسد پر قانونی نوٹ جاری کیا

ممیا شاہجہفر نے ارسلان اسد پر قانونی نوٹ جاری کیا
📆27/05/2026 5:11 am
📰24NewsHD
پاکستانی اسٹار ممیا شاہجہفر اور ارسلان اسد کی طرف سے چلنے والی وہم کے خلاف حالیہ واقعات ایک منفی سمت میں چل رہے ہیں۔ ممیا شاہجہفر نے اپنے جواب میں ارسلان کی قانونی الزامات کے جواب میں قانونی نوٹ س جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے، نوٹ میں ارسلان سے اپنے خوفناک قانونی نوٹ کا واپس لینا، اور ہراساں کرنے اور Reputation Damage کے لئے عوامی معافی ماننا شامل ہے۔ ارسلان سے ایک بلین روپے کی معاوضہ کا مطالبہ کیا گیا ہے جس کے ذریعے انہوں نے ممیا کو جس طرح ذہنی تکلیف اور ہراساں کیا ہے۔ ممیا کی جانب سے نوٹ میں شامل کئے گئے اصولوں میں سے ایک ہے کہ: اے) ارسلان سے اپنے خوفناک قانونی نوٹ کو واپس لینا، ب) اپنے ممیا کے ہراساں کرنے، ذہنی تکلیف، reputational ہراساں اور مضر قانونی شکایات کے لئے عوامی معافی ماننا، ج) ہراساں کرنے، ذہنی تکلیف، دباؤ، defamatory مہم، یا ممیا کی بیان اور ممیا کے بیان کی فلمیں کرنا، د) ممیا کے ذریعہ کیے جانے والے کارروائیوں اور بعد میں جاری کیے جانے والے خوفناک قانونی نوٹ کے ذریعے ممیا کو کیے جانے والے reputational ہراساں، ذہنی تکلیف، جذباتی تکلیف، ہراساں کرنے اور نقصان کے لئے ایک بلین روپے کا معاوضہ۔ ممیا کی جانب سے شئیر کی گئی پوسٹ کے کپشن میں وہ لکھتی ہیں کہ: اگرچہ میں نے اس شخص کے ساتھ ہونے والے ہراساں کرنے کے بارے میں صرف آدھا ہی بتایا ہے۔ کیونکہ میں اب بھی یہی سمجھتی ہوں کہ حقیقت کبھی بھی برقرار رہے گی۔ اور میری ذہنی طاقت اس کے علاوہ ہے.

